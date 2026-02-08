La afición reacciona al Deportivo 2-1 Albacete: "Unos días jugamos como el culo, otros como el Barça y el Madrid"

La alineación del Dépor con la afición de Riazor al fondo JAVIER ALBORES

Riazor pudo celebrar una victoria dos meses después y la afición no ocultó su alegría a la salida del estadio blanquiazul. Los últimos años han curtido a la hinchada, que asume que habrá que sufrir en cada encuentro para llevarse los tres puntos. "No se puede ganar sin sufrir, si no se gana sin sufrir, no es un partido". Es el mismo aficionado que vive en la montaña rusa de temporada que está completando el Dépor. "Tenemos días que jugamos como el culo, pero otros jugamos como el Madrid o el Barça".

Entre los protagonistas que se acercaron al micrófono de DXT Campeón, un grupo de defensores de Antonio Hidalgo. "Ha sido un buen partido, muy bien trabajado. Difícil, porque el Albacete ha demostrado por qué viene de donde viene, pero ha sido un buen planteamiento". "Venimos de Barcelona", apunta el mismo seguidor, al que un compañero se le adelanta para responder a la pregunta de si son del Dépor cuando revelan que han venido desde Barcelona. "Somos de Antonio Hidalgo". Ellos mismos piden paciencia para el equipo. "Hay que entender que la Segunda es difícil. Entonces hay que ir partido a partido. Se ha de apoyar desde los jugadores hasta el equipo técnico".

La visión desde Albacete

También quiso dejar su visión del encuentro Alberto Mínguez, Tapy, creador de contenido que sigue al equipo manchego. "El partido ha estado bastante bien, muy disputado. El Albacete le ha plantado cara a un equipazo como es el Dépor. Ha habido alguna jugada dudosa que quiero volver a ver, pero ha sido un buen encuentro".