Así fue: Dépor-Albacete (2-1). Los blanquiazules tiran de eficacia y de un Álvaro Ferllo salvador y vuelven a ganar en Riazor
Final en Riazor, primera victoria de 2026 en casa
El triunfo volvió a Riazor
No ganaba desde el 23 de noviembre de 2025 y los goles de Yeremay valieron puntos. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
Victoria del Dépor
Amarilla para Agus Medina por simular
¡A punto de marcar Yeremay!
Robó y se cocinó la jugada, pero su disparo muy cruzado, se perdió por línea de fondo y rozó el palo contrario. Tampoco llegó Mulattieri.
El Dépor, muy metido en su campo
Los blanquiazules lo están pasando mal ante un Albacete que merodea su área.
Cinco de añadido
Cabeceó alto el Albacete
Puerta para el Dépor, tras remate algo precisamente de Puertas
Opción a balón parado para los visitantes
Mano de Villares, la colgarán los blanquillos al área.
Trueque en el Albacete
Entra Lorenzo y se retira Fran Gámez en el Dépor
Últimos minutos del partido
No se entendieron Mulattieri y Yeremay
El pase atrás del italiano lo interceptó la zaga blanquilla.
Paradón de Ferllo ante Álex Rubio
Parada en dos tienpos y gran estirada del arquero
Amarilla para Puertas
La ve por un empujón
Asistencia en Riazor
Amarilla para Ximo
¡A punto de marcar el Albacete!
Agus Medina remató muy suave y paró Ferllo
Doble trueque en el Dépor
De retiran Quagliata y Altimira y entran Ximo y Escudero. De nuevo Hidalgo retira a los dos laterales.
Cambio en el Albacete
Entra San Bartolomé y se va Valverde. Otro jugador de Primera RFEF a Segunda.
¡Falló Yeremay!
Remate en semifallo del canario, que no conectó con el esférico.
¿Cómo es Riki?
Os dejamos su perfil.
Doble cambio en el Dépor, va a debutar Riki
Entran Mulattieri y Riki y se retiran Eddahchouri y José Ángel, que tenía tarjeta. Gran ovación al asturiano.
¿Quién es Obeng?
El delantero contaba que su padre llegó a España en patera.
Gol de Obeng
De chilena marca el ex del Ceuta
¡A punto de marcar Jogo!
Cruzó demasiado su disparo ante Álvaro Ferllo.
Álex Rubio, de Primera RFEF a Segunda
Cambio de esquema en el Albacete
Pasa de la defensa de cinco al 4-4-2.
Triple cambio en el Albacete
Entran Puertas, Álex Rubio y Obeng y se retiran Lazo, Javi Villar y Jefté.
El Dépor encadena saques de esquina
El segundo lo forzó Eddahchouri, tras un disparo.
Juego parado
Las asistencias atienden al blanquillo Lazo.
Primer cambio en el Dépor
Se retira Mella y entra Diego Villares
El Albacete, mejor plantado
El Dépor está teniendo menos el balón en estos primeros compases de la segunda parte. Escudero y Mulattieri se unieron a los ejercicios de calentamiento. Va a entrar Villares.
Calienta Riki en el Dépor
También Villares, Cristian Herrera y Ximo calientan en la banda de Riazor.
Falta de Lazo
Se duele de un golpe con José Ángel.
Mismos onces sobre el verde de Riazor
De momento sin cambios en ninguno de los dos equipos.
En el palco Rosa, ganadora del rosco de Pasapalabra
La coruñesa, ganadora del mayor bote, está siguiendo desde el palco el partido.
Arranca la segunda parte
El descanso, con música en directo
Un músico tocó en directo el clarinete
Final de la primera parte en Riazor
Segundo del Dépor, en propia
Centro de Altimira, marca en propia Javier Villar
Amarilla a José Ángel
Primer amonestado del Dépor. Cuarta amarilla del curso para el andaluz.
Tres de añadido
Gol anulado al Albacete
Indica el árbitro falta previa de Víctor Valverde sobre Mella.
¡Fuera de Ale Melendez!
Disparo desviado del Albacete, que se ha animado en estos últimos minutos de la primera parte.
Cinco minutos para el descanso
¡Bien Noubi!
Se cruzó ante Jefté, que remataba solo en el área. Acabó la jugada el Albacete con un disparo que se marchó fuera por poco. Tocó Álvaro Ferllo, pero el árbitro indicó puerta.
¡Buenos reflejos de Ferllo!
Se estiró ante el disparo de Lazo.
No ve nada punible Eder Mallo
El Dépor reclamó mano, el colegiado no llegó a acudir a la pantalla del VAR.
Jugada embarullada en el área, reclama mano el Dépor
Eddahchouri reclama mano en el área, pero dice el colegiado que es mano del neerlandés. Este no llegó a controlar el balón en el área. Jugada en REVISIÓN
El Albacete, un rival propicio para el Dépor
Despeja la zaga del Albacete
El balón sigue siendo para el Dépor
Primer córner para el Dépor
Lo forzó Yeremay
Cae en el área Mario Soriano
Dije el colegiado Eder Mallo que no hay nada punible
Gran jugada combinativa del Dépor
Pase en largo de José Ángel, con pared incluida y Yeremay rompe línas y marca el primero para los blanquiazules
¡Gol! Marca Yeremay
¡Responde Luismi!
Disparó muy cerca de la escuadra de Mariño.
¡Disparo alto de Víctor Valverde!
Se marchó por encima del arco de Ferllo. Pedían córner.
¡La acaba de tener Mario Soriano!
Recibió en el área chica, tras recoger un balón que quedó muerto, pero su disparo se fue fuera, tras caerle el balón botando.
¡Muy fuerte el envío a Mella!
Llegó antes Mariño ante el esprint del de Espasande.
¡A punto de robar Jefté!
Se cruzó Noubi, tras estar a punto de cazar el punta blanquillo tras un despeje. Banda para el Dépor.
Dominio del Dépor, orden del Albacete
Los blanquillos con dos líneas de defensa muy juntas, lo que dificulta combinar por dentro.
Recuperar y correr
Ambos equipos abogan por transiciones rápidas tras robo o pérdida del rival.
¡Alto Eddahchouri!
Centro de Quagliata, remató muy desviado el neerlandés.
¡Avisa el Albacete!
Centro de Valverde y remató desviado de cabeza Jefté. La jugada se inició tras un mal pase de Altimira a José Ángel, que perdió el esférico.
Disparo alto de Mella
No se lo pensó el extremo, pero su envío se marchó desviado del arco de Mariño.
Arranca el duelo en Riazor
Salen los dos equipos al verde
A punto de arrancar el duelo, solo se oye a la afición blanquiazul, cesó la música.
Primera ovación para Riki
El mediocentro asturiano empieza en el banquillo.
'Día D' de Loita contra o Cancro
Cambio de líder en Segunda
El Castellón, líder provisional tras su victoria ante el Valladolid.
¿Quién es Jefté?
Hablamos de la amenaza del Albacete en punta de ataque.
Calentamiento en Riazor
Calientan los dos equipos a poco más de 20 minutos de que arranque el duelo
Eddahchouri, ante su última víctima
El Albacete, el último equipo al que le marcó el neerlandés.
Toché, de nuevo en Riazor
El exjugador del Dépor, es ahora director deportivo de los blanquillos.
Los elegidos de Alberto González
Ya tenemos once del Dépor
Riki, suplente
Ojo a los precedentes goleadores del Dépor ante el Albacete
Estos son los increíbles números de los blanquiazules ante los blanquillos.
¿Cómo es el rival del Dépor?
Lo analizamos en nuestro uno x uno.
Riazor, asignatura pendiente
Los números del Dépor como local no son buenos este curso y no es la primera vez que ocurre.
Un 'debe' con la afición
Hidalgo reconoce que en Riazor tienen que buscar sumar de tres y aprovecharse de esa energía de la grada.
¿Cómo juega Riki?
Os lo contamos en nuestro análisis.
Los focos, en Riki
El mediocentro asturiano fue presentado esta semana como nuevo jugador del Dépor y podría debutar ante su ya exequipo.
Esto dijo Alberto González
La opinión del encuentro por su homólogo en el banquillo del Albacete
¿Qué opinan los técnicos?
Esto dijo Antonio Hidalgo sobre el partido de esta tarde ante el equipo blanquillo.
Todas las claves del partido
Os dejamos nuestra previa del Dépor-Albacete.
¿Dónde podéis seguir el Dépor-Albacete?
Os contamos de qué formas podéis seguir el partido.
¡Hoy volvemos a Riazor, juega el Dépor!
Esta es nuestra portada hoy en Dxtcampeón