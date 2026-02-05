La apuesta por Nsongo Bil alcanza el punto de no retorno

Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta Quintana

A pesar de que Antonio Hidalgo no consigue encontrar a su nueve de garantías, el Deportivo decidió no incorporar a ningún delantero en este mercado de fichajes invernal que finalizó el pasado lunes. Esta decisión puede interpretarse tanto como un símbolo de confianza por los que ya están, a pesar de que el rendimiento de Zaka, Mulattieri y Stoichkov no está siendo todo lo trascendental que debería ser en los últimas semanas, como una apuesta por los que vienen detrás.

Nsongo Bil lleva meses en dinámica de primer equipo, entra en las convocatorias y ya ha tenido minutos tanto en Copa como en Liga. Además, no ha dejado de competir con el filial, donde sigue siendo una pieza clave y con quienes marcó recientemente goles importantes. Uno de ellos fue decisivo para lograr la victoria ante el Sámano en Abegondo hace dos semanas y asaltar el primer puesto de la tabla, y el segundo sucedió el pasado domingo y sirvió para llevarse un punto de Oviedo y mantener el liderato.

Bil se niega a ceder el trono en El Requexón Más información

Unos días antes de cerrarse el mercado, sonó una posible cesión del atacante del Fabril a la Cultural Leonesa, un destino donde podría ganar experiencia en una categoría exigente. Sin embargo, la falta de contundencia de los delanteros del primer equipo y la buena evolución de Bil provocaron que continúe en la disciplina blanquiazul y siga creciendo en casa, confiando en que pueda ser una alternativa más en una delantera que sigue sin encontrar a su referencia de garantías.

Y es que el fabrilista se ha convertido en una de las grandes ilusiones de la afición del Deportivo las últimas semanas. Su perfil, diferente al de los otros delanteros, ofrece movilidad, capacidad para atacar los espacios, potencia física y remate que en muchos momentos ha echado en falta el ataque blanquiazul. Aunque todavía está en proceso de adaptación al ritmo del fútbol profesional, cada aparición ha dejado destellos que invitan al optimismo y a confiar en que pueda aportar soluciones en momentos determinados de la temporada.

Bil Nsongo señala al cielo justo después de entrar al campo en el Dépor-Mallorca de Copa Quintana

Los números, sobre la mesa

La participación de Bil con el primer equipo comenzó en Copa, donde disputó minutos ante Sabadell, Mallorca y Atlético de Madrid y dejó sensaciones muy positivas. Mostró madurez y descaro ante rivales de élite que lo más habitual es que pudieran llegar a intimidarle y, lejos de eso, se mostró participativo y seguro, lo que llevó a Hidalgo a darle minutos en Liga ante Andorra y Cádiz. En el partido del pasado domingo en el Reino de León, el delantero entró al terreno de juego en el 68 en sustitución de Mulattieri, en un contexto complicado y con el equipo necesitado de calidad ofensiva para llevarse los tres puntos. No fue su mejor participación, pero volvió a mostrar personalidad tras una muy discreta actuación del punta italiano.

Su presencia no solo añade una opción más a la rotación ofensiva, sino que incrementa la competencia interna en una delantera que no ha dejado de variar en todo lo que va de Liga hasta el momento. “Es difícil dar minutos a todo el mundo, lo que intentamos es provocar situaciones para que jugadores se puedan rebelar”, afirmó Hidalgo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Almería sobre los cambios en las alineaciones. Y si alguien sabe de eso de dar argumentos con cifras, ese es Nsongo Bil, que suma ya doce goles en 18 partidos con el filial deportivista y pide con fuerza minutos con los mayores.

Todo esto refuerza la idea de que pueda ser importante en A Coruña y de que el club deseé que su crecimiento continúe incrementándose sin sacarle de su entorno. Ahora el Deportivo, sin refuerzos en la punta del ataque, afronta las 18 jornadas que quedan de competición con una apuesta clara: confiar en lo que tiene en casa. La responsabilidad recaerá en Zakaria, Stoichkov, Mulattieri… y en un Bil que, paso a paso, asoma como una de las apuestas del conjunto coruñés para este exigente y decisivo final de temporada.