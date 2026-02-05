Mi cuenta

Luz verde a la ampliación de capital de 30,1 millones del Deportivo

Así se acordó en la Junta General de Accionistas celebrada en la mañana de este jueves

Sergio Baltar
05/02/2026 13:40
Una imagen de la Junta de accionistas del Deportivo
Una imagen de la Junta de accionistas del Deportivo
RCD
El Deportivo desarrollará una nueva ampliación capital por valor de 30.125.000,08 euros. Así se ha acordado tras la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada en la mañana de este jueves y desarrollada en primera convocatoria, ante la participación del 99,78% del accionariado de la entidad. 

Los acuerdos adoptados en la junta obtuvieron una mayoría cercana al 99,6% del capital y por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, según informó el club en un comunicado.

De este modo, el Dépor emitirá 53.794.643 nuevas acciones, por un valor de más de 4,3 millones de euros, aunque el importe total ascenderá a los citados 30,12 millones de euros, comprensivos de la cifra de capital más la prima de emisión.

El periodo de asunción de estos nuevos títulos, destinadas para actuales accionistas, será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de la oferta de asunción de las nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Estabilidad

Cabe recordar que en el anuncio de la junta celebrada en la mañana de este jueves, el club coruñés explicó que el fin de esta iniciativa es "incrementar la estabilidad financiera del club". En este sentido, la entidad presentó en el último ejercicio unas pérdidas de 6,99 millonesderivadas en su mayor parte de las inversiones en retención de talento y las obras de mejora de la Ciudad Deportiva de Abegondo, rebautizada como Dépor Training Center.

