La primera convocatoria en la que Hidalgo tendrá que hacer una criba

Hidalgo, en el banquillo de Riazor Quintana

El mercado de invierno ha presentado un nuevo escenario para Antonio Hidalgo, quien se verá obligado, por primera vez en la temporada, a descartar a un jugador para confeccionar la convocatoria ante el Albacete.

Durante la primera mitad de la temporada, el técnico contó con una plantilla de 23 futbolistas, de los que 22 tenían ficha profesional y Rubén López jugaba con dorsal del Fabril. Este enero, sin embargo, el mediocampista de Silleda se ha ido cedido al Pontevedra, mientras que del primer equipo solo ha salido el portero Daniel Bachmann. Por el contrario, han llegado el meta Álvaro Ferllo, Altimira y Riki. Es decir, que ahora el cuadro coruñés cuenta con 24 fichas profesionales.

Doce son los jugadores que pueden sentarse en e banquillo durante los partidos de Liga, además de los once titulares que hay sobre el césped. Hasta ahora, al entrenador deportivista le sobraban fichas a la hora de realizar las convocatorias, lo que posibilitaba, además, la citación de algún fabrilista, como el caso de Noé Carrillo y Bil Nsongo, habituales en las últimas convocatorias.

La nueva situación en la que se encuentra la plantilla, con 24 efectivos, provoca que Hidalgo tenga que realizar un descarte. Si el técnico catalán no pretende llamar a ningún canterano, le llega con dejar fuera de la lista al tercer portero, Eric Puerto. Pero si su intención es tener en el banquillo a algún fabrilista, como Bil o Noé, deberá sacrificar a algún futbolista más, además de a Puerto.

Ahí es donde entran en juego nombres como Cristian Herrera y Gragera, quienes no salieron en el mercado de invierno, pero no cuentan con mucha confianza por parte de Hidalgo, quien no les ha dado ni un minuto en la Liga en 2026. Los únicos minutos de Herrera en el presente año fueron los 57 en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. El futbolista y el club rastrearon el mercado de invierno en busca de una solución, pero finalmente el canario sigue de blanquiazul.

Gragera, por su parte, arrancó el curso como titular, pero fue perdiendo peso en el equipo hasta desaparecer completamente desde sus últimos 44 minutos, frente al Andorra el pasado 20 de diciembre, en el último partido de 2025. Desde entonces, no ha vuelto a jugar ni en Segunda ni en la Copa del Rey.