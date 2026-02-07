Mario Soriano, el Rey Sol al que Riki puede devolver a su balcón

Mario Soriano, perseguido por dos jugadores del Cádiz Quintana

Luis XIV, ‘eterno’ monarca de Francia y de Navarra entre el siglo XVI y el XVII, pasó a la historia como el Rey Sol por la vinculación metafórica que consiguió crear entre el astro solar como epicentro del universo y su figura como gobernante absolutista.

El monarca de la Casa de Borbón logró acumular tanto poder que consiguió hacer girar a su alrededor todo lo que sucedía en el Estado, del mismo modo que el la estrella rey ejerce de foco en torno al que giran el resto de planetas del Sistema Solar.

Si Luis XIV era sinónimo de orden, de estabilidad y de vida en la Francia de la época, algo similar sucede en el Deportivo contemporáneo con Mario Soriano. Al contrario que el monarca, el pequeño centrocampista madrileño no busca a propósito acaparar todo el poder. Pero su influencia en el juego ofensivo del equipo es tal que ha terminado convirtiéndose en el inicio y final de todas las cosas. En la luz que ilumina al resto.

Como el Rey Sol, Soriano gobierna. Tiene el balón, piensa y ejecuta. Y el resto de piezas se mueven a su alrededor, sabedores de que una vez suelte la pelota, volverá a aparecer en otro espacio para pedirla de nuevo.

Yeremay Hernández y unos goles que valen más que los de cualquiera Más información

A la evidencia del influjo de Mario Soriano en el fútbol con balón del equipo se ha rendido Antonio Hidalgo. El técnico catalán comenzó apostando por un equipo algo más físico, buscando conjugar el talento de ataque con la imprescindible solvencia defensiva. Pero ha habido dos factores que han cambiado el rumbo.

Por un lado, las lesiones y bajadas de rendimiento de José Gragera y José Ángel Jurado, que han hecho que el puesto de ‘6’ blanquiazul no haya podido contar con certezas absolutas de manera continuada durante todo el curso.

No ha sido una certeza el asturiano, que acabó pagando su frenética entrada en el equipo tras su larga inactividad con una lesión muscular y un regreso igualmente abrupto que finalizó con un pobre rendimiento y un evidente bajón de confianza. Y no ha sido tampoco una evidencia constante el mediocentro andaluz. Porque Jurado tardó en estar disponible para Hidalgo por la operación de pubalgia a la que se sometió el pasado mayo. Y una vez de vuelta a pleno rendimiento, ha mezclado grandes partidos con otros con más dificultades en función del contexto.

Pero en parte por esta inconstancia de los dos futbolistas encargados de liderar al equipo por delante de la línea defensiva, el Deportivo acabó desarrollando otro problema: las dudas para sacar el balón de manera combinativa desde el fondo del campo. Algo que ha mejorado desde el asentamiento de Mario Soriano en la base.

Doble pivote constante

Y es que el centrocampista formado en la cantera del Atlético de Madrid ha sido la solución más productiva para potenciar la precisión del juego del equipo en la zona de iniciación.

Después de jugar junto al pivote —en ese caso, Villares— en las espectaculares goleadas contra el Mirandés y el Huesca, el madrileño volvió a ese puesto contra el Valladolid en casa. El movimiento no ayudó a fluir al equipo, pese a los constantes intentos del ‘21’ por asumir la responsabilidad en la organización. Porque el Deportivo ganaba a Mario abajo, pero lo perdía arriba. Tampoco sirvió la fórmula contra el Andorra, en un duelo que acabó con el futbolista de Alcalá de Henares desesperado ante la tendencia de sus compañeros a enviar balones directos a ninguna parte.

Sin embargo, las vacaciones navideñas sirvieron como período de reflexión. El equipo necesitaba un giro de tuerca, mejorar en la construcción de su fútbol. Y como resorte para alcanzar la meta volvió a emplear a Mario Soriano, que pasó a retrasar su posición de manera definitiva en el mes de enero. Así, salvo en el encuentro de Copa ante el Atlético de Madrid —jugaron por detrás de él Jurado y Patiño—, el rubio ha sido de manera constante un pivote del Deportivo.

Dio igual el contexto y el acompañante. Bien al lado de Villares, bien al lado de José Ángel , Mario ha sido el cerebro encargado de pensar por dónde y cómo debía discurrir el juego ofensivo blanquiazul tanto en casa, contra Cádiz y Racing de Santander, como a domicilio, en Las Palmas, Almería y León.

“Le damos muchas vueltas, vemos estadísticas, números, cuando el equipo está más bajo y más alto. Somos un equipo bastante regular, últimamente estamos mejorando en salida de balón, en estar más en campo rival, en ser dominadores en el juego”, concedía el director de fútbol del club, Fernando Soriano, en su comparecencia del pasado miércoles.

LA LUPA | Cultural 0-1 Deportivo: La pausa que llegó acelerando Más información

Clave en ese progreso ha sido el Rey Sol del Deportivo, gestor de todo lo que sucede en el reino blanquiazul del balón. Mario está siendo la luz que todo lo ilumina y su influencia se refleja también en los datos. Porque según Wyscout, Mario promedia 35,67 pases recibidos esta temporada, un registro promedio que ha crecido gracias a unos últimos partidos en los que, además, ha estado muy por encima de esa actividad.

Ante el Cádiz, Soriano recibió 55 pases, la segunda cifra más alta del curso, por detrás del duelo contra el Pucela —en el que también actuó como pivote—. Mientras, el último fin de semana contra la Cultu sus compañeros lo encontraron 52 veces, por las 47 de Almería y las 46 del partido frente al Racing. Solo en Las Palmas, en un partido en el que el Dépor rompió la tendencia de equipo combinativo, se alejó de estos guarismos (28).

Un nuevo escenario

Curiosamente, a pesar de su rol de mediocentro, el madrileño no ha perdido demasiada presencia en el último tercio rival. Mario ha mantenido sus acciones cerca del área —remates, pases cerca del área, pases en el último tercio...—, un hecho que evidencia su dinamismo y que, cuanto más intervenga en el juego, mejor le irá al Deportivo.

Sin embargo, semejante sobreesfuerzo no es sostenible. Por un lado, porque exige que Soriano se ponga la capa de superhéroe todos los días. Y segundo, porque con Mario en el eje, el Deportivo pierde cierto armazón defensivo, pese al sacrificio y al ‘motor’ del madrileño.

LA LUPA | Así juega Riki Rodríguez, el nuevo chico para todo en el corazón del Deportivo Más información

De este modo, Antonio Hidalgo vivía hasta ahora en una ecuación constante. Pero la llegada de Riki puede ser la fórmula para despejar la incógnita. Porque a falta de ver cómo se acopla el ovetense, el excapitán del Albacete puede ser la pieza que termine de hacer habitable todo el ecosistema: más poderío sin balón y ciertas dotes organizativas que permitirían que Mario, de nuevo, se acercase más a la meta rival que a la propia.

Riki Rodríguez puede ser quien devuelva al Rey Sol de nuevo al balcón del área, un lugar en el que probablemente podrá seguir gobernando sin tanto desgaste para que todo siga girando a su alrededor.