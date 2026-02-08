El Dépor ya conoce el horario con el que estrenará marzo en la visita a la Real Sociedad B

Miguel Loureiro golpea el balón en largo durante el Dépor-Real Sociedad B en Riazor Quintana

LaLiga continúa poco a poco desbloqueando el calendario de Segunda División y este domingo ha hecho públicos los horarios de la jornada 28 con el Real Sociedad B - Deportivo. Será el encuentro que estrene marzo para el equipo blanquiazul, ya que queda fijado para el domingo 1 a las 14.00 horas.

La principal novedad para este encuentro será que el Dépor visitará San Sebastián para jugar en el Estadio de Zubieta y no en Anoeta, recinto que acogió los encuentros del filial 'txuri-urdin' durante la primera vuelta. Desde el pasado mes de enero, la reforma en las instalaciones de la Real ha terminado y los partidos del segundo equipo ya se han trasladado a su 'casa'. El conjunto coruñés volverá de esta forma al escenario en el que jugó su primer partido después de conseguir el ascenso a Segunda.

Será un partido en el que Antonio Hidalgo y los suyos busquen revancha después de la dolorosa derrota de la primera vuelta en Riazor. La Real B visitaba Riazor sin haber sido capaz siquiera de puntuar en sus primeras ocho salidas de la temporada y se llevó el triunfo por (0-3).

Horarios fijados para el Dépor

Jornada 25: Deportivo-Albacete, domingo 8 de febrero (16.15 horas)

Jornada 26: Castellón-Deportivo, domingo 15 de febrero (21.00 horas)

Jornada 27: Deportivo-Eibar, sábado 21 de febrero (16.15 horas)

Jornada 28: Real Sociedad B-Deportivo, domingo 1 de marzo (14.00 horas)