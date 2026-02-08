Jefté, el Pichichi trotamundos que tumbó al Madrid, amenaza Riazor

Jefté celebra un gol con el Albacete esta temporada ALBACETE

“Es lo más grande que me ha pasado en el fútbol. Estas cosas son las que uno sueña cuando es pequeño”. Así de emocionado se mostraba Jefté Betancor (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) tras eliminar a todo un Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

Con un doblete, incluido un gol en el tiempo añadido, el delantero canario se vistió de héroe y dejó al descubierto todas las carencias de un conjunto blanco que aquella noche estrenaba a Álvaro Arbeloa como entrenador.

La historia de Jefté es la de un futbolista que ha atravesado innumerables crisis personales y profesionales hasta llegar, a sus 32 años, a disfrutar del mejor momento de su carrera. Un camino lleno de giros inesperados que hoy le sitúa en el Carlos Belmonte, su destino actual y, quizá, otra parada más en una trayectoria marcada por el movimiento constante.

Tras debutar en Segunda División con el Hércules en la temporada 2011-12, su carrera le llevó por senderos difíciles y escenarios muy diversos. Convertido en un auténtico trotamundos del fútbol, el delantero presume de haber conquistado el Pichichi en tres ligas diferentes: la rumana, la austríaca y la griega. Sin embargo, antes de alcanzar ese reconocimiento, su carrera tocó fondo.

Jefté pasó de formarse en la cantera de Las Palmas, el club de su ciudad, a competir en Preferente con el Unión Viera. Un golpe de realidad que estuvo a punto de apartarlo del fútbol. “No hay día que no recuerde que hace ocho años estuve a punto de tirar la toalla. Por suerte no lo hice. Para alguien que ama este deporte, dejarlo es muy difícil”, reconoció el delantero.

Lejos de rendirse, reconstruyó su carrera en el extranjero. Jugó en el Pafos de Chipre, en Rumanía militó en el CFR Cluj, Farul Constanta y Voluntari, en Austria defendió las camisetas del SV Ried, SV Mattersburg, Vorwärts Steyr y Stadl Paura, y en Grecia compitió con el Panserraikos. En España también dejó huella en Ontinyent, Hércules, Tenerife, Eldense, Unión Viera, Las Palmas, Arandina y UD San Fernando. Durante su etapa en el CFR Cluj llegó a disputar un partido de Liga de Campeones y ocho encuentros de la Conference League.

Ese recorrido internacional le permitió recuperar la confianza y consolidarse como un delantero fiable, superando las 80 dianas como profesional y acumulando diversos reconocimientos individuales.

El pasado verano aterrizó en el Albacete en calidad de cedido por el Olympiacos. Después de disputar once partidos como titular en Liga, estuvo muy cerca de emprender un nuevo destino tras aceptar una oferta millonaria procedente de Tailandia. Con el visto bueno del club griego y del conjunto manchego, el canario tenía incluso los billetes comprados para afrontar su undécimo cambio de país. Sin embargo, una conversación de última hora le hizo replantearse la decisión y optar por finalizar la temporada en Albacete. El tiempo, de momento, parece darle la razón.

Ahora, el ariete apunta a ser titular en Riazor. Con su olfato goleador, su poderosa zancada y su imprevisibilidad, Jefté buscará volver a dejar su huella ante el Deportivo, otro de los grandes nombres históricos del fútbol español.