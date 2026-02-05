El casting para ser el nueve del Deportivo continúa, pero no tendrá nuevos candidatos

Mulattieri, Eddahchouri y Stoichkov, durante un cambio Quintana

Zakaria Eddahchouri, Stoichkov y Samuele Mulattieri. Ellos son los tres delanteros con los que el Deportivo afrontará las 18 jornadas que quedan por disputarse en LaLiga Hypermotion y en las que lucharán por lograr el ascenso a Primera División. El club coruñés decidió no incorporar otro punta en el mercado invernal que finalizó en la noche de este lunes, y de esta manera apuesta por los que ya estaban en casa, a pesar de que durante la primera vuelta ninguno logró asentarse como la referencia de garantías que necesita un equipo con unas aspiraciones de tal calibre.

La decisión llama la atención si se analizan los números y las sensaciones que ha dejado la delantera blanquiazul en lo que va de campeonato. Ninguno de los tres atacantes supera el 50% de los minutos disputados en las 24 jornadas ligueras celebradas, una estadística que refleja la falta de continuidad y de confianza que existe en la punta de ataque. La rotación constante ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza de Antonio Hidalgo desde su llegada a A Coruña, incapaz de encontrar una pieza fija que ejerza de ‘nueve’ indiscutible.

Los lejanos números de Zaka

Eddahchouri es el delantero con mejores números, pero también el que ha vivido más altibajos durante el curso. El neerlandés llegó a Riazor hace justo un año, y arrancó la temporada 2025-26 a un gran nivel. Fue titular en las tres primeras jornadas y estrenó su cuenta goleadora en el debut liguero ante el Granada. Sin embargo, su rol cambió de forma radical en las siguientes cinco semanas, en las que partió desde el banquillo. Lejos de desaparecer, Zaka aprovechó cada oportunidad para reivindicarse: firmó un hat-trick en apenas 16 minutos ante el Mirandés y dio una asistencia clave a Yeremay frente al Almería para rescatar un empate en Riazor.

Ese rendimiento le devolvió la titularidad, aunque volvió a ser suplente frente al Valladolid en la previa de la primera ronda de Copa, en la que brilló ante el Sámano con un gol y dos asistencias. A partir de ahí, partió de inicio en tres ocasiones más, entre las que destaca su actuación frente a la Cultural, cuando anotó dos goles y asistió a Mario Soriano, antes de perderse el choque contra el Ceuta por un proceso vírico. Ya recuperado, volvió ante el Albacete con solo ocho minutos sobre el césped, pero suficientes para marcar el segundo tanto y cerrar el partido en el descuento. Ese sería, hasta la fecha, su último gol.

Desde entonces, su protagonismo ha ido disminuyendo. Alternó titularidades y suplencias, jugó en Copa ante Sabadell y Mallorca, volvió al once en Andorra y recuperó cierta regularidad ante Almería y Racing, aunque la quinta amarilla vista frente a los cántabros le impidió estar disponible el pasado fin de semana en la visita al Reino de León. Con 998, minutos en sus piernas, Zaka siempre que estuvo disponible saltó al campo, pero esa capacidad goleadora que provocaba en Hidalgo el deber de no dejarle en el banquillo se ha apagado, ya que el neerlandés no ve puerta desde el pasado 29 de noviembre.

Las oportunidades de Mulattieri

Más complicada es la situación de Samuele Mulattieri. El italiano llegó cedido por el Sassuolo a finales de agosto y, por ahora, no ha cumplido con las expectativas de su fichaje. Su debut fue prometedor: entró en el descanso ante el Leganés y marcó el 1-2, antes de que Yeremay igualara el choque desde el punto de penalti. Aquello le valió para ser titular ante el Sporting y mantenerse en el once durante cuatro jornadas más. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería y el buen momento de Zaka llevaron a que el técnico catalán se viera obligado a cambiar de apuesta. Mulattieri fue suplente en las derrotas ante Málaga y Racing, jugó los 90 minutos contra el Valladolid y cayó lesionado, lo que le apartó de la primera ronda copera y de los dos siguientes compromisos ligueros.

Reapareció desde el banquillo ante el Córdoba y fue titular frente al Ceuta por la baja por enfermedad de Zaka, una oportunidad que no supo aprovechar. Volvió a salir de inicio en Copa ante Sabadell y Mallorca y se reencontró con el gol en Almería casi cinco meses después, anotando el tanto de la victoria, pero no logró recuperar la titularidad hasta el pasado domingo en León. Una situación provocada nuevamente por la baja del neerlandés, y una nueva ocasión desechada por el italiano, que ya se ha convertido en el delantero con menos participación de la plantilla.

La apuesta, en casa

Por otro lado, Stoichkov se ha convertido en uno de los recursos más utilizados por Hidalgo en los últimos meses. Comenzó la temporada de manera muy irregular y su primer gol del curso sucedió en Copa ante el Sámano. Cuatro semanas después de ese momento, llegó por fin en Liga. El andaluz salió en el 60 en el duelo frente al Ceuta y apenas tres minutos después subió el 2-0 al marcador. Esto le abrió la puerta de la titularidad ante el Albacete, encuentro en el que también anotó y reforzó la idea del entrenador deportivista. Desde entonces, alterna partidos como segundo delantero y como referencia, sumando cuatro titularidades en las últimas cinco jornadas.

A pesar de esto, sus números y su rendimiento no están siendo suficientes para un Deportivo al que le está costando en exceso concretar las jugadas de ataque que logra generar y en el que ya es habitual ver a sus delanteros excesivamente erráticos en la finalización. De hecho, dejando a Zakaria a un lado, que actualmente es el segundo máximo anotador del equipo con ocho tantos, los otros dos puntas solamente suman una diana más que Escudero, Quagliata y Dani Barcia, un dato muy revelador teniendo en cuenta que todos ellos son defensores del cuadro coruñés.

Con este panorama, el Deportivo se enfrentaba a esta ventana de fichajes invernal con tres posiciones señaladas en el equipo. Una de ellas fue cubierta rápidamente por Adrià Altimira, la otra la reforzó Riki a pocas horas de cerrarse el mercado y en la tercera optaron por que no hubiera movimientos, a pesar de que las carencias en la punta de ataque parecían evidentes. Una decisión que puede interpretarse tanto como una apuesta de confianza por los atacantes ya presentes en la plantilla, pero que también abre la puerta a un nombre propio: Nsongo Bil.