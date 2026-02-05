Charlie Patiño entrena al margen y es duda para el partido contra el Albacete

Charlie Patiño, durante el partido contra el Albacete en la primera vuelta Fernando Fernández

El Dépor saltó al campo de Abegondo por tercera vez en esta semana para seguir preparando el duelo de este domingo en Riazor contra el Albacete, a las 16.15 horas. La sesión estuvo marcada por la ausencia de Charlie Patiño, que hizo trabajo personalizado por culpa de unas molestias en la rodilla.

El centrocampista inglés fue uno de los elegidos por Antonio Hidalgo en León para revitalizar al equipo desde el banquillo. Ingresó al campo en el minuto 67 en sustitución de José Ángel y superó la barrera de los 500 minutos diputados esta temporada, 200 más que en su primera campaña con la camiseta blanquiazul.

El registro respecto al año anterior lo batió precisamente en el partido de ida contra el Albacete en el Carlos Belmonte, estadio del que guarda buenos recuerdos. El 27 de septiembre de 2024 debutó en un partido que acabaría con goleada en el marcador (2-5), a favor de los coruñeses.

El '6' es duda a estas alturas de la semana para recibir al cuadro manchego el domingo. Su evolución en los dos entrenamientos restantes al duelo marcará su disponibilidad.

Por contra, Antonio Hidalgo sí sabe que podrá contar con Riki Rodríguez para ocupar un puesto en la medular. El tercer y último fichaje del mercado de invierno, completó su segundo entrenamiento a las órdenes del técnico catalán y gana enteros para estrenarse delante de su nueva afición y ante su exequipo. El asturiano lucirá el dorsal '14'.

Noé Carrillo, Bil Nsongo y Quique Teijo volvieron a ejercitarse con el primer equipo. El delantero camerunés entró en la misma ventana de cambios que Charlie Patiño ante la Cultural Leonesa, además de marcar el gol del empate del Fabril en el Requexón. Él y el centrocampista de Teo, los dos únicos canteranos que han debutado en Liga, apuntan a repetir en la convocatoria.

La apuesta por Nsongo Bil alcanza el punto de no retorno Más información

El conjunto herculino hará su penúltimo entrenamiento de la semana este viernes a las 10.30 horas en Abegondo.