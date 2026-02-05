Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Charlie Patiño entrena al margen y es duda para el partido contra el Albacete

El centrocampista inglés se ejercita de manera individual sobre el césped de Abegondo

Dani Fernández
Dani Fernández
05/02/2026 15:52
Charlie Patiño, durante el partido contra el Albacete
Charlie Patiño, durante el partido contra el Albacete en la primera vuelta
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Dépor saltó al campo de Abegondo por tercera vez en esta semana para seguir preparando el duelo de este domingo en Riazor contra el Albacete, a las 16.15 horas. La sesión estuvo marcada por la ausencia de Charlie Patiño, que hizo trabajo personalizado por culpa de unas molestias en la rodilla.

El centrocampista inglés fue uno de los elegidos por Antonio Hidalgo en León para revitalizar al equipo desde el banquillo. Ingresó al campo en el minuto 67 en sustitución de José Ángel y superó la barrera de los 500 minutos diputados esta temporada, 200 más que en su primera campaña con la camiseta blanquiazul.

El registro respecto al año anterior lo batió precisamente en el partido de ida contra el Albacete en el Carlos Belmonte, estadio del que guarda buenos recuerdos. El 27 de septiembre de 2024 debutó en un partido que acabaría con goleada en el marcador (2-5), a favor de los coruñeses.

El '6' es duda a estas alturas de la semana para recibir al cuadro manchego el domingo. Su evolución en los dos entrenamientos restantes al duelo marcará su disponibilidad.

Por contra, Antonio Hidalgo sí sabe que podrá contar con Riki Rodríguez para ocupar un puesto en la medular. El tercer y último fichaje del mercado de invierno, completó su segundo entrenamiento a las órdenes del técnico catalán y gana enteros para estrenarse delante de su nueva afición y ante su exequipo. El asturiano lucirá el dorsal '14'.

Noé Carrillo, Bil Nsongo y Quique Teijo volvieron a ejercitarse con el primer equipo. El delantero camerunés entró en la misma ventana de cambios que Charlie Patiño ante la Cultural Leonesa, además de marcar el gol del empate del Fabril en el Requexón. Él y el centrocampista de Teo, los dos únicos canteranos que han debutado en Liga, apuntan a repetir en la convocatoria.

Nsongo Bil, en el banquillo durante el partido ante el Ceuta

La apuesta por Nsongo Bil alcanza el punto de no retorno

Más información

El conjunto herculino hará su penúltimo entrenamiento de la semana este viernes a las 10.30 horas en Abegondo.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La visita del Dépor a Albacete del pasado curso, el 27 de septiembre de 2024, coincidió con el 81 cumpleaños de Juanito (c) y ambos clubes le regalaron una camiseta

Juanito, nexo entre el Carlos Belmonte y Riazor
Israel Zautúa
Javi Vega tapona a Marc Peñarroya en el Leyma-Oviedo de la 2022-23

Una bestia domada con paciencia
Chaly Novo
Imagen del Barça Academy Camps celebrado el pasado verano en Ponte dos Brozos (Arteixo)

Los Barça Academy Camps llegan a Coruña en julio
Sergio Baltar
Mella y Luismi celebran el tercer gol en el 4-0 sobre el Huesca en Riazor

En busca del despertar en Riazor
Dani Fernández