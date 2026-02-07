Mi cuenta

Dépor

El Penafiel deportivista pone fin a su sequía en este 2026 y estrena su casillero de victorias ante el Chaves (0-1)

Solo el blanquiazul Jaime fue titular en el triunfo de la escuadra entrenada por José Manuel Aira 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
07/02/2026 21:22
Jaime Sánchez durante el partido entre el Penafiel y el Chaves
Jaime Sánchez durante el partido entre el Penafiel y el Chaves
Facebook Penafiel
El Penafiel deportivista logró su primera victoria de este 2026, en un encuentro en el que se impuso por la mínima al Chaves (0-1). Un partido en el que solo el exblanquiazul Jaime Sánchez fue titular y en el que entró en la segunda parte otro ex del Dépor, Iano Simao. Dio el gol de la victoria uno de los últimos refuerzos de la ventana invernal, Soma Anzai, que marcó en el minuto 46. El pasado 24 de enero, la entidad del norte de Portugal había anunciado la llegada de este interior derecho nipón, cedido por el FC Tokyo.

Estuvieron en la convocatoria, pero sin minutos Davo y Raúl Alcaina. Sí que fueron de la partida dos de los nuevos fichajes Jorge Mére, Álex Carbonell y el delantero Ricardo Schutte. Tres jugadores con los que está contando el entrenador coruñés José Manuel Aira en las últimas jornadas. Un mercado de invierno en el que el equipo luso realizó varios movimientos y que está empezando a dar sus frutos.

El delantero Dinis Rodrigues, cedido por el FC Sion, fue el último refuerzo del club vinculado con el Dépor

El Penafiel movió el mercado en busca de una reacción que evite el descenso

Más información

Con esta victoria el Penafiel continúa en puestos de descenso pero comienza a asomar la cabeza en la clasificación liguera de la segunda portuguesa. Además pone fin a un mal inicio de año, en el que el equipo luso encadenó cuatro jornadas sin ganar. Inició el año con tres derrotas seguidas: Paços de Ferreira (1-2), Portimoense (0-2) y Oliveirense (2-1) y la pasada jornada había firmado tablas sin goles ante el Leixoes. 

Aira reconoció al término del encuentro que todos los jugadores estaban realizando un buen trabajo en pasadas jornadas aunque "los resultados no estaban acompañando" a ese buen desempeño. Asimismo, comentó que lo que habían mostrado durante el partido era lo que querían ser como equipo. "Tanto nosotros como la propiedad tiene mucha calma con este proyecto y sabemos que va a ser duro. La liga está muy equilibrada", reconoció el preparador del Penafiel. 

