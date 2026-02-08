Mi cuenta

Así fue: Dépor-Albacete (2-1). Los blanquiazules tiran de eficacia y de un Álvaro Ferllo salvador y vuelven a ganar en Riazor

Final en Riazor, primera victoria de 2026 en casa

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
08/02/2026 14:47
Yeremay, durante el duelo con el Albacete
Yeremay, durante el duelo con el Albacete
Alborés
RC Deportivo
2-1
Albacete BP

El triunfo volvió a Riazor

No ganaba desde el 23 de noviembre de 2025 y los goles de Yeremay valieron puntos.  Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!

Final en Riazor

Victoria del Dépor

90+5

Amarilla para Agus Medina por simular


90+3

¡A punto de marcar Yeremay!

Robó y se cocinó la jugada, pero su disparo muy cruzado, se perdió por línea de fondo y rozó el palo contrario. Tampoco llegó Mulattieri. 

90+1

El Dépor, muy metido en su campo

Los blanquiazules lo están pasando mal ante un Albacete que merodea su área. 

90

Cinco de añadido

88'

Cabeceó alto el Albacete

Puerta para el Dépor, tras remate algo precisamente de Puertas

87'

Opción a balón parado para los visitantes

Mano de Villares, la colgarán los blanquillos al área.

85'

Trueque en el Albacete

Entra Lorenzo y se retira Fran Gámez en el Dépor

84'

Últimos minutos del partido

Luismi Cruz, durante el duelo con el Albacete
Luismi Cruz, durante el duelo con el Albacete
Alborés
82'

No se entendieron Mulattieri y Yeremay

El pase atrás del italiano lo interceptó la zaga blanquilla. 

81'

Paradón de Ferllo ante Álex Rubio

Parada en dos tienpos  y gran estirada del arquero

80'

Amarilla para Puertas

La ve por un empujón

79

Asistencia en Riazor

Asistencia en Riazor ante el Albacete
Asistencia en Riazor ante el Albacete
78'

Amarilla para Ximo

77'

¡A punto de marcar el Albacete!

Agus Medina remató muy suave y paró Ferllo

75'

Doble trueque en el Dépor

De retiran Quagliata y Altimira y entran Ximo y Escudero. De nuevo Hidalgo retira a los dos laterales. 

72'

Cambio en el Albacete

Entra San Bartolomé y se va Valverde. Otro jugador de Primera RFEF a Segunda.

el nuevo mediocentro del Albacete, Víctor San Bartolomé, durante un entrenamiento con los blanquillos.jpg
el nuevo mediocentro del Albacete, Víctor San Bartolomé, durante un entrenamiento con los blanquillos.jpg
@AlbaceteBPSAD
67'

¡Falló Yeremay!

Remate en semifallo del canario, que no conectó con el esférico.

66'

¿Cómo es Riki?

Os dejamos su perfil. 

Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo
Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo
Quintana
65'

Doble cambio en el Dépor, va a debutar Riki

Entran Mulattieri y Riki y se retiran Eddahchouri y José Ángel, que tenía tarjeta. Gran ovación al asturiano.

64'

¿Quién es Obeng?

El delantero contaba que su padre llegó a España en patera. 

El delantero ghanés Samu Obeng, durante un entrenamiento con el Albacete.jfif
El delantero ghanés Samu Obeng, durante un entrenamiento con el Albacete.jfif
@AlbaceteBPSAD
63'

Gol de Obeng

De chilena marca el ex del Ceuta

62'

¡A punto de marcar Jogo!

Cruzó demasiado su disparo ante Álvaro Ferllo.

59'

Álex Rubio, de Primera RFEF a Segunda

El ex del Villarreal se estrena en Segunda en Riazor. 

Álex Rubio, Martín Fernández y San Bartolomé, nuevos jugadores del Albacete
Álex Rubio, Martín Fernández y San Bartolomé, nuevos jugadores del Albacete
@AlbaceteBPSAD
58'

Cambio de esquema en el Albacete

Pasa de la defensa de cinco al 4-4-2.

57'

Triple cambio en el Albacete

Entran Puertas, Álex Rubio y Obeng y se retiran Lazo, Javi Villar y Jefté. 

56'

El Dépor encadena saques de esquina

El segundo lo forzó Eddahchouri, tras un disparo. 

55'

Juego parado

Las asistencias atienden al blanquillo Lazo. 

54'

Primer cambio en el Dépor

Se retira Mella y entra Diego Villares

51'

El Albacete, mejor plantado

El Dépor está teniendo menos el balón en estos primeros compases de la segunda parte. Escudero y Mulattieri se unieron a los ejercicios de calentamiento. Va a entrar Villares.

48'

Calienta Riki en el Dépor

También Villares, Cristian Herrera y Ximo calientan en la banda de Riazor.

Calienta Riki en el Dépor
Calienta Riki en el Dépor
47'

Falta de Lazo

Se duele de un golpe con José Ángel.

46'

Mismos onces sobre el verde de Riazor

De momento sin cambios en ninguno de los dos equipos. 

En el palco Rosa, ganadora del rosco de Pasapalabra

La coruñesa, ganadora del mayor bote, está siguiendo desde el palco el partido. 

45'

Arranca la segunda parte

El descanso, con música en directo

Un músico tocó en directo el clarinete

Un clarinete al descanso
Un clarinete al descanso
Descanso

Final de la primera parte en Riazor

45+3

Segundo del Dépor, en propia

Centro de Altimira, marca en propia Javier Villar

45+1

Amarilla a José Ángel

Primer amonestado del Dépor. Cuarta amarilla del curso para el andaluz. 

45'

Tres de añadido

44'

Gol anulado al Albacete

Indica el árbitro falta previa de Víctor Valverde sobre Mella.

42'

¡Fuera de Ale Melendez!

Disparo desviado del Albacete, que se ha animado en estos últimos minutos de la primera parte.

40'

Cinco minutos para el descanso

39'

¡Bien Noubi!

Se cruzó ante Jefté, que remataba solo en el área. Acabó la jugada el Albacete con un disparo que se marchó fuera por poco. Tocó Álvaro Ferllo, pero el árbitro indicó puerta. 

38'

¡Buenos reflejos de Ferllo!

Se estiró ante el disparo de Lazo. 

35'

No ve nada punible Eder Mallo

El Dépor reclamó mano, el colegiado no llegó a acudir a la pantalla del VAR. 

Jugada en revisión por posible mano
Jugada en revisión por posible mano
33'

Jugada embarullada en el área, reclama mano el Dépor

Eddahchouri reclama mano en el área, pero dice el colegiado que es mano del neerlandés. Este no llegó a controlar el balón en el área. Jugada en REVISIÓN

31'

El Albacete, un rival propicio para el Dépor

El Dépor ya le ha marcado 3 goles este curso, 10 el pasado. 

El Deportivo venció 5-1 el pasado curso al Albacete en Riazor
El Deportivo venció 5-1 el pasado curso al Albacete en Riazor
ARCHIVO DXT
30'

Despeja la zaga del Albacete

El balón sigue siendo para el Dépor

29'

Primer córner para el Dépor

Lo forzó Yeremay

26'

Cae en el área Mario Soriano

Dije el colegiado Eder Mallo que no hay nada punible

24'

Gran jugada combinativa del Dépor

Pase en largo de José Ángel, con pared incluida y Yeremay rompe línas y marca el primero para los blanquiazules

22'

¡Gol! Marca Yeremay

20'

¡Responde Luismi!

Disparó muy cerca de la escuadra de Mariño. 

19'

¡Disparo alto de Víctor Valverde!

Se marchó por encima del arco de Ferllo. Pedían córner. 

17'

¡La acaba de tener Mario Soriano!

Recibió en el área chica, tras recoger un balón que quedó muerto, pero su disparo se fue fuera, tras caerle el balón botando.  

15'

¡Muy fuerte el envío a Mella!

Llegó antes Mariño ante el esprint del de Espasande. 

11'

¡A punto de robar Jefté!

Se cruzó Noubi, tras estar a punto de cazar el punta blanquillo tras un despeje. Banda para el Dépor. 

8'

Dominio del Dépor, orden del Albacete

Los blanquillos con dos líneas de defensa muy juntas, lo que dificulta combinar por dentro. 

5'

Recuperar y correr

Ambos equipos abogan por transiciones rápidas tras robo o pérdida del rival. 

4'

¡Alto Eddahchouri!

Centro de Quagliata, remató muy desviado el neerlandés. 

2'

¡Avisa el Albacete!

Centro de Valverde y remató desviado de cabeza Jefté. La jugada se inició tras un mal pase de Altimira a José Ángel, que perdió el esférico.  

1'

Disparo alto de Mella

No se lo pensó el extremo, pero su envío se marchó desviado del arco de Mariño.

1'

Arranca el duelo en Riazor

Salen los dos equipos al verde

A punto de arrancar el duelo, solo se oye a la afición blanquiazul, cesó la música. 

Primera ovación para Riki

El mediocentro asturiano empieza en el banquillo. 

'Día D' de Loita contra o Cancro

Cambio de líder en Segunda

El Castellón, líder provisional tras su victoria ante el Valladolid. 

¿Quién es Jefté?

Hablamos de la amenaza del Albacete en punta de ataque. 

Jefté celebra un gol con el Albacete esta temporada
Jefté celebra un gol con el Albacete esta temporada
ALBACETE

Calentamiento en Riazor

Calientan los dos equipos a poco más de 20 minutos de que arranque el duelo

Los dos equipos, Dépor y Albacete, calentando en Riazor
Los dos equipos, Dépor y Albacete, calentando en Riazor

Eddahchouri, ante su última víctima

El Albacete, el último equipo al que le marcó el neerlandés. 

Zakaria Eddahchouri celebra su gol contra el Albacete, junto a Mario Soriano, en el 0-2 en el Carlos Belmonte del pasado 29 de noviembre
Zakaria Eddahchouri celebra su gol contra el Albacete, junto a Mario Soriano, en el 0-2 en el Carlos Belmonte del pasado 29 de noviembre
Fernando Fernández

Toché, de nuevo en Riazor

El exjugador del Dépor, es ahora director deportivo de los blanquillos. 

Los elegidos de Alberto González

Ya tenemos once del Dépor

Riki, suplente

Ojo a los precedentes goleadores del Dépor ante el Albacete

Estos son los increíbles números de los blanquiazules ante los blanquillos. 

El Deportivo venció 5-1 el pasado curso al Albacete en Riazor
El Deportivo venció 5-1 el pasado curso al Albacete en Riazor
ARCHIVO DXT

¿Cómo es el rival del Dépor?

Lo analizamos en nuestro uno x uno. 

Antonio Puertas celebra un gol en el Carlos Belmonte
Antonio Puertas celebra un gol en el Carlos Belmonte
LALIGA

Riazor, asignatura pendiente

Los números del Dépor como local no son buenos este curso y no es la primera vez que ocurre. 

Mella y Luismi celebran el tercer gol en el 4-0 sobre el Huesca en Riazor
Mella y Luismi celebran el tercer gol en el 4-0 sobre el Huesca en Riazor
Quintana

Un 'debe' con la afición

Hidalgo reconoce que en Riazor tienen que buscar sumar de tres y aprovecharse de esa energía de la grada. 

Hidalgo, en el banquillo de Riazor
Hidalgo, en el banquillo de Riazor
Quintana

¿Cómo juega Riki?

Os lo contamos en nuestro análisis. 

Riki Rodríguez
Riki Rodríguez
Albacete Balompié

Los focos, en Riki

El mediocentro asturiano fue presentado esta semana como nuevo jugador del Dépor y podría debutar ante su ya exequipo. 

Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo
Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo
Quintana

Esto dijo Alberto González

La opinión del encuentro por su homólogo en el banquillo del Albacete 

Alberto González, técnico del Albacete
Alberto González, técnico del Albacete
Albacete Balompié SAD

¿Qué opinan los técnicos?

Esto dijo Antonio Hidalgo sobre el partido de esta tarde ante el equipo blanquillo. 

Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor
Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor
Fernando Fernández

Todas las claves del partido

Os dejamos nuestra previa del Dépor-Albacete. 

Yeremay, en el partido contra el Albacete de la temporada 2024-25
Yeremay, en el partido contra el Albacete de la temporada 2024-25
Archivo DXT

¿Dónde podéis seguir el Dépor-Albacete?

Os contamos de qué formas podéis seguir el partido. 

Eddahchouri, en el partido ante el Albacete de la temporada 2024-25
Eddahchouri, en el partido ante el Albacete de la temporada 2024-25
Archivo DXT
Previa

¡Hoy volvemos a Riazor, juega el Dépor!

Esta es nuestra portada hoy en Dxtcampeón

