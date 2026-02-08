Alberto Minguez, 'Tapy': "Riki no ha tenido la despedida que se merecía y en eso estamos todos de acuerdo en Albacete"

Alberto Minguez Parreño (Albacete, 1995) es Alberto solo en el DNI. En redes, y para casi todo el mundo, es Tapy. Un mote con historia propia, nacido cuando era apenas un crío y que se ha convertido en su seña de identidad. Con más de un millón y medio de seguidores entre todas sus cuentas, crea contenido por vocación y por pasión. Cubre, vive y sufre a su Albacete como uno más, pero su mirada va más allá del Carlos Belmonte. Recorre estadios, conoce aficiones y colabora con clubes de LaLiga, contando el fútbol desde dentro, y recientemente ha dado un paso más fundando Football Academy, una escuela de fútbol base y tecnificación en su tierra.

Le cojo en un momento complicado. La marcha de Riki, la eliminación ante el Barcelona...

Al fin y al cabo, el fútbol es así. Cada jugador tiene su decisión y Riki ha elegido un buen proyecto, una buena ciudad y solo queda agradecerle los años que ha estado aquí.

¿Cómo se vivió en Albacete la salida? Él mismo dijo durante su presentación con el Deportivo que no fue como le hubiera gustado.

Con lástima. Riki ha sido el capitán, es muy querido. El único jugador que quedaba ‘vivo’ del ‘Riazorazo’, se le tiene un grato cariño y sí que es verdad que con todo lo que ha pasado, la forma en la que se ha ido, el partido contra el Barça… no ha tenido la despedida que se merecía y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo en Albacete. Hubiese sido bonito hacerle algo más emotivo.

¿Le conocía personalmente? Como aficionado que lo ha disfrutado cinco años y medio, ¿qué nos podría contar de él? En A Coruña hay mucha expectación con su llegada.

Sí, nos conocíamos. No mucho, pero hemos hablado varias veces y nos seguimos en redes. Solo hay palabras buenas hacía él. Un tío que se toma el fútbol como un trabajo y ese tipo de futbolistas cada vez se ven menos. Es un pedazo de profesional, lo definiría con esa palabra.

El técnico del Albacete sobre Riki: "Lo mejor para todos era esto" Más información

El destino es tan caprichoso que ha querido que su primer partido como deportivista sea precisamente contra el Albacete.

A veces el fútbol tiene estas cosas. Le toca jugar contra el Albacete su primer partido, será especial para él y para nosotros. Personalmente, yo tengo ganas de verlo con la camiseta del Dépor y ojalá pueda tener sus primeros minutos contra el Alba. Verse con las camisetas rivales, contra los que hace muy poco eran sus compañeros en el centro del campo, como puede ser con Pacheco o Meléndez, puede ser muy bonito. Además se conocen muy bien, así que puede estar muy jugoso el partido.

Además de la salida de Riki, esta semana le ha tocado vivir también la eliminación contra el Barcelona. Supongo que estará contento por el papel del Albacete, pero triste porque se acabó el sueño.

La verdad es que sí. Nadie firmaba, o nadie creía, lo que ha logrado el Albacete. La forma que ha tenido de competir contra Celta, Madrid, Barcelona, Leganés… es de admirar. Al día siguiente estábamos muy tristes, pero si lo vas analizando esto ha creado en Albacete una unión entre club y grada que está siendo muy bonita. Esperemos que siga la racha contra el Dépor, pero creo que la Copa del Rey es un antes y un después en el club, sobre todo para el equipo.

Antes consiguieron un histórico pase ante el Real Madrid y usted lo vivió a pie de campo. ¿Cómo fue ese día?

Es uno de los momentos más bonitos que recuerdo como aficionado del Albacete. Evidentemente hay multitud, el ascenso contra el Sestao, el ‘Riazorazo’… pero este, al estar a pie de campo, en la portería en la que estaba, en Gol Sur, los dos goles de Jefte, justo debajo de la grada de animación, todos los vídeos que sacamos… fue una alegría tremenda. Eliminar a todo un Real Madrid, además con el revuelo que traían con la destitución de Xabi Alonso, nunca lo olvidaré. Es un antes y un después en la forma de sentir el fútbol, de verlo, en mis redes… tuve muchísimas visitas. Es un recuerdo que jamás olvidaré, el David contra Goliat. La pena es que no pudimos seguir contra el Barcelona, pero somos el único equipo de toda la historia de la Copa del Rey que siendo de una categoría inferior ha logrado marcarle tanto a Madrid como Barça, y es más, ganando al Madrid y poniendo contra las cuerdas al Barcelona.

¿En algún momento vio real la posibilidad de eliminar al Barcelona?

Si te soy sincero, cuando metimos el primer gol y aún quedaban tres más los cinco de añadido, la cabeza me hace clic, el Belmonte se convierte en una caldera y yo creo que lo vamos a lograr. De hecho tuvimos una ocasión clarísima de Fran Gámez que la saca Gerard Martín bajo palos, que creo que todo el mundo la ha visto, y es ahí cuando yo realmente pensé: “Vamos a empatar”. El Barcelona no lo pasó mal, porque creo que controló mucho el partido como también lo hizo en Santander, pero el fútbol es así y en cinco minutos se te puede dar la vuelta la tortilla y el Barça acabó mal los últimos minutos.

Mucha gente considera que la Copa es un estorbo porque despista de la Liga. Pero ustedes por ejemplo, le ganaron al Real Madrid y empezaron a ganarlo todo en la competición regular.

En nuestro caso, al ir avanzando de rondas y enfrentándote a los equipos que te habías enfrentado, tienes ese aliciente, ese fervor de seguir hacia delante. Es verdad que en otras ocasiones hay equipos que se quitan de la Copa para centrarse en la Liga, pero aquí Alberto lo ha hecho hecho muy bien. Ha sido fiel con los canteranos como Capi o Bernabéu, incluso contra Madrid y Barça, jugando gente que no es tan habitual. Vallejo no fue titular contra el Barcelona, siendo uno de los mejores centrales de la categoría. Eso dice mucho de Alberto González y sobre todo de lo que ha sido la Copa del Rey para el Albacete, que gracias a eso se ha creado una comunión, hemos pasado de 11.000 a 13.000 o 14.000 espectadores por partido. Nos ha venido muy bien, igual que a nivel económico.

Ahora que el Albacete vuelve a visitar A Coruña y que ya mencionó en dos ocasiones el famoso ‘Riazorazo’, ¿cómo lo vivió usted?

Por motivos personales no pude viajar a Riazor. Todos mis amigos sí, y es una de las cosas que más me ha dolido en los últimos años. Lo vi en el parque Abelardo Sánchez, que es el Central Park de la Mancha (risas), pusieron pantallas gigantes muy cerca de la fuente donde se celebran los títulos y los ascensos del Alba y fue una locura. Todo Albacete estaba allí, fue un día histórico para la ciudad, pero tengo la espina de no haber podido ir a Riazor. De hecho, a pesar de estar todo el año pasado viajando con LaLiga por los campos de España, no ha coincidido que pueda ir a Riazor y nunca lo he visitado, lo tengo pendiente porque merece mucho la pena, sobre todo por su gente, la afición, el estadio… me gustaría mucho.

Jordi Sánchez: "El gol que enmarcaré cuando me retire será el del ascenso en Riazor" Más información

¿Nunca ha estado? Igual este domingo es el día.

Por motivos personales no sé si podré asistir, pero ir por primera vez a Riazor contra el Albacete, posible debut de Riki… puede ser muy bonito. Lo voy a intentar.

Es verdad que está todo muy apretado en la Liga, pero están a cinco puntos del playoff. ¿Puede soñar el Albacete en esta segunda vuelta?

Evidentemente LaLiga Hypermotion es muy compleja, en dos o tres jornadas estás arriba, estás abajo… por ejemplo el caso del Málaga, que estaba muy abajo y ha ganado seis seguidos. El otro día perdió contra el Mirandés, pero te pones en puestos de playoff en un momento. La última jornada ganamos al Zaragoza, pero a nuestro pesar ganaron todos los de arriba menos el Málaga. Estamos a cinco puntos del playoff, ahora toca visitar un campo muy complicado como es Riazor, luego viene el Sporting que también está en una buena dinámica y va a ser difícil, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Yo creo que hay motivos para soñar, sobre todo en esta Liga que es tan ‘rocambolesca’.

Decía en un vídeo nada más terminar el partido contra el Barça que ahora tocaba pensar en el Dépor. En A Coruña siempre hay mucha exigencia pero, ¿cómo se ve al equipo coruñés desde fuera?

En Albacete vamos al Dépor muy fuerte. Los últimos partidos contra ellos nos han metido cinco goles en cada partido, así que imagínate. A nivel futbolístico, y a nivel individual, es una de las mejores plantillas. Yeremay, Eddahchouri, Mella, ahora con la llegada de Riki… hay muy buenos jugadores. El equipo está bien y lo vemos como uno de los rivales más complicados de la categoría junto al Racing. Sabemos que es una salida muy difícil, pero si lo hicimos en el ‘Riazorazo’, por qué no ahora.

Si tuviera que hacer una porra para final de temporada, ¿dónde lo colocaría?

Es complicado saber si va a estar segundo o tercero, porque la diferencia de puntos es mínima, pero en mi porra personal tengo tanto al Racing como al Dépor en ascenso directo este año.

Usted es joven, no sé si recuerda la época dorada del Deportivo.

Por supuesto. Voy a cumplir casi 31 años y sí que tengo ese recuerdo de Irureta, Mauro Silva, Fran, Luque, Tristán… sobre todo recuerdo aquel partido contra el Milan y eso que era muy pequeño. Me acuerdo también de la época de Riki, Arizmendi…. Lo que está claro es que el Dépor es un equipo histórico, eso es indudable. Como le ha pasado a muchos equipos caes al pozo por diferentes motivos, pero han sabido darle la vuelta a la situación, hay otros que no han tenido esa suerte. Yo cada vez lo veo más cerca de volver a Primera División y sobre todo con el tiempo, de que vuelva a haber un proyecto ilusionante.

Usted se dedica a las redes sociales. ¿Es difícil crear contenido cuando el equipo del que habla no es tan mediático como puede ser el Real Madrid o el Barcelona?

No escondo que soy del Albacete, es más, lo hago con mucho orgullo. Voy buscando la forma de grabar con varios equipos, porque a parte de ser del Alba me gusta mucho el fútbol. El año pasado tuve la suerte de poder hacer algo muy bonito con LaLiga Hypermotion, viajando por todos los estadios, conociendo a muchas aficiones, y sí que es verdad que para ser de Albacete y grabar por aquí he conseguido algo muy bonito en mis redes, con más de 1 millón y medio de seguidores entre todas. Aprovecho cuando la gente viene a mi ciudad para grabar con ellos, que estén a gusto, y esa es la fórmula que tengo yo en mi canal. No sé cuánto durará, porque todo tiene un fin, pero ahora estoy en un buen momento y disfrutando mucho con todos los equipos, que a mí lo que más me gusta es viajar y conocer aficiones y estadios.

¿Cómo le ven desde el club? Le dejan estar a pie de campo, hace cosas con ellos… En un momento en el que el fútbol se está volviendo cada vez más hermético, supongo que será especial que el equipo de su ciudad cuente con usted para determinadas acciones.

La relación el club es bastante buena. Trabajamos juntos, estuve narrando todos los partidos del Alba hace dos años en la cabina, que los retransmitíamos en stream. No se han portado mal conmigo, siempre han tenido algún detalle, alguna camiseta, y cuando les pido estar acreditado a pie de campo siempre lo hacen sin ninguna duda. Evidentemente vamos de la mano, es el Albacete, yo soy de Albacete, hablo del club, sería ilógico no ir de la mano. Sí que creo que podríamos hacer más cosas juntos, pero eso depende mucho de los equipos y de la situación del club, pero llegaremos a buen puerto y acabaremos haciendo algo muy bonito.

Además de su trabajo en redes, ha fundado recientemente una escuela llamada Football Academy. ¿Cómo se embarca en ese proyecto?

Es una academia de fútbol base aquí en Albacete, la combinamos con clases particulares y tecnificación tanto de jugadores por posiciones como de porteros. Nace de la mano de Nacho Gómez, actualmente entrenador de La Roda, lo conocí en un módulo de actividades deportivas donde fue mi profesor. Los dos tenemos esa pasión por el fútbol, hicimos mucha amistad, además me saca seis o siete años nada más. Viendo toda la gente que hay en Albacete y la demanda que hay de escuelas nuevas, decidimos lanzarla. Hemos empezado este año, no nos podemos quejar, y tenemos proyectos bastante ilusionantes. A ver si los podemos llevar a cabo, si todo sale bien, y sobre todo animar a toda la gente de Albacete que quiera conocernos a que venga a probar.

Dijo que si pasaban contra el Barça se cortaba su moño tan característico, ¿se atrevería Tapy a apostarlo por si el Albacete consigue entrar en playoff? Por cierto, ¿de dónde viene su mote?

Lo he contado muy pocas veces. Tapy viene de cuando era pequeño. Era una persona más bien ‘rechoncheta’, vamos a decirlo así (risas), estaba un poco ‘gordete’ de niño y un día en mi barrio todo el mundo se puso un mote. De hecho, todos mis amigos aún perduran con los suyos. Tapy surgió de un anuncio mítico de la tele que era el de “Las tapitas del bar, los cociditos…” (risas), se quedó la broma y hasta hoy aún lo sigo manteniendo. Lo del moño… hubiese estado muy chulo que Jefte Betancor me lo hubiese cortado después del partido contra el Barcelona, de hecho le pedí las tijeras a mi peluquero Bryan. No pudo ser, pero si el Alba logra entrar en playoff veo justo que sea el momento de cortarla.

Puede proponérselo a Luismi Cruz, que comparten peinado.

Al bueno de Luismi le propongo que si el Dépor asciende a Primera, y si yo puedo ir a ese partido, me comprometo personalmente a cortársela.