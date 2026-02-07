Deportivo-Albacete: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 25 de LaLiga Hypermotion

Eddahchouri, en el partido ante el Albacete de la temporada 2024-25 Archivo DXT

Tras la victoria ante la Cultural Leonesa rescatada por Yeremay en el minuto 93 desde el punto de penalti, el Deportivo recibe al Albacete en Riazor con la mente puesta en volver a ser fuertes en casa, donde solo han celebrado cuatro victorias en Liga este curso. Enfrente tendrá a un equipo que llega en su mejor momento, con tres triunfos consecutivos a sus espaldas y una gran actuación en Copa del Rey que les dio fuerza y confianza para soñar con alcanzar un playoff del que al inicio del fin de semana les separaban cinco puntos. El duelo, correspondiente a la jornada 25 de LaLiga Hypermotion, se disputará en el estadio de Riazor. A continuación, te contamos el horario del Deportivo – Albacete y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Deportivo - Albacete

El encuentro entre el Deportivo y el Albacete se jugará en las siguientes condiciones:

Día : domingo 8 de febrero

: domingo 8 de febrero Hora : 16.15 horas

: 16.15 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 25 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo – Albacete en TV y online

El Deportivo – Albacete se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange Fútbol 2.

Un posible debut especial

Deportivo y Albacete llegan a este duelo en Riazor con las miradas puestas en la figura de Riki Rodríguez, el último fichaje de los blanquiazules y que hasta hace apenas unos días todavía portaba el brazalete de capitán del conjunto manchego.

Un encuentro cargado de recuerdos amargos para la afición deportivista, que nunca olvidará aquel playoff de 2022 en el que se quedaron sin ascenso a Segunda en el último momento frente a un Alba en ese entonces dirigido por Rubén de la Barrera. Este domingo se vuelven a ver las caras, en un nuevo capítulo entre dos equipos separados por siete puntos en la clasificación, pero un duelo cargado de recuerdos, algunos todavía demasiado recientes.