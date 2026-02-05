Yeremay Hernández y unos goles que valen más que los de cualquiera

Yeremay Hernández, celebrando su gol ante la Cultural Leonesa en el Reino Fernando Fernández

El chico que regalaba detalles pero apenas tenía impacto ha completado el proceso de transformación. Yeremay Hernández, el futbolista que hace menos de dos años tenía unos “números lamentables”, tal y como él mismo reconoció, es ahora una referencia en la Segunda División a nivel de trascendencia en los resultados.

Y es que en una temporada en la que el canario no está fluyendo en cuanto a sus sensaciones más allá de partidos muy puntuales, el ‘10’ del Deportivo acumula ya 9 tantos. El registro individual le coloca con solo siete futbolistas por delante con un mayor número de dianas convertidas, una vez superada la jornada 24 de la Liga Hypermotion.

Pero más allá de una cuestión numérica, está el aspecto de la relevancia: los goles de Yere valen más que los de cualquiera. Porque el canario es el único futbolista del top-10 de artilleros de plata que puede decir que todos sus tantos han cambiado el marcador de los partidos. Es decir, han servido para romper empates o para igualar encuentros en los que el Deportivo estaba cayendo. No hay nada más valioso que anotar dianas que sumen.

De hecho, el impacto de Yeremay en los marcadores es tal que hay que abrir el espectro hasta los futbolistas con al menos 6 goles hechos para encontrar a otro hombre con un pleno en cuanto a tantos con relevancia en el marcador. Se trata del cordobesista Jacobo González, que juega en un posición muy similar a la del deportivista y se encuentra actualmente situado entre los 24 máximos goleadores de la Liga Hypermotion, con 6 tantos. Es precisamente ese número menor el que marca la diferencia, pues a mayor volumen más complejo resulta mantener el pleno total en cuanto a importancia en el resultado.

Cerca del porcentaje del futbolista del Dépor se mueve Carlos Fernández. El delantero andaluz está batiendo sus propios registros después de varios años rindiendo a bajo nivel. El punta del Mirandés ya suma 10 goles con el par que logró en el último partido contra el Málaga y su contribución ya supone el 40% de las dianas totales de su equipo. Además, únicamente un gol no le valió a los suyos para cambiar el marcador.

Después del 90% del exfutbolista del Deportivo se sitúa el 85,7% de César Gelabert y Antonio Puertas, que pueden decir que 6 de sus 7 tantos han tenido impacto directo en el resultado. Por detrás de ambos, el pichichi Sergio Arribas (10 de 12) y David González (5 de 6).

La Cultu, última víctima

La del pasado sábado ante la Cultural Leonesa es la última victoria del Deportivo con sello de Yeremay. Al diamante grancanario no le pesó la responsabilidad para, en el tiempo añadido, transformar con aparente calma el penalti cometido por Edgar Badia sobre David Mella y darle al conjunto coruñés dos puntos a mayores.

Previamente, el ‘10’ desequilibró desde los once metros el empate de 1-1 que campeaba en el electrónico del Nuevo Arcángel (1-3 al final), inauguró el marcador contra el Ceuta marcando el 1-0 (2-1 definitivo) y comenzó la remontada del equipo en Almería anotando el empate (1-2 al término del choque).

Más allá de su contribución determinante en estas cuatro victorias, Yeremay también fue decisivo para subir el empate al electrónico de Butarque contra el Leganés a través de otro penalti (2-2 final). También en una pena máxima adelantó al Deportivo en Eibar, aunque finalmente el cuadro armero empató en el añadido (1-1). Asimismo, su mejor gol de la temporada sirvió para que el Deportivo igualase fuerzas con el Almería en Riazor (1-1). Y unas semanas después, apareció cuando el cronómetro ya amenazaba con sentenciar el choque para rescatar un pobre punto para el Dépor contra el Valladolid (1-1) en A Coruña.

De hecho, incluso en la derrota contra el Castellón apareció el extremo del combinado herculino para desequilibrar. El conjunto castellonense acabó ganando 1-3 en Riazor, pero lo hizo remontando el tanto inicial del canario, que aprovechó una recuperación alta para recibir el balón dentro del área, controlar y batir a Romain Matthys.

Eddahchouri, el polo opuesto

Si Yeremay es la cara en cuanto a la ponderación de sus goles, la cruz en este sentido es Zakaria Eddhachouri. No en el Deportivo, sino en toda la Liga Hypermotion. Porque el delantero neerlandés maneja el peor porcentaje de dianas ‘útiles’ de entre los mejores goleadores de la categoría, con únicamente un 12,5% (nadie más baja del 33,33%). Zaka ha celebrado 8 tantos, pero únicamente 1 sirvió para cambiar el marcador: el 1-0 ante la Cultural, en el partido de ida en A Coruña.

Sus otras 7 dianas restantes ‘solo’ permitieron al equipo herculino ampliar la ventaja en el marcador. Sentenciar los encuentros o redondear los marcadores, algo que encaja con otro hecho: Eddahchouri es el único futbolista de la citada lista de 24 que únicamente ha marcado en victorias de su equipo. Es el 'sentenciador', pero no un 'abrelatas'.

Así, mientras Zakaria engrosa sus cifras, Yere ha cambiado el juego por el gol. Además, por tantos que valen de verdad y no solo sirven para engrosar sus registros. Y aunque la aspiración de él mismo y del Deportivo pasa por conseguir que pueda conjugar ambos mundos, mientras la inspiración no aparece para quedarse de forma más perenne, el canario puede señalar con rotundidad a la hora de datos para justificar su desequilibrio.