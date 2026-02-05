En busca del despertar en Riazor

Mella y Luismi celebran el tercer gol en el 4-0 sobre el Huesca en Riazor Quintana

“El objetivo de final de temporada va a pasar por hacerse fuerte en casa”. Nada más terminar el partido en el Reino de León, Mario Soriano, jugador del Deportivo, señaló con claridad cuál es el principal aspecto que debe mejorar el equipo si quiere celebrar el ascenso a Primera División al final del curso. El centrocampista madrileño verbalizó una evidencia sin rodeos, al tiempo que expresaba su deseo de iniciar una nueva racha de victorias capaz de impulsar a los blanquiazules hacia una dinámica positiva de esas de las que resulta muy complicado bajarse.

Con enero ya arrancado del calendario, el Dépor busca consolidarse en un mes de febrero que ha comenzado con buen pie. Para ello, los partidos en Riazor se presentan como decisivos. Dos compromisos en los que los locales no podrán permitirse despistes y deberán dar un paso al frente para mejorar sus registros como anfitriones. Los números del mejor visitante de la categoría contrastan notablemente con los que presenta en su estadio. El conjunto coruñés solo ha sumado 16 puntos de 33 posibles en casa. Más de la mitad de los puntos se han escapado y, con ellos, la posibilidad de dar continuidad a las sólidas actuaciones mostradas lejos de Riazor. Unos registros que resultan especialmente pobres si se ponen bajo la lupa los últimos cuatro encuentros como local, en los que la parroquia blanquiazul solo ha podido celebrar un empate, además con sabor agridulce, frente al Cádiz.

Charlie Patiño entrena al margen y es duda para el partido contra el Albacete Más información

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo es, actualmente, el octavo peor conjunto como local, un dato impropio de un tercer clasificado y que remite a cifras de la pasada campaña, cuando los objetivos eran muy distintos. A estas alturas del curso anterior, ya con Imanol Idiakez sustituido y Óscar Gilsanz asentado en el banquillo, el Deportivo había sumado trece puntos en Riazor, tres menos que ahora en el mismo número de partidos. El rendimiento en casa ya fue uno de los aspectos más cuestionados en el regreso al fútbol profesional y, en una temporada de mayor exigencia competitiva, el problema continúa sin resolverse .

El próximo domingo, a las 16.15 horas, el conjunto herculino tendrá una nueva oportunidad ante su afición. Enfrente estará el Albacete, el quinto mejor visitante de la categoría y uno de los equipos más solidarios en tareas defensivas. Un guion de partido al que ya se ha afrontado en varias ocasiones y ante el que le ha costado encontrar soluciones para derribar la resistencia rival.