La previa | Un pasado muy presente y la necesidad de hacerse fuertes en Riazor

Desde aquel 11 de junio de 2022, para la afición deportivista ya nunca va a ser del todo agradable recibir al Albacete en Riazor. Aunque la herida ya esté curada, hay recuerdos que no se borran. Basta que el calendario marque Dépor-Albacete para que algo se tense por dentro y la memoria viaje sola a aquel playoff en el que el Dépor rozó la gloria con los dedos y se la arrebataron en el último suspiro. En su casa, con su gente y por un gol, se quedaron sin ascenso en el minuto 112, en una eterna prórroga. No es rencor, porque el Deportivo logró volver a Segunda dos años después y desde ese momento, ha vencido en todos los enfrentamientos ante el cuadro manchego. Pero sí es memoria, y de eso Riazor tiene mucha.

Cada vez que el Albacete pisa el estadio coruñés, trae consigo un recuerdo cruel. Pero como si la historia necesitase un nuevo giro de guion, el destino ha decidido añadir un tercer protagonista al relato. Este domingo, la parte mala de la narrativa dará un giro de 180 grados y serán los manchegos los que tengan un nudo en el estómago cuando tengan que ver a su excapitán defendiendo otro escudo contra los que eran sus compañeros hace apenas seis días.

El Dépor llevaba tiempo pretendiéndolo desde la distancia, como quien sabe que ahí hay algo especial, pero no encuentra el momento adecuado. Tardó, pero lo consiguió. Y ahora, lo presenta en sociedad, justo ante el la historia que deja atrás. Apenas una semana después de cerrar su etapa en el Carlos Belmonte, con una despedida que él mismo afirmó que no fue como habría deseado, el destino, siempre caprichoso, quiso que el reencuentro fuera inmediato. Riki se mira a los ojos con su pasado, demasiado reciente, vestido de blanquiazul. Si esto fuese una serie romántica, probablemente sería el último capítulo de una saga de las que te sube el azúcar solo con estar unos minutos frente a la pantalla. Reencuentro incómodo, miradas cruzadas y emociones contenidas.

Dejar atrás las dudas

El Deportivo, por su parte, encara el choque con más preguntas que respuestas. Todas las miradas este domingo a las 16.15 horas estarán puestas en el posible debut de Riki, que llega al equipo dirigido por Antonio Hidalgo para dar sentido a un centro del campo que lo pidió a gritos el pasado fin de semana en León. Para ordenar, para crear y para acompañar a Mario Soriano en la construcción y tratar de lograr un Dépor más reconocible.

La victoria ante la Cultural, rescatada en el último suspiro desde el punto de penalti, dio aire a un equipo que sigue sin encontrarse del todo. Un triunfo valioso, pero que dejó muchas sombras y maquilló una actuación discreta que volvió a dejar en evidencia una de las preocupaciones actuales: la dificultad para convertir en gol lo que se genera. El equipo mostró grandes carencias para finalizar las jugadas y la falta de pegada sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. El mercado se cerró sin refuerzos ofensivos y Fernando Soriano dejó claro que la apuesta es confiar en los de casa y dar minutos al fabrilista Nsongo Bil.

Volver a florecer

Y quizá no haya mejor rival para intentarlo que el Albacete. Porque si hay algo que ha demostrado este enfrentamiento en los últimos tiempos, es que los delanteros del Dépor suelen florecer ante el conjunto manchego. Los recuerdos más recientes invitan al optimismo. En la ida los blanquiazules vencieron con goles de Stoichkov y Eddahchouri, y ese fue el último tanto de ambos en Liga hasta la fecha. Por otro lado, los dos encuentros de la temporada pasada estuvieron marcados por tardes en las que todo entraba y en las que cuadro coruñés se gustaba atacando. Dos ‘manitas’, tanto en la ida como en la vuelta, y un festival de goles en los que participaron Yeremay, Mella, Zaka y el exblanquiazul Iván Barbero.

En ese contexto, el regreso de Eddahchouri tras cumplir sanción se interpreta como una pequeña buena noticia en medio de la falta de pegada y la escasez ofensiva. También lo es la recuperación de Ximo Navarro, que en León dejó minutos de mucho nivel y estuvo a punto de firmar un gol que habría cambiado la narrativa del partido. Detalles que suman en un equipo necesitado de confianza. Además, el Dépor esquivó sanciones en la última jornada. Ninguno de los apercibidos vio amarilla en León, por lo que continúan con cuatro tarjetas Yeremay, Villares, Stoichkov, Barcia y Quagliata, aunque caminando sobre el alambre.

Muchas caras nuevas

El Albacete, mientras tanto, aterriza en A Coruña en uno de sus mejores momentos del curso. La Copa del Rey le ha servido como trampolín anímico y competitivo, dejando por el camino a un gigante y obligando incluso al Barcelona a sudar hasta el final. Ese impulso se ha trasladado a la Liga, donde ha enlazado tres victorias consecutivas que le han permitido alejar fantasmas y mirar hacia arriba con cierto descaro. Y es que desde que el equipo de Alberto González logró pasar a cuartos tras eliminar al Real Madrid, no han vuelto a perder en la competición regular. El cuadro manchego llega con confianza y con seis caras nuevas, pero no exento de problemas físicos.

Además del exracinguista Jon García, Higinio y el ex del Dépor Pepe Sánchez, se perderá el duelo por lesión Edward Cedeño, el mediocentro que en un principio llegó para solventar la baja de Riki y que se lesionó en su primer entrenamiento con los manchegos y tuvo que pasar por quirófano. También cayó el excapitán del Zaragoza Lluís López, una de las últimas incorporaciones en este mercado que llegó procedente de China. Y es que el Albacete se reforzó en todas las demarcaciones. Además de Cedeño y Lluís, incorporó a otros dos medios, Víctor San Bartolomé y Martín Fernández, cedido por el Newells, y dos delanteros, Samu Obeng, quien coincidió con Hidalgo en el Huesca en la 2023-24, y Álex Rubio, traspasado por el Villarreal.

Este domingo, Riazor vuelve a abrir sus puertas a un rival que despierta recuerdos, a un jugador que simboliza un nuevo comienzo y a un Dépor que busca reencontrarse consigo mismo y lograr, por fin, hacerse fuerte en casa, ya que la afición blanquiazul solamente ha podido celebrar cuatro victorias ligueras en el estadio coruñés de los once duelos disputados hasta el momento esta temporada. Dépor, Albacete y Riki, unidos por el pasado y el presente, cruzándose durante 90 minutos en un partido cargado de memoria y con algo más que tres puntos en juego.