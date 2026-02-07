Mi vida en Blanquiazul | Rafa Varela: “Si subimos he prometido cambiar las teles del bar por unas más grandes”

Rafa Varela, en el estadio Reino de León CEDIDAS

Era un niño cuando empecé a seguir al Deportivo, mi familia es originaria de Corme pero ya me crié en A Coruña.

De pequeño, cuando coincidía, iba a ver al equipo a Riazor con mi padre y con mi tío. Recuerdo que el Dépor estaba en Segunda y en Segunda B cuando empecé a seguirlo. Jugaban hombres como Agulló, Jorge, García, José Luis, Vicente...

Empecé con el Deportivo porque en el colegio nos llevaban a jugar a los campos detrás de la torre de Marathón; entonces de pequeñito estaba muy vinculado al Imperátor y conocía lo que había dentro de las categorías inferiores del equipo coruñés.

Mi hermano destacó en el fútbol modesto y lo ficharon para el Juvenil del Deportivo, después jugó con Fran y José Ramón en el Fabril. Cuando estábamos en el Imperátor nos facilitaban carnés para seguir al Dépor, primero en la grada de Marcador y después en Especial Niños.

Cuando pude, ya con mi primer sueldo, decidí hacerme socio del club a pesar de que existía un convenio con los clubes de barrio del fútbol coruñés.

Rafa Varela, disfrrazado de Tino Casal, con la piña del ascenso CEDIDAS

Tengo recuerdos de enorme felicidad vinculados al estadio de Riazor, como cuando empecé a ir con mis amigos a una zona a la que le llamábamos “Grada Gorrión”, que era en General pero cerca de Tribuna y allí todos nos sentábamos en la barandilla.

Estos últimos años voy al fútbol con una camiseta del Dépor con el nombre de Carboni en honor a un amigo mío fallecido recientemente. Tuve la suerte de disfrutar de joven con la explosión del SuperDépor, teníamos unos jugadores que practicaban un fútbol espectacular. Lendoiro y Arsenio acertaron muchísimo con los fichajes. Mauro Silva y Bebeto marcaban la diferencia, pero los retales que vinieron de otros equipos, como Nando o Aldana, Djukic... funcionaron a la perfección. Fran estaba inconmensurable, indiscutiblemente era el mejor jugador de España.

Recuerdo también con mucho cariño los desplazamientos que hice; los dos de las finales de Copa del Rey fueron inolvidables, éramos chavales y fue un auténtico espectáculo.

En cuanto a los momentos de mayor rabia tengo que destacar el penalti de Djukic, cuando casi tocábamos la gloria. Hoy en día aún lo ves por la tele y se te pone la piel de gallina.

Me dolió mucho ver llorar a mis hijos muy tristes, llorando, el día del playoff del Albacete. Ahí te toca mucho el corazón, fue una experiencia dura. En todos estos años hemos visto a jugadores de una calidad sensacional vistiendo la camiseta del Deportivo. Djalminha era de los jugadores por los que merecía la pena pagar una entrada, era pura magia. Valerón, Fran, Mauro Silva nos dieron tardes de fútbol de primer nivel, las noches de Champions... Eran estrellas a nivel de la Liga española y mundial.

Rafa Varela, junto a Djalminha

En cuanto a los desplazamientos tengo que agradecer la colaboración de nuestra peña, que siempre ha estado ahí facilitándonos las cosas, también involucrados en obras sociales. Hicimos salidas que conjugaban fiesta y fútbol. En Segunda División le dimos vida a muchas ciudades pequeñas como Guadalajara, Soria o Miranda de Ebro. Más allá del fútbol viajar con el Dépor te permite conocer a gente que merece la pena y al final lo que te llevas es la amistad con otros deportivistas y también con gente de otras aficiones.

Esta temporada estamos siendo muy irregulares en casa ante una afición con más de 20.000 personas en cada partido, que debería darte alas. Estuve en León y lo mejor fueron los puntos, más que el juego. Es una liga muy igualada. Si nos hacemos fuertes en Riazor creo que ascendemos. Como hostelero, cuando gana el Dépor, la gente está más feliz y dicharachera, te cambia el sentido del humor. Si subimos he prometido cambiar las teles del bar por unas más grandes.