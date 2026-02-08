Antonio Hidalgo, autocrítico: “Tenemos mucho que corregir”

Antonio Hidalgo, este domingo en Riazor JAVIER ALBORÉS

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, celebró los tres puntos conseguidos ante el Albacete en una contienda muy trabajada por su equipo, aunque también tiró de autocrítica con la performance de sus pupilos tras la primera media hora de encuentro.

“Es una evidencia que el sufrimiento es normal, todo está muy igualado y cuesta ganar en esta categoría. Durante media hora hemos estado a un nivel muy correcto con el balón y a partir del 1-0 no hemos estado nada bien. En la segunda parte el rival se pone muy alto y es normal ese sufrimiento. El sufrir te hace seguir creciendo, te da esa sensación. Lo tenemos que ver, analizar y sabemos que la categoría te va a demandar mucho más. Hay que ser autocrítico, pero lo más importante es sumar de tres. A partir de esa primera media hora tenemos mucho que corregir”, dijo.

Sensaciones. “Es una victoria importante teniendo en cuenta de donde veníamos en el nivel anímico, la victoria en León nos reforzó. Hay que saber leer situaciones de inicio, sobre todo cuando el rival te viene a pares. Hay que saber sufrir sin el balón. Hay algunos jugadores con molestias y están haciendo todo por estar cada semana. Hay que dar un paso más”.

Cambio de Mella. “David ha notado una indisposición al descanso, parecía que se encontraba bien, pero al final no. Stoichkov notaba alguna molestia en el aductor y decidimos no tomar riesgos“.

Tramo de la temporada importante. “Seguro que estamos en esa fase, veníamos de uno de doce puntos en casa, el estadio lo ha entendido y ha estado increíble, sobre todo en los últimos minutos. Estamos en una situación de gran igualdad, queda mucho por delante y es un vaivén de ilusiones. La victoria es muy necesaria en casa, ahora tenemos que recuperarnos para el siguiente partido”.

Próximo partido en Castellón. “Definitivo no va a ser porque quedará mucho por delante, el partido del domingo es contra el equipo más en forma del campeonato y requiere mucha exigencia, tenemos que recuperar a nuestros jugadores para esta contienda en Castellón”.

Debut de Riki. “Nos está conociendo a todos, es una opción más que tenemos en el centro del campo y al final nos da opciones, pausa, conocimiento de la categoría, estoy contento por él“.

Segunda parte. “Hemos intentado cerrar el partido en la segunda parte, tratamos de meter gente con buen pie, pero nos costó mucho salir con el balón, tuvimos algunas transiciones”.

El rival. “Al final cada equipo es un mundo, venían de hacer una Copa muy buena, nosotros planteamos el partido que vimos en la primera media hora. Nos pusimos media hora y arriesgamos demasiado, te corre el equipo rival y te empieza a hundir. Son situaciones que tenemos que mejorar“.