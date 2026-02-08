ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | La afición del Dépor recupera la voz y la sonrisa

Los jugadores del Dépor, celebrando la victoria frente al Albacete junto a la afición Javier Alborés

La tarde de este domingo se presentaba entre la incógnita y la expectación en Riazor. Un pulso entre fútbol y espectáculo después de la polémica que se generó tras la visita del Racing, partido que estuvo marcado por una sucesión de estímulos: DJ, música a todo volumen, actuaciones y un sorprendente cañón de humo activado por error. Aquella noche, parte de la hinchada sintió que el fútbol quedaba en segundo plano y las críticas no tardaron en aparecer.

Ahora, la pregunta era si el club coruñés había escuchado las peticiones que la afición le trasladó durante toda la semana, rectificaría y devolvería el protagonismo a la grada. Solicitaban que durante el partido la animación corriera a cargo de la gente y así fue. A pesar de que los blanquiazules marcaron dos goles, no hubo ni rastro de ninguna fumata blanca y los deportivistas pudieron volver a celebrar una victoria liguera en casa, algo que no hacían desde el pasado 23 de noviembre.

Este domingo frente al Albacete, el ambiente volvió a girar en torno a lo esencial. La lluvia, que lleva semanas sin abanadonar A Coruña, dio una tregua. Cayeron algunas gotas, pero el día aguantó lo suficiente como para permitir que los bares y restaurantes de los aledaños del estadio se llenaran horas antes de comenzar el encuentro. La hora invitaba a ello: vermú, comida y a las 16.15 horas, para dentro. Y así fue como encontrar un sitio en el que llevarse algo a la boca era practicamente imposible si querías estar en tu asiento cuando el árbitro ejecutara el silbido inicial.

Camisetas blanquiazules, bufandas al cuello, algunos todavía luciendo la de Liceo, que acababa de ganarle al Barça en el Palacio de los Deportes, y gorros deportivistas componían la fría escena. Gracias a la hora, el equipo también tuvo una gran acogida en su llegada al estadio. Decenas de personas recibieron a los jugadores con aplausos, cánticos, y la paciencia suficiente que puede tener un pequeño que no llegaba a los cinco años de edad para conseguir una foto con su ídolo cuando lo tiene al lado. Y así fue como un niño, portando la 'canarinha', corrió para abrazar a Mario Soriano ignorando a los señores que, también de amarillo, se llevaban al futbolista hacia dentro del recinto.

A pesar de que hubo menos activaciones que en las últimas citas, sí continuaba en su sitio ya habitual un DJ encargado de amenizar la previa. Pero cuando los jugadores saltaron al césped, todo cambió. Los altavoces se apagaron. Las 23.499 voces presentes al unísono dieron la bienvenida a los protagonistas levantando las bufandas al cielo. Quizá por no haber llegado a un consenso previo de qué canción tocaba interpretar, o porque no contaban con que no les tapara la música a la que ya estaban acostumbrados, el momento fue menos sonoro de lo que solía ser, pero más tranquilo y natural.

La pelota comenzó a rodar y el partido arrancó con un ritmo intenso y una grada volcada desde el primer instante. La afición del Dépor encontró pronto un motivo para soñar. En el minuto 25, Yeremay firmó un golazo que levantó a la gente de sus asientos por primera vez en la tarde. Y es que, quitando alguna decisión arbitral con la que no estaban de acuerdo, Riazor no volvió a explotar hasta justo antes del intermedio, cuando la fortuna sonrió a los coruñeses con el gol en propia puerta de Javi Villar. El 2-0 parecía encaminar el partido hacia una tarde plácida y Ferllo contribuyó a ello con un paradón que permitió a los blanquiazules disfrutar de un descanso tranquilo.

Fue en ese momento cuando sí hubo espacio para el espectáculo. El clarinetista Fabián, natural da Costa da Morte, fue el encargado de poner la música cuando se situó en el centro del campo e interpretó “Taki Taki”. Además, se anunció por megafonía la presencia de la coruñesa Rosa en el palco, reciente ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra, lo que arrancó aplausos entre los asistentes.

La segunda parte trajo más tensión. En el minuto 64, Obeng recortó distancias con una chilena que silenció por un instante a Riazor y volvió a recordar a los deportivistas que el fútbol nunca permite relajarse. Durante un instante, coruñeses y manchegos se unieron para ovacionar a Riki en su debut con la blanquiazul, y a partir de ahí, la afición pasó del disfrute a la angustia y una vez más. Les tocó apretar los dientes y sufrir. Cada despeje se celebraba y cada acercamiento del Albacete provocaba que los ojos de los presentes se achinaran con miedo temiéndose lo peor.

Cuando el reloj se acercaba al final, Mulattieri tuvo en sus botas el tanto que podía haber sentenciado el encuentro tras un pase de Yeremay, pero no logró rematar. La ocasión encendió a la grada, que entendió que era el momento de empujar, y miles de voces comenzaron a cantar dando aliento al equipo en los minutos finales. Hasta que el pitido final desató la euforia. El Dépor había resistido.

Desde la grada de animación se pidió que los jugadores se acercaran, estos lo hicieron y todos juntos saltaron y cantaron dejando una imagen que ya está empezando a ser habitual cuando el equipo logra sumar de tres. Después se acercaron a Pabellón para saludar al resto del estadio y Riazor cerró sus puertas con el "Que sí, joder, que vamos a ascender" todavía resonando en las paredes.

A la salida, la fiesta continuó. Cientos de niños se agolparon en las puertas del estadio buscando una foto o una firma de sus ídolos. Entre risas, camisetas firmadas y selfies, los aficionados pusieron rumbo a sus casas, con la alegría de volver a sonreír en Riazor más de dos meses después.