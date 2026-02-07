Eddahchouri vuelve para citarse con su última víctima

Zakaria Eddahchouri celebra su gol contra el Albacete, junto a Mario Soriano, en el 0-2 en el Carlos Belmonte del pasado 29 de noviembre Fernando Fernández

Zakaria Eddahchouri retorna este fin de semana a la competición, tras cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y lo hace justo a tiempo para citarse con su última víctima, el Albacete, el equipo frente al que firmó su octava diana en Liga de la temporada, hace ya más de dos meses.

El delantero neerlandés, segundo máximo artillero blanquiazul en el campeonato liguero por detrás de Yeremay, quien lleva nueve tantos, no ve portería desde el pasado 29 de noviembre, cuando puso el broche al 0-2 del Deportivo en el Carlos Belmonte. Aquel día, Zaka comenzó el duelo frente al cuadro manchego en el banquillo. En el minuto 83, con 0-1 en el marcador, Antonio Hidalgo dio entrada al holandés en sustitución de Stoichkov, quien materializó el primer gol de los herculinos en el tramo final del primer tiempo. Seis minutos tardó Eddahchouri en batir a Mariño para sellar su octava diana de la temporada en Segunda División.

En aquel momento, el ‘9’ del Dépor era el pichichi del equipo, con dos tantos más que Yeremay, y encadenaba su segunda buena racha del curso de cara al gol, ya que dos jornadas antes firmó un doblete en el 3-0 contra la Cultural Leonesa en Riazor y nueve días antes del duelo con el conjunto leonés había recuperado su olfato goleador, contra la UD Sámano, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, al anotar el cuarto gol de los deportivistas en el 1-5 en tierras cántabras.

Esa diana en la cita copera sirvió al neerlandés para frenar una sequía de cinco partidos sin marcar, ya que tras cerrar el 4-0 frente al Huesca con un gol suyo, se quedó sin mojar en Eibar (1-1), contra el Almería en Riazor (1-1), en Málaga (3-0), en Santander (2-1) y frente al Valladolid (1-1). Eso sí, contra el conjunto pucelano forzó el penalti que permitió a Yeremay rescatar un punto en el tiempo de descuento.

Zakaria es un futbolista de rachas y su gol contra el Huesca había sido su quinto en las seis primeras jornadas, en las que vio portería en el estreno del curso, en Granada (1-3), logró un hat-trick contra el Mirandés (1-5) en la quinta cita liguera del curso y luego, en la sexta, logró esa diana contra el conjunto oscense.

Eddahchouri protagoniza ahora su mayor sequía de la temporada. El ‘9’ encadena nueve partidos sin ver puerta, entre los siete de Segunda División y los dos de Copa del Rey en los que ha participado. En la competición copera, jugó 65 minutos contra el Sabadell y 66 frente al Atlético, pero no anotó.

284 minutos sin marcar en la Liga

Desde que logró ese octavo gol en la competición liguera, frente al Albacete en la decimosexta jornada, el segundo máximo artillero del Dépor ha disfrutado de tres titularidades (en Andorra, Almería y en Riazor contra el Racing) y cuatro suplencias en Segunda y acumula 284 minutos sin ver portería en la competición liguera.

Ahora se reencuentra con el conjunto manchego, al que la pasada temporada le enchufó un doblete en el 5-1 en Riazor.

Con su vuelta tras cumplir sanción frente a la Cultural, Hidalgo deberá elegir si devuelve la titularidad al neerlandés, quien había jugado de inicio los dos duelos anteriores al de León, o mantiene su confianza en Mulattieri, que formó junto a Stoichkov en el ataque contra el equipo culturalista.