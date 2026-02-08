El Dépor endosó doce dianas al ‘Alba’ en sus tres últimos duelos

El Deportivo venció 5-1 el pasado curso al Albacete en Riazor ARCHIVO DXT

Si en el seno del plantel deportivista se cuestionase la identidad del rival para aspirar a lograr la regularidad añorada en Riazor, a buen seguro que el nombre del Albacete sería uno de los escogidos por mayoría casi absoluta.

Los guarismos de los enfrentamientos entre ambos clubes evidencian una superioridad manifiesta herculina a lo largo de las dos últimas campañas.

No en vano, el Dépor le endosó a los manchegos doce dianas en sus tres últimas compromisos, saldados con otras tantas victorias coruñesas. La buena racha del Deportivo dio inicio la campaña pasada, 2024-25, en el estadio Carlos Belmonte.

Concretamente el 27 de septiembre de 2024, en encuentro correspondiente a la séptima jornada de Liga, el colectivo entonces entrenado por Imanol Idiakez llegaba necesitado de puntos al feudo albaceteño.

El puesto del míster vasco corría serio peligro pero el 2-5 infligido al ‘Alba’ concedía crédito extra para el técnico donostiarra. El choque en sí fue una exhibición de poderío visitante que, paradójicamente, dio inicio con un tanto tempranero a favor de la escuadra local, que se adelantó por medio de Quiles en el minuto 4.

Sendos dobletes de Mella y de Yeremay, así como otro tanto de Cristian Herrera, sirvieron para noquear a un equipo que maquilló el electrónico con un acierto de Fidel.

En las segunda vuelta en A Coruña las tornas no se invirtieron demasiado y los herculinos se llevaron el gato al agua con otra manita al adversario de esta tarde en Riazor. En aquella ocasión el Deportivo se gustó con un más que elocuente 5-1 que ponía en relieve la diferencia de potencial entre las dos formaciones.

Yeremay abría el marcador en el minuto 28 con una obra de arte desde fuera del área; Jaime empataba de penalti dos minutos después pero de nuevo el genio canario, Zakaria Eddahchouri —con un doblete— y Barbero cerraban la cuenta a favor del combinado de Óscar Gilsanz. Curiosamente, esta sería la última alegría del preparador betanceiro, que clausuraría el torneo de la regularidad con cuatro derrotas consecutivas tras la citada goleada.

Esta misma campaña el Deportivo se hizo fuerte de nuevo en el Carlos Belmonte para arrancar tres puntos valiosos en la jornada 16. El 29 de noviembre de 2025 los coruñeses blindaban su marco para vencer por 0-2. Un gol al filo del descanso de Stoichkov y otro en el minuto 89 a cargo de Eddahchouri equivalieron a un triunfo importante para continuar en la pugna por asentarse en la oligarquía de Segunda.