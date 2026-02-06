Hidalgo quiere mimar a Riki: "Llega tras semanas de estrés excesivo"

Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo Quintana

Uno de los grandes atractivos del Deportivo-Albacete de este domingo en Riazor será la presencia de Riki Rodríguez, que apunta a hacer su debut como blanquiazul ante el equipo del que hasta hace unos días era capitán. Hidalgo no quiso quitar la ilusión a la parroquia blanquiazul, pero sí pide calma para un futbolista que no ha tenido un enero cómodo.

El técnico deportivista no se guardó elogios para el asturiano, pero por sus palabras se entiende que no será titular con el objetivo de mimarlo al máximo. "Es un jugador contrastado de la categoría, ha ido creciendo mucho estos años. Ha tenido un papel principal tanto en lo futbolístico como en lo personal, en cuanto a liderazgo. Nos va a venir bien. Llega en una situación tras unas semanas convulsas, con un estrés excesivo para lo que hubiese querido. Puede jugar de 6 o de 8, nos da esas posibilidades con la pelota, tiene presencia física, visión de juego... será un gran complemento".

Habló también Hidalgo de lo que supone contar con Riki en términos colectivos. "El fichaje de Riki hace que podamos utilizar a Mario en una altura superior. A partir de ahí, Riki, Patiño, Villares... nos pueden dar situación de control, llevar la pelota de lado a lado y establecernos con un orden en campo contrario. Apostamos por un jugador que nos dé alguna posibilidad más en el centro del campo. Estamos contentos con la gente que tenemos y los números son buenos. Todo es mejorable y es lo que buscábamos con el fichaje de Riki”.

Información privilegiada

Ya lo adelantó el propio jugador en su presentación, y el entrenador deportivista tampoco ha tenido problema en reconocer que también ha recurrido a él para estudiar mejor al próximo rival. "Evidentemente, Riki conoce mucho mejor que yo al Albacete. Ha estado dentro y lo ha vivido. Hoy en día tenemos mucha información para analizar comportamientos. Se ajusta a lo que teníamos en la cabeza. Un Albacete totalmente diferente, ha variado su sistema. Lo que le puede hacer más peligroso es que se ven capaces de todo, cuando hace unas jornadas, seguramente no lo estaban siendo. Es un equipo más sólido que antes, llevan cuatro jornadas sin encajar. Han cerrado la portería, cargan mucho el área… son jugadores que llevan tiempo en la categoría, será igualado y en ese sentido tendremos que imponer nuestras ideas sobre las suyas".