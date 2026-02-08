Los jugadores del Dépor celebran el segundo gol ante el Albacete Alborés

"Costounos máis a segunda parte, presionaron máis arriba e hai que aprender a xestionar mellor esas ventaxas". Miguel Loureiro admitió que el Dépor acabó sufriendo para defender el marcador a favor logrado ante el Albacete (2-1). Más de dos meses hacía que el cuadro blanquiazul no ganaba en su casa. La última victoria se remontaba al 23 de noviembre, cuando se imponía por idéntico marcador al Ceuta.

Un partido similar al que dirimió el Dépor este domingo en su feudo. Igual que ante la escuadra caballa, se adelantó en el marcador y con el mismo jugador como protagonista: Yeremay. Entonces anotaba en el minuto 40 del partido, ese gol que llaman psicológico, rozando el descanso. Stoichkov hacía el segundo en el 63, pero Marcos recortó distancias en el 76, que justo antes acababa de probar los reflejos de Germán Parreño. Solo eran quince minutos, pero el asedio caballa a punto estaba de tener premio en el añadido. Contra el Albacete, el Dépor se fue al descanso con una ventaja importante (2-0), pero engañosa. "Tes a vantaxe do 2-0 pero tes ese medo de que poida chegar o empate. Temos que ter máis control e vivir os partidos con máis tranquilidade", aclaró en zona mixta Loureiro.

Riki Rodríguez, tras su debut: "Es raro" Más información

El Dépor en la primera parte había sido capaz de controlar el partido ante un rival al que también le gusta transitar y buscar los espacios. Curiosamente, tras el gol los blanquiazules pegaban un bajón que aprovechaban los blanquillos. Pero cuando mejor estaban los visitantes, en una jugada desafortunada marcaba en propia Javi Villar. Y con el cambio de esquema de su adversario, de defensa de cinco a 4-4-2, los locales sufrían ante la escuadra de Alberto González. "Eles presionan máis agresivo e cóstanos saír. Cambian o sistema, xogan con catro (defensas), acumulan xente na última liña e fannos dano con centros. Pode que sen demasiado xogo, pero esa sensación de balóns de área xérache estrés", indicó Loureiro.

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | La afición del Dépor recupera la voz y la sonrisa Más información

Esa segunda parte era por momentos más para el Albacete, pero el defensa reconoció que en el fútbol actual es normal esos vaivenes en el control de los partidos y que no era posible dominar siempre al adversario. "Son situacións normais e é case imposible ser superiores nesta categoría os 90 minutos. Todos os equipos refórzanse, e en Riazor motivánse e tentan rascar puntos. Temos que tentar ir nesa dirección pero sendo conscientes da dificultade. Saber xuntarse, sufrir e defender, hai que quedarse con iso", subrayó el zaguero. También puso en valor el trabajo del arquero blanquiazul, que con su actuación volvió a dar puntos y evitó que el Albacete se llevase un botín en forma de puntos del estadio blanquiazul: "Álvaro (Ferllo) tivo intervencións importantes e ese nivel individual que temos que dar todos é o que eleva o nivel do grupo".

El uno x uno del Dépor ante el Albacete: Álvaro Ferllo, de nuevo salvador Más información

Asimismo, habló sobre la alegría de volver a reencontrarse con los tres puntos en Riazor después de más de dos meses de sinsabores en el campo coruñés. "Non sei se liberación, pero sí alegría. Gañar na casa coa nosa xente... Temos que xerar ese clima incómodo e con victorias é como se constrúe. Esas victorias daránlle confianza a nosa xente", comentó. Un triunfo de nuevo sufrido, como ante el Ceuta, y en el que el equipo acabó por echarse demasiado atrás, en parte por empuje del rival y también quizá por los cambios. De nuevo apostando por refrescar el lateral derecho y el izquierdo. Trueques que no acabaron de oxigenar al equipo, que temió porque los puntos volasen como había pasado ante el Cádiz. Entonces los gaditanos empataron por dos veces la contienda (2-2). Este sábado el Dépor sí que supo gestionar las ventajas.