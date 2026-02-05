Toché, director deportivo del Albacete: "La venta de Riki está lejos de los 200.000 euros, es más para arriba"

Toché, en rueda de prensa Albacete BP

Las cifras exactas del traspaso de Riki continúan siendo una incógnita tras las ruedas de prensa de Fernando Soriano y Toché. El director deportivo del club coruñés afirmó este miércoles tras la presentación del mediocentro que no pueden dar cantidades, pero que son cifras razonables para el Deportivo y que tienen bonus por objetivos. En esta misma línea se movió esta mañana el director deportivo y exdeportivista Toché, que contestó a los medios tras el cierre del mercado, con el foco puesto en la salida del asturiano.

“Sí que es cierto que en verano tuvimos la opción de traspasarlos (a Riki y a Morcillo), pero desde el club entendíamos que no era el momento. Las ofertas que llegaban no nos satisfacían, y en este mercado la cosa cambió. Se le presentó la renovación a los dos, pero veíamos que no tenían la intención de renovar. Para nosotros son dos jugadores muy importantes, o eran muy importantes, mientras han estado aquí lo han dado todo, pero veíamos que su cabeza no estaba en el club y nosotros necesitamos gente que esté implicada, que esté trabajando día a día por los objetivos, y creo que en estos meses ellos tenían la cabeza en otro sitio. El club está por encima de los jugadores, me da mucha pena porque son gente muy querida. Les deseo lo mejor, tienen todo mi cariño, el del club y de la afición, pero nosotros tenemos que mirar por el club. Estamos peleando por cosas muy importantes y necesitamos gente implicada al 100%, con ilusión y ambición, y ellos la habían perdido”, explicó Toché, preguntado por la despedida de Riki, que él mismo afirmó que no fue la que le hubiera gustado.

A continuación, pronto llegó la pregunta concreta de las cifras de la operación, ya que durante estos días se ha especulado sobre sí estaría más cerca de los 200.000 mil, o podría alcanzar el medio millón. “Hemos hecho dos ventas que han sido muy positivas para nosotros y así tomamos esa decisión. Cantidad no puedo darla, pero está lejos de los 200.000 euros, está más para arriba. Hemos hecho una muy buena venta, sabiendo que en cuatro meses se iban a ir los dos gratis. Tienen un fijo y unos bonus, y es una cifra bastante elevada que nos puede venir bien al club. Hemos actuado con cabeza en el sentido económico y en el deportivo. Ambas cosas tienen que ir de la mano y cuando cuadraron, las dos salidas son más parecidas en las cantidades y en los bonus”, terminó Toché.