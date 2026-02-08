Análisis | El que resiste gana

El Deportivo celebra el gol de Yeremay ante el Albacete en Riazor PATRICIA G. FRAGA

Ya pocas cosas canónicas quedan en el fútbol, quizás tampoco en la vida, pero una de ellas apunta que para dar saltos de categoría resulta básico solventar los partidos como local. El Deportivo, cita de Copa del Rey al margen contra el Mallorca, no ganaba en Riazor desde el 23 de noviembre y lo hizo ante el Albacete para dejar atrás una tara que resultaba demasiada pesada en esta competición que se define por rachas. El equipo ha dejado atrás la segunda deriva negativa, la primera empezó en Málaga y acabó en Zaragoza, de lo que va de curso porque ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos para superar las cinco jornadas sin ganar que murieron en Almería y que habían comenzado con el 1-3 contra el Castellón, justo el rival contra el que toca buscar revancha el próximo domingo para dar el salto a los puestos de ascenso. "El que resiste gana", decía Camilo José Cela.

A eso anda el Deportivo, entre vaivenes pero también instalado en los puestos cabeceros de la tabla desde el inicio de la competición hasta el punto de que apenas en tres jornadas de las 25 disputadas acabó más abajo del sexto puesto. Dice Antonio Hidalgo que ese es el objetivo, y seguramente es el que le fijaron al inicio del curso. Pero ahora ya nadie, ni siquiera en el club, se sentiría satisfecho con ello. El deseo, la aspiración, la meta y casi se diría que la obligación es dar el salto ya a Primera. Es el momento, pero cada fin de semana queda claro también que no es un paso fácil de dar. Nada le sobra al Deportivo, que superó al Albacete (2-1) con muchísimo trabajo y una curiosa dosis de fortuna. Así cabe entender que rematase una vez entre palos y marcase dos goles. Pero remó el equipo hasta la orilla y llegó, justito, pero llegó.

Y eso que el inicio fue alentador en un partido que atendió de inicio al libreto escrito por el técnico blanquiazul, controlado el tempo, con la pelota en campo contrario y todas las cautelas precisas para que el rival no sorprendiese a la contra. Movió y movió la pelota el Deportivo en busca de espacios, de combinaciones que abriesen la maraña naranja tejida por el rival. Y encontró la ganzúa en un tuya-mía de Yeremay con José Ángel, una pared de manual con la que el diez se abrió su perfil favorito para colocar la pelota en el palo largo. Ahí fue justo donde la puso, al poste y para dentro. Un golazo, el décimo de una campaña en la que todos convenimos que aún puede dar más, o al menos hacerlo con mas continuidad. Ya lo decía el sabio Arsenio Iglesias: "Hay que pedir siempre".

El gol cambió el partido y no a favor del Deportivo. El Albacete llegó a Riazor con carrerilla, tras ganar los tres últimos partidos de Liga y mirar a los ojos en la Copa del Rey a los dos grandes del fútbol español, así que nadie podría imaginar que esto podría ser fácil. Y no lo fue. Empezó sufridor el Albacete porque encontró muchos espacios que tapar. No fue arriba a buscar al Deportivo y éste con balón le sometió porque tuvo capacidad para encontrar por dentro a Luismi Cruz y a Mario Soriano al tiempo que amenazaba por fuera con Mella y Yeremay. Esperó el error deportivista el Albacete para lanzarse a la contra, pero no llegó y lo pasó mal durante la primera media hora. Cuando dio un paso adelante tomó riesgos, pero también le complicó la vida al Deportivo. “El sufrimiento es normal”, se pone la tirita Antonio Hidalgo. “Sufrir te hace crecer”, conviene el estoico estratega blanquiazul. Así que en esas estuvo el equipo, solo que cuando más padecía y miraba hacia el reloj en busca de un reparador receso encontró el segundo gol después de que Altimira explorase la línea de fondo rival y Javi Villar se hiciese un ovillo en el despeje hacia su propia portería. Siempre es bueno tener la fortuna de compañera.

El final de la primera parte ya había alertado sobre los problemas para darle continuidad al juego cuando el rival subió líneas en su presión. Eddahchouri volvió a fracasar en la misión de darle salidas al equipo, tampoco se mejoró mucho más cuando ya no estuvo en el campo por más que Mulattieri sí que dejase un par de pinceladas sugerentes en esa suerte. Pero el partido ya iba entonces en una dirección y esa era de Ferllo, decisivo de nuevo cuando le pusieron a prueba. El marcador se apretó tras una mala salida de balón e Hidalgo buscó criterio para hacerlo circular. Ahí fue donde se dejó ver Riki en un partido que tenía mucho de marrón para él, recién llegado al club y a la ciudad para enfrentarse a los compañeros de los que era capitán casi que hasta antes de ayer. El nuevo mostró desenvoltura y calidad, que no le viene mal al equipo. Y en esa tesitura el Deportivo abrió el paraguas a esperar que el chaparrón no le mojase.

Llovió, pero no tanto como para empapar la victoria, que por trabajada resulta sabrosa. Llevó al límite el Albacete al Deportivo, que jugó bien los últimos instantes del partido, pero se abrochó con cierto vaivén por su falta de contundencia en el área ante un rival que la cargó desde bastante antes de finalizar, incluso con su central Agus Medina.

Murió de pie el Albacete en Riazor y se sostuvo el Deportivo, que hubiese necesitado más relevos porque Yeremay y Luismi acabaron con la gasolina en la reserva y sobrevivió ante un rival que exprimió tanto lo que tenía que logró poner contra las cuerdas en su casa a un serio candidato al ascenso. Porque eso, mal que bien, es este Deportivo que en Riazor nos lleva a todos con la lengua fuera, pero que suma en la clasificación 43 puntazos después de levantarse otra vez de una de esas ventiscas de malos resultados que a otros dejan tiritando. Ahora toca refrendarlo en Castellón y en una de esas citas que pueden definir una temporada.