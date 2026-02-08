El uno por uno del rival | Un colectivo que se nutre del rigor táctico

Antonio Puertas celebra un gol en el Carlos Belmonte LALIGA

El Albacete llega a Riazor entre el cansancio físico que supone enfrentarse a un top mundial como es el Barcelona y el optimismo de haber sido capaz de plantarles cara hasta el último minuto.

Para la afición manchega, la participación copera ha sido la mayor alegría de esta temporada. Pero una vez eliminados, les toca poner todo su empeño en la Liga. Encadenan tres victorias consecutivas que les coloca en la zona cómoda de la clasificación, con ocho puntos por encima del descenso. Puestos que a comenzar el año nuevo esquivaban por tan solo uno.

El cambio de sistema —ahora juegan con una línea defensiva formada por cinco hombres— ha dado un giro de 180 grados al equipo. Más sólido, unido y sacrificado, el Albacete que visita Riazor entiende a la maravilla cuáles son sus prioridades como colectivo. Ha sido capaz de no encajar ningún gol en los últimos cuatro partidos regulares y es el equipo del fútbol profesional español que más encuentros deja su portería a cero este curso, un total de once. Su orden sin balón condiciona la otra faceta del juego. Es el segundo conjunto que menos pases promedia de Segunda y el tercero con menos posesión. Agus Medina es la máxima referencia en ataque y, aunque apunta a volver a jugar de mediocentro por la sanción de Pacheco, los datos le señalan como uno de los delanteros más decisivos.

Este podría ser el once albaceteño que presente Alberto González hoy a las 16.15 horas para medirse al Deportivo:

Diego Mariño. 35 años. 14 partidos. 1260 minutos. 22 goles encajados. Experiencia al servicio de los manchegos. El vigués es el segundo jugador con más partidos disputados en Segunda de los que continúan en la Liga. Un total de 328 encuentros. Comenzó la competición como suplente de Raúl Lizoain.

Fran Gámez. 34 años. 23 partidos. 1565 minutos. 0 goles anotados. Tras varias temporadas en equipos de la zona baja, el último el Eldense, el veterano Fran Gámez ha encontrado un respiro en el carril diestro del Carlos Belmonte. Un pulmón para Alberto González. La línea defensiva de cinco hombres le da más libertad para incorporarse al ataque.

Jesús Vallejo. 28 años. 17 partidos. 1502 minutos. 0 goles anotados. Parte de la plantilla del Real Madrid que levantó la Champions League en 2017 y 2018. En busca de volver a sentirse importante, recaló este verano en Albacete, donde ha jugado de titular siempre que ha estado disponible. Expeditivo, serio y rápido para corregir en campo abierto.

Javi Moreno. 25 años. 18 partidos. 952 minutos. 0 goles anotados. Con pasado en el Arenteiro, afronta su segunda campaña en el Carlos Belmonte. Acumula diez partidos como titular y viene de marcar el gol de la esperanza ante el Barcelona. Las continuas lesiones de Pepe Sánchez, exdeportivista, le han devuelto a un once inicial del que había perdido el sitio.

El Dépor endosó doce dianas al ‘Alba’ en sus tres últimos duelos Más información

Javi Villar. 22 años. 18 partidos. 847 minutos. 0 goles anotados. Su puesto natural es el de mediocentro defensivo, pero apunta a ejercer de central por las lesiones de Carlos Neva y Pepe Sánchez, exdeportivista. Cuenta con una gran estatura y en contextos en los que el equipo necesita defender el resultado o hacerse fuerte en su propia área es muy útil. También destaca por su calidad técnica. Entiende los tiempos que requiere el partido y se asocia bien en espacios reducidos. Es una amenaza a balón parado, dominador en el juego aéreo. En un saque de esquina le anotó al Real Madrid el primer gol de los octavos de final, con un remate de cabeza en el primer palo.

Jonathan Gómez. 22 años. 20 partidos. 1163 minutos. 0 goles anotados. Estadounidense de origen mexicano que aterrizo en España en otoño de 2021 para jugar en el filial de la Real Sociedad B, donde jugó catorce encuentros en la categoría de plata. No salvó la categoría y buscó nuevo destino en el Mirandés. Ya en propiedad del Albacete, jugó cedido el pasado curso en el PAOK, donde maduró para ahora demostrar que tiene el nivel suficiente. Sufre en el uno para uno defensivo y en balones divididos.

Víctor Valverde. 24 años. 16 partidos. 747 minutos. 0 goles anotados. Su rendimiento está siendo una grata sorpresa para Alberto González. Tiene un hueco ganado en el once inicial y ha hecho olvidar la marcha de Jon Morcillo rumbo al Almería. Ocupa el costado izquierdo y es pura verticalidad y desborde, muy diferente el resto de jugadores de ataque que los manchegos tienen en plantilla.

Ale Meléndez. 26 años. 19 partidos. 1300 minutos. 0 goles anotados. Criado en la cantera del Betis, debutó con el primer equipo en el torneo copero como goleador. Se hizo un nombre con la camiseta del Mérida y Ceuta para llegar a la categoría de plata de la mano del cuadro manchego. Este año ya ha participado en más encuentros que el pasado curso. Destaca por ser un mediocentro intenso, competitivo e inteligente en el posicionamiento.

Agus Medina. 31 años. 22 partidos. 1792 minutos. 7 goles anotados. El máximo artillero albaceteño, pese a no ser delantero de profesión. Todos sus dianas, excepto una, han servido para que los de Alberto González pudiesen sumar puntos en su casillero. Es el principal argumento de los manchegos en ataque, aunque debido a la baja de Pacheco podría regresar a la medular. Se sacrifica por el equipo y ejerce un desgaste físico y mental sobre los contrarios durante todo el choque. En enero cumplió su partido número 100 con la camiseta del Albacete y tiene contrato hasta 2028.

Jefté Betancor. 32 años. 21 partidos. 6956 minutos. 5 goles anotados. Un auténtico trotamundos. Fue Pichichi en Ligas como la griega, austríaca o rumana. Tres días antes de convertirse en el héroe de Copa estuvo a punto de iniciar una nueva aventura, en el fútbol tailandés, pero cambió de decisión con el billete de avión ya comprado. Es un delantero espigado, capaz de generarse oportunidades de gol por sí mismo y con acierto de cara a puerta. Le gusta caer a los carriles exteriores y acabar dentro.