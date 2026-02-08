once del dépor ante el albacete Patricia G.Fraga

Estas son nuestras notas del Dépor tras su victoria ante el Albacete (2-1).

ALTIMIRA. Intermitente (6): Algunos problemas en los pases. Ayudó a sacar el balón controlado desde atrás y rompió líneas en muchas ocasiones. Puso el centro del gol en propia de Javi Villar. Sufrió algún inoportuno resbalón.

NOUBI. Físico (6): Tuvo que lidiar con Jefté. Suplió algunos fallos de marcaje con su poderío físico y buenas rectificaciones. Se interpuso entre Jefté y su portería. Despiste en el área ante Obeng. Realizó un despeje poco ortodoxo con el pecho.

LOUREIRO. Correcto (6): Notable por alto. Aportó más en defensa que en ataque. Como única nota negativa, se complicó con algunas cesiones.

QUAGLIATA. Gris (5): Se sumó al ataque con centros medidos, aunque tuvo menos presencia en la primera parte. Más gris que en otros choques.

MARIO SORIANO. Irregular (6): Recogió un rechace en el área, pero le pegó mal en su primer disparo en la primera parte. Reclamó un penalti al caer en el área. Con la entrada de Villares pasó a jugar de mediapunta y se le vio más cómodo. Volvió a irse al suelo en el área en la segunda, pero no señaló nada el trencilla.

JOSÉ ÁNGEL. Fallón (5): Imprecisiones en algunos pases y mejor en la medular que cuando se sumó al ataque. Tuvo un encontronazo con Lazo. Estuvo a punto de ver la segunda. Fue sustituido.

DAVID MELLA. Voluntarioso (6): El primer disparo del Dépor fue suyo. El equipo lo buscó con pases en profundidad. Fue uno de los cambios y sin él en el campo el equipo perdió presencia en ataque.

LUISMI CRUZ. De más a menos (5): Volvió a jugar por dentro. Su disparo en la primera parte pasó rozando la escuadra de Mariño. Se fue diluyendo en la segunda parte y perdió presencia. Acabó jugando de carrilero.

EDDAHCHOURI. Poca presencia (5): Ante el último equipo al que le había marcado su primer remate se fue alto. Tocó poco balón y tuvo problemas para tener claridad en el área. Fue uno de los cambios.

YEREMAY. Goleador (7): Siempre acaba apareciendo. Buscó combinar por dentro con Luismi. Muy vigilado. Abrió el marcador con un gran gol, tras combinación con José Ángel. Aunque estuvo algo desaparecido en la segunda parte. A punto de marcar en el añadido, el disparo se fue cruzado.

EL MEJOR. ÁLVARO FERLLO. Salvador (7): Sus paradas volvieron a valer puntos. No estaba teniendo trabajo en el primer acto, pero se tuvo que remangar al final de la primera parte. Demostró buenos reflejos ante el disparo de Lazo en el primer remate entre los tres palos del Albacete. En la segunda Jogo cruzó demasiado su disparo, al que no llegaba pese a su estirada. Nada que hacer en el gol de Obeng. Paró un remate, aunque muy suave, a Agus Medina. Salvó al Dépor tras una gran parada con estirada incluida a Álex Rubio.

Los cambios

VILLARES. (5): Volvió a tener minutos

MULATTIERI. (5): A punto de marcar en el añadido.

RIKI. (5): Primeros minutos con el Dépor.

XIMO NAVARRO (5): Vio la amarilla.

ESCUDERO. (-): Poca incidencia.