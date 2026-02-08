Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La rajada de Alberto González contra el árbitro del Deportivo-Albacete: “Pido un mínimo de respeto”

El técnico del equipo manchego fue muy crítico con el colegiado

Armando Palleiro
Armando Palleiro
08/02/2026 18:57
Alberto González protesta una decisión del VAR
Alberto González protesta una decisión del VAR
JAVIER ALBORÉS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El técnico del Albacete Balompié, Alberto González, lamentó el revés experimentado por su escuadra en Riazor, al tiempo que cargó contra la actuación del colegiado castellano-leonés Eder Mallo, al que consideró culpable de que su escuadra no pudiese puntuar ante un Deportivo que, en su opinión, realizó un buen partido para embolsarse los tres puntos en juego. 

“Sin comentarios al respecto sobre el arbitraje. Cada uno que saque sus propias conclusiones. He dicho por activa y por pasiva que hay cosas que no entiendo. Hay jugadas que se ven —en el videoarbitraje— y otras que no se miran, me gustaría que te traten con un mínimo de respeto, es lo que pido“, manifestó. 

Esfuerzo del equipo. “Le doy la enhorabuena al grupo, ha sido un trabajo formidable pero tenemos doble mérito por estar en el partido hasta el último segundo ante un gran equipo como es este, tiene mucho mérito aunque nos vamos sin premio”. 

Méritos para más. “Hoy solo se pudo hacer una cosa y no depende de nosotros, esperemos que otro día se nos trate con más respeto“.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Miguel Loureiro, durante el duelo con el Albacete

Loureiro: "Temos que aprender a xestionar mellor as vantaxes"
Zeltia Regueiro
Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde

La jornada | El Olímpico remonta al Torre y sigue su escalada
Santi Mendoza
Los jugadores del Dépor, celebrando la victoria frente al Albacete junto a la afición

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | La afición del Dépor recupera la voz y la sonrisa
Lucía Dávila
Arnau Xaus e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça

Las notas del Liceo-Barça
María Varela