Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor ya conoce el horario con el que estrenará marzo en la visita a la Real Sociedad B

El cuadro blanquiazul estrenará el tercer mes del año regresando a Zubieta, donde jugó uno de los últimos partidos en Primera RFEF

Esther Durán
08/02/2026 13:30
Miguel Loureiro golpea el balón en largo durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor
Miguel Loureiro golpea el balón en largo durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

LaLiga continúa poco a poco desbloqueando el calendario de Segunda División y este domingo ha hecho públicos los horarios de la jornada 28 con el Real Sociedad B - Deportivo. Será el encuentro que estrene marzo para el equipo blanquiazul, ya que queda fijado para el domingo 1 a las 14.00 horas.

La principal novedad para este encuentro será que el Dépor visitará San Sebastián para jugar en el Estadio de Zubieta y no en Anoeta, recinto que acogió los encuentros del filial 'txuri-urdin' durante la primera vuelta. Desde el pasado mes de enero, la reforma en las instalaciones de la Real ha terminado y los partidos del segundo equipo ya se han trasladado a su 'casa'. El conjunto coruñés volverá de esta forma al escenario en el que jugó su primer partido después de conseguir el ascenso a Segunda.

Arnau Comas, en una jugada del Deportivo-Real B

La crónica | La Real B muestra el cartón del Deportivo (0-3)

Más información

Será un partido en el que Antonio Hidalgo y los suyos busquen revancha después de la dolorosa derrota de la primera vuelta en Riazor. La Real B visitaba Riazor sin haber sido capaz siquiera de puntuar en sus primeras ocho salidas de la temporada y se llevó el triunfo por (0-3).

Horarios fijados para el Dépor

Jornada 25: Deportivo-Albacete, domingo 8 de febrero (16.15 horas)

Jornada 26: Castellón-Deportivo, domingo 15 de febrero (21.00 horas)

Jornada 27: Deportivo-Eibar, sábado 21 de febrero (16.15 horas)

Jornada 28: Real Sociedad B-Deportivo, domingo 1 de marzo (14.00 horas)

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Miguel Loureiro, durante el duelo con el Albacete

Loureiro: "Temos que aprender a xestionar mellor as vantaxes"
Zeltia Regueiro
Imagen del Torre-Olímpico, uno de los partidos de la tarde

La jornada | El Olímpico remonta al Torre y sigue su escalada
Santi Mendoza
Los jugadores del Dépor, celebrando la victoria frente al Albacete junto a la afición

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | La afición del Dépor recupera la voz y la sonrisa
Lucía Dávila
Arnau Xaus e Ignacio Alabart durante el Liceo-Barça

Las notas del Liceo-Barça
María Varela