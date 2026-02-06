El Albacete sonríe a Charlie Patiño... el contexto no

Charlie Patiño supera la presión de Israel Suero en el partido entre Deportivo y Castellón Quintana

Los enfrentamientos recientes entre Deportivo y Albacete han dejado noches para el recuerdo o para el olvido, según el prisma de quien lo vea. Desde aquel ‘Riazorazo’, el conjunto deportivista ha ido cobrando su particular revancha con ambos equipos ya asentados en el fútbol profesional. En los tres duelos disputados desde entonces, el balance global es un contundente 12-3 favorable a los coruñeses. Un registro que, aun así, no borra el golpe emocional que supuso la final de playoff de ascenso a Segunda División.

Yeremay Hernández, con cuatro goles y dos asistencias, ha sido el gran protagonista blanquiazul en estos enfrentamientos. Sin embargo, la rivalidad entre ambos clubes también ha dejado otro nombre propio en clave blanquiazul: Charlie Patiño. El centrocampista inglés mantiene un vínculo especial con el Albacete, escenario de su debut con el Deportivo. Una relación sentimental que, sin embargo, llega en un contexto poco favorable para el futbolista.

Patiño se estrenó con la camiseta del Deportivo el 27 de noviembre de 2024 en el Carlos Belmonte. Saltó al campo en el minuto 83 en un partido ya resuelto, con 2-5 en el marcador, firmando así sus primeros pasos en el fútbol español. La llegada del jugador nacido en Watford generó una enorme expectación que no se tradujo en protagonismo durante su primera campaña. Entre el proceso de adaptación, la escasa confianza de los técnicos y algunas limitaciones físicas, el mediocentro solo participó en siete de las 42 jornadas ligueras, tres de ellas como titular.

“Hubo dificultades el año pasado de las que no quiero hablar porque quiero concentrarme en esta temporada”, admitió el ahora ‘6’ del Deportivo. La llegada de Antonio Hidalgo supuso un punto de inflexión. El inglés encontró una oportunidad para empezar de cero y se convirtió en una de las sensaciones de la pretemporada, convenciendo tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva de que podía asumir un rol relevante en una plantilla diseñada para luchar por el ascenso.

Más fuerte y adaptado al ritmo del fútbol español, Patiño trabajó en silencio durante el verano. “Solo quería mostrarle a los fans el trabajo duro que he estado haciendo estos meses en Inglaterra y enseñar mi nivel. Entrené mucho física y mentalmente”, explicó el futbolista. Ese esfuerzo tuvo recompensa en el inicio del curso, cuando se convirtió en una alternativa habitual desde el banquillo para dar descanso a Diego Villares.

Su gran oportunidad llegó tras la lesión de Gragera, hasta entonces titular indiscutible. Patiño respondió con solvencia en su primera titularidad del curso ante el Sporting y repitió dos jornadas después frente al Almería. Sin embargo, el empate y el rendimiento colectivo de la primera mitad dejaron insatisfecho a Hidalgo, que volvió a relegarlo a un papel secundario. Solo recuperó la titularidad en la visita al Carlos Belmonte.

Ese impulso, no obstante, no tuvo continuidad. Desde noviembre, el inglés solo ha sido titular en Liga en una ocasión, en la derrota frente a la Real Sociedad B, un encuentro condicionado por la sanción de Villares y que terminó con la primera y única victoria a domicilio del filial donostiarra.

El contexto competitivo tampoco ha favorecido su progresión. El fichaje de Riki Rodríguez, una incorporación largamente perseguida por el director deportivo Fernando Soriano, ha añadido un nuevo obstáculo en la pelea por los minutos. La llegada del asturiano reduce sus opciones dentro de una demarcación donde la competencia es cada vez mayor.

A esta dificultad deportiva se suman ahora las dudas físicas. Durante la semana, Patiño ha trabajado con un plan individualizado debido a unas molestias en la rodilla. Aunque todo apunta a que podrá estar disponible para el encuentro ante el Albacete.

El rival ante el que podría volver a tener protagonismo es uno de los escenarios más especiales de su todavía corta trayectoria en A Coruña. El Albacete representa para Patiño el lugar donde empezó todo y donde logró demostrar que podía competir al nivel que se esperaba de él. Sin embargo, ese reencuentro llega ahora en un instante delicado, marcado por la presión de una competencia interna feroz que le ha devuelto al papel de ocasional. El Belmonte vuelve a cruzarse en su camino, aunque esta vez no como punto de partida, sino como posible punto de inflexión.

El inglés ya ha evolucionado en su rendimiento tras una primera vuelta incomparable con la del pasado curso. A falta de casi medio campeonato por disputarse, ya ha superado la barrera de los 500 minutos, 220 más de los disfrutados el pasado curso. Un sí pero no, porque su peso dentro del vestuario del Deportivo ha vuelto a mudar.