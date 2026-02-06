Hidalgo: "Nos sentimos cómodos con nuestra gente, hay que hacérselo sentir a los jugadores"

Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor Fernando Fernández

Antonio Hidalgo es consciente de que al Deportivo le está costando sacar los resultados en Riazor y espera que esa dinámica empiece a cambiar lo antes posible. El preparador blanquiazul se muestra satisfecho con el mercado y avisa del peligro de un Albacete al alza:

Estado físico. "Hay diferentes jugadores con molestias, vamos a ver cómo llegan al entrenamiento de hoy y mañana, pero en principio llegarán a tiempo".

Mercado. “Es una evidencia que hemos ido a por posiciones que nos podían mejorar o complementar lo que ya teníamos. Era una evidencia que necesitábamos lateral derecho. Alti está dando buen rendimiento. Álvaro por Bachmann y con Riki veníamos trabajando desde hace tiempo y nos hará mejores Estoy muy contento con el mercado".

Ximo: “Ha estado mucho tiempo fuera. Hay que entenderlo y quererlo mucho. Es un futbolista diferencial cuando está a ese nivel, como demostró el otro día. Tiene una competencia muy alta en esa posición, lo que nos va a hacer mejores. Es importante entender la situación de cada uno, el rol que ocupa. Contento porque nos hace mejores".

Copa. “De martes a domingo hay muchos días, recuperarán perfectamente. El fútbol nos enseña que la igualdad entre equipos es máxima. Se pudo ver contra el Barça. Todo está igualado, hay que tener la cabeza fría, todos te van a competir. Tenemos que tener la conciencia de que eso va a suceder en lo que resta de temporada. En ese vaivén de emociones tenemos que estar todos preparados para poder gestionarlas".

Buen visitante, mal local el Dépor. “Siempre digo lo mismo. Nos gustaría brindarle victorias a los nuestros cada semana. Esto va de sumar, sea en casa o fuera. Pero sí es cierto que tenemos que mejorar los registros en casa. Con nuestra gente nos sentimos muy cómodos. Tenemos que hacérselo sentir a los jugadores. Que el ambiente que está respirando Riazor es increíble y a partir de ahí, ir madurando el partido, sabiendo que será cerrado. Va a costar hacer ocasiones de gol. Y sobre todo en ese devenir de los minutos, que puede que nos entre algo más de prisa, de querer atacar muy rápido… vamos a tener que estar precavidos en esa situación. Atacar bien e ir generando el volumen suficiente para que nos dé la posibilidad del gol”.

Luismi por dentro. “Hay que buscar un equilibrio. Con y sin balón. La posición de Luismi, ha jugado varias veces ahí. Hay que analizar lo que tenía y qué aguantaba por detrás, y lo que supone ponerlo por dentro, con la relación con los de delante. Y sostener todo esto. Para que luego no te corran tanto. Es lo que intentamos. Buscar las mejores posiciones, para que los jugadores puedan rendir y poder sostener esas situaciones. La gran diferencia es la posición donde podemos atacar con una estabilidad mucho más grande. Tenemos que ir viendo las situaciones en las que apostamos, con Mario, muy ofensivo en esa parcela, hay veces que tienes que ir viendo esas situaciones. Cada vez estamos más ajustados, pero hay un rival que hay que analizar qué te propone y contrarrestar lo que está haciendo. Cuando tú contrarrestas, el rival modifica e iguala. A partir de ahí intentamos situaciones. El otro día nos dieron esa posibilidad y vamos a intentar ajustando todas esas acciones”.