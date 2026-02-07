Álex Rubio, Martín Fernández y San Bartolomé, nuevos jugadores del Albacete @AlbaceteBPSAD

El Albacete realizó seis fichajes en este mercado de invierno y dos de ellos pueden vivir este domingo 8 a las 16.15 horas su bautismo en Segunda en una plaza histórica como Riazor. Dos futbolistas que hace nada competían en Primera RFEF y que pueden experimentar sus primeros minutos en la categoría de plata del fútbol profesional en el feudo herculino.

El mediocentro Víctor San Bartolomé, del Barakaldo y el ex del Villarreal B, Álex Rubio, entraron en la lista de convocados de Alberto González para el duelo de este domingo, y los dos podrían estrenarse en Segunda en Riazor. El club colgó este sábado en sus redes sociales a los jugadores elegidos para la contienda.

De los dos, el que se parece más a Riki, ya exblanquillo y que podría debutar con la blanquiazul contra su exequipo, es San Bartolomé. El joven mediocentro vasco ya sabe lo que es medirse al Dépor. Lo hizo en la campaña 2022-23, en las filas del Celta Fortuna, en un choque que se saldó con tablas (1-1).

Era una de las piezas claves del Barakaldo, y llevaba siete tantos en 19 encuentros disputados. Un jugador que puede aportar gol y despliegue físico en la medular, para un Albacete en el que ahora asumirán, presumiblemente, más peso en el medio campo Ale Meléndez y Capi.

El otro futbolista que puede dar este domingo un salto de Primera RFEF es Álex Rubio. El versátil atacante, ex del filial del submarino amarillo, sumaba ocho dianas en 18 encuentros. Puede ejercer en varias posiciones del ataque y sus prestaciones, que van más allá de un delantero meramente estático, suponen alternativas en ataque para el técnico blanquillo. Pólvora que se completa con el ex del Ceuta, Samu Obeng, que también entró en la convocatoria. Una lista en la que no están Lluís López ni Martín Fernández, además del lesionado de larga duración, que también había fichado el Albacete en esta ventana invernal, Edward Cedeño.