La rajada de Alberto González contra el árbitro del Deportivo-Albacete: “Pido un mínimo de respeto”

Alberto González protesta una decisión del VAR JAVIER ALBORÉS

El técnico del Albacete Balompié, Alberto González, lamentó el revés experimentado por su escuadra en Riazor, al tiempo que cargó contra la actuación del colegiado castellano-leonés Eder Mallo, al que consideró culpable de que su escuadra no pudiese puntuar ante un Deportivo que, en su opinión, realizó un buen partido para embolsarse los tres puntos en juego.

“Sin comentarios al respecto sobre el arbitraje. Cada uno que saque sus propias conclusiones. He dicho por activa y por pasiva que hay cosas que no entiendo. Hay jugadas que se ven —en el videoarbitraje— y otras que no se miran, me gustaría que te traten con un mínimo de respeto, es lo que pido“, manifestó.

Esfuerzo del equipo. “Le doy la enhorabuena al grupo, ha sido un trabajo formidable pero tenemos doble mérito por estar en el partido hasta el último segundo ante un gran equipo como es este, tiene mucho mérito aunque nos vamos sin premio”.

Méritos para más. “Hoy solo se pudo hacer una cosa y no depende de nosotros, esperemos que otro día se nos trate con más respeto“.