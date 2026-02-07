Fabril-Sarriana: sigue el derbi gallego en directo

Tras el valioso empate del pasado fin de semana ante el Oviedo, que le sirvió para continuar líder una jornada más, el Fabril recibe a la Sarriana en el Arsenio Iglesias (17.00 horas). Tres puntos clave para continuar en lo más alto de la tabla, ya que, debido a la igualdad de la competición, una derrota podía ocasionar que el filial deportivista caiga a la segunda plaza. Por su parte, la Sarriana lucha por alejarse de la zona de descenso, de la que le separan tan solo cuatro puntos.

Abegondo vivirá un derbi gallego que en la primera vuelta se saldó con empate en el marcador, tras un gol de Bil desde el punto de penalti que permitió a los blanquiazules llevarse un punto de A Ribela. Tanto Nsongo Bil como Noé Carillo estarán disponibles para Manuel Pablo, y también para Antonio Hidalgo, ya que el primer equipo no juega hasta el domingo a las 16.15 horas.