La crónica | El Dépor juega, sufre... y gana (2-1)

Yeremay, en el choque con el Albacete Alborés

El Deportivo sumó su segundo triunfo seguido ante el Albacete (2-1) y continúa encaramado a la parte alta de la clasificación después de un partido que fue muchos en uno. El equipo blanquiazul jugó primero, dejó que el rival jugara después y terminó sufriendo y metido en el área para defender una victoria mucho más sufrida de lo que podía parecer después de la primera media hora.

Se lo pensó durante unos segundos Antonio Hidalgo en la previa del duelo con el Albacete cuando se le preguntó por sus reticencias a darle más continuidad al plan con el que terminó en León. Es decir, juntando a Luismi Cruz con Mario Soriano por zonas interiores y estirar el equipo a lo ancho con un extremo más puro como podía ser Mella. No estuvo cómodo el técnico respondiendo esa pregunta, seguramente tan poco como lo está cada vez que apuesta por una idea que muestra a un Dépor tan natural con la pelota, como vulnerable sin ella a poco que pierde un grado de concentración.

Fue precisamente Mella esa novedad ante el Albacete para poner un caso práctico sobre la teoría elaborada en sala de prensa. Y el primer tiempo resumió en 45 minutos todo lo que desea y al mismo tiempo teme el preparador catalán. Porque la puesta en escena blanquiazul fue inmejorable. Todo salía de forma orgánica. El balón al suelo y a jugar. Mario, Luismi, Mella, Yeremay… el torrente de juego no se tradujo en ocasiones demasiado claras, en parte por la presencia sospechosa de un Zaka que sigue siendo verso suelto entre jugones, pero el cuadro manchego comenzaba a ver fantasmas por todas partes. Era cuestión de tiempo. La cuestión llegó antes de la media hora, con una fina pared de Yeremay y José Ángel en la frontal que el canario resolvió de primeras como quien utiliza el taco de billar para ponerla pegada al palo.

El tanto dio paso a la cara B. A esa que seguramente también vaya en el ADN de un grupo joven e inexperto como el blanquiazul y que siempre tendrá enfrente el credo de la mayor parte de los entrenadores, que buscan siempre primero la tierra firme. La relajación llevó a las imprecisiones, también el exceso de confianza, y el Dépor se convirtió en una máquina de perder balones. Y, lo que es peor, balones mal perdidos, con el equipo demasiado expuesto y viéndose obligado a correr hacia atrás. Se salvó por Álvaro Ferllo y porque el Albacete, mercado hasta el extremo por las bajas, pareció tomarse un respiro después de todas las emociones fuertes que le han dejado la Copa en las últimas semanas. De hecho, el equipo de Alberto González todavía tuvo tiempo de pegarse un tiro en el pie antes de irse a vestuarios. Mella y Altimira montaron una contra por la derecha y el centro del lateral tenía las matemáticas perdidas. No había ni un solo rematador del Dépor con posibilidad de embocar. No, tampoco Eddahchouri. Pero de forma incomprensible, Javi Villar metió la pata hasta el fondo para inclinar todavía más la balanza hacia el bando local.

A menos

La relajación va por barrios y el Dépor lo vio ganado antes de tiempo. Solo de esta forma se explica la forma en la que el conjunto blanquiazul salió al césped en la segunda parte, sin un atisbo de tensión competitiva. El Albacete se lo fue creyendo poco a poco y los cambios de Alberto González hicieron el resto.

Hidalgo se vio obligado a deshacer la fórmula de los ‘4 fantásticos’ y retiró del campo a Mella para que Villares pusiera algo más de cemento al centro del campo. El problema es que con los polvos que el equipo levantó con la pelota, llegaron los lodos sin ella. Los nervios se apoderaron de José Ángel, que se complicó en una salida fácil para dar lugar al 2-1. Un centro al área pequeña en el que se impuso Obeng. En esos en los que nunca se impone un defensa deportivista.

Para entonces el Dépor ya era un azucarillo. Hidalgo siguió tocando teclas mientras Valverde castigaba a Luismi una y otra vez. Los balones al área de Ferllo se sucedían y el portero riojano tuvo que multiplicarse por primera vez desde que defiende la meta blanquiazul. Se agigantó hasta el punto de sacarle una mano imposible a Rubio cuando Riazor ya enmudecía al tiempo que el Alba celebraba el empate. Afortunadamente, quien acabó celebrando, entre la alegría y el suspiro, fueron los locales.