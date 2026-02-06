La Segunda División rebaja el precio del ascenso

Diego Villares tira a portería en el duelo entre Deportivo y Racing en Riazor GERMÁN BARREIROS

La Segunda División vuelve a confirmar, una temporada más, su reputación de campeonato imprevisible y extremadamente igualado. La clasificación se comprime jornada tras jornada y las diferencias entre los equipos de la zona alta apenas se miden en unos pocos puntos, lo que convierte cada partido en un movimiento potencialmente decisivo. Nadie logra sostener una línea de resultados prolongada y cada tropiezo tiene un efecto inmediato en la tabla, generando constantes cambios en la jerarquía.

No existe un dominador claro capaz de abrir brecha ni un grupo cerrado de aspirantes que monopolice la lucha por el ascenso. La categoría se ha transformado en una competición abierta, prácticamente sin límite de candidatos, en la que cada fin de semana emerge un nuevo equipo dispuesto a alterar el guion. El último en sumarse a esa dinámica ha sido el Málaga, confirmando que el vagón delantero admite pasajeros inesperados.

Entre euforias pasajeras y crisis que se trasladan de un vestuario a otro, el ritmo de puntuación en los puestos de privilegio está siendo más bajo de lo habitual. Los equipos que encabezan la clasificación avanzan sin la regularidad que, en campañas anteriores, obligaba a alcanzar registros muy elevados para asegurar el salto a Primera División. Por ahora, las cifras invitan a pensar que el listón del ascenso directo podría situarse este curso en uno de los más bajos desde la instauración del actual sistema de playoff en la temporada 2010-11, reflejo de una carrera hacia la élite más comprimida y menos veloz que en otros cursos.

Racing de Santander, con 44 puntos, y Castellón, con 42, ocupan actualmente las posiciones que permiten abandonar la categoría de plata. Ambos conjuntos comparten ciertas similitudes en su propuesta futbolística, aunque atraviesan dinámicas muy diferentes. El equipo cántabro, que ha sumado nueve puntos en las últimas siete jornadas, ha dejado escapar la oportunidad de abrir hueco frente a rivales de la zona baja como Zaragoza (21º), Huesca (18º), Valladolid (17º), Granada (15º) o Leganés (14º).

En el lado opuesto aparece el Castellón, el equipo más en forma del último tramo competitivo y el único invicto en lo que va de 2026. La llegada de Pablo Hernández al banquillo ha impulsado el rendimiento orellut hasta convertirlo en una de las grandes revelaciones del campeonato. De no ser por su irregular arranque —dos puntos de los primeros quince posibles—, los blanquinegros podrían manejar hoy una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

Un líder por debajo de la media

La falta de continuidad es, precisamente, el rasgo dominante de LaLiga Hypermotion. Resultados aparentemente improbables se repiten con frecuencia. Desde la goleada de una Real Sociedad B que apenas había puntuado como visitante al Deportivo en Riazor, hasta el sorprendente 0-3 del Zaragoza, penúltimo clasificado, en el campo del líder antes de alcanzarse la hora de partido. Esta volatilidad se extiende al resto de aspirantes a la promoción y provoca que el actual líder sea el menos sólido de la última década. También sitúa el posible ascenso directo en cifras que ya apuntan a ser de las más asequibles desde la reforma del formato.

Antonio Hidalgo, técnico herculino, resumía recientemente la esencia del campeonato al recordar que “hay que disfrutar de las victorias sabiendo la dificultad que tiene la categoría y lo igualado que está todo. Hay que saber sufrir porque vamos a tener momentos malos a lo largo de la temporada”. Su reflexión sintetiza el escenario actual: una competición en la que ningún equipo logra escapar de los baches y en la que la resiliencia se ha convertido en un factor tan determinante como la calidad individual o colectiva.

El presente curso contrasta con precedentes recientes. A estas alturas de la temporada 2012-13, el Elche lideraba con 54 puntos, diez más que el actual Racing. Cinco años atrás, el Mallorca también superaba el medio centenar, con 51. Uno menos que el Levante en 2016-17. La campaña 2013-14 presentó un registro inferior, con el Deportivo al frente con 42 puntos y el Sporting de Gijón acechando muy de cerca. Aquella temporada terminó con el regreso del conjunto coruñés a Primera con 69 puntos, una cifra menor de la habitual para asegurar el ascenso directo.

Ascensos récord por lo alto y por lo bajo

Existen paralelismos evidentes entre aquella campaña y la actual. Solo en la 2013-14, la 2016-17 y la 2019-20 el equipo que cerró el ascenso directo lo hizo con menos puntos que la media histórica. Girona y Cádiz también lograron subir sin rebasar la barrera de los 70 puntos, un registro muy alejado de los 91 que alcanzó el Deportivo de José Luis Oltra en la temporada 2011-12, récord que vuelve a parecer inalcanzable.

Otro indicador que refuerza esta tendencia es el comportamiento del grupo perseguidor. En la presente campaña, esa zona también se caracteriza por la irregularidad. Equipos capaces de enlazar varias victorias consecutivas caen poco después en dinámicas negativas que les impiden consolidar su candidatura. El Cádiz representa el ejemplo más reciente, con tres derrotas consecutivas que le han desplazado del playoff a la undécima posición. Este fenómeno reduce la exigencia de puntos necesaria para mantenerse en la pelea y contribuye a que la clasificación permanezca comprimida durante más tiempo.

Además, los equipos de la zona noble suelen ceder terreno en la recta final de temporada. La urgencia de los conjuntos que luchan por evitar el descenso provoca que el ritmo de puntuación se eleve en la zona baja, generando un intercambio constante de puntos que penaliza a los aspirantes al ascenso. El campeonato acaba decidiéndose más por la capacidad de resistencia que por la autoridad competitiva.

La historia reciente demuestra que los finales de curso en Segunda suelen estar marcados por el desgaste de los favoritos y el impulso de los equipos que pelean por la permanencia, capaces de sumar con mayor urgencia en las últimas jornadas. Todo apunta a que la actual temporada camina hacia un desenlace similar, con varios candidatos intercambiando posiciones hasta el último suspiro y con un denominador común cada vez más evidente: la sensación de que el ascenso a Primera División se decidirá con una puntuación más baja que la habitual, en una de las campañas más abiertas, competidas y accesibles de los últimos años.