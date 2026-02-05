Altimira sobre su decisión de fichar por el Dépor: "No habría podido escoger un sitio mejor"

Altimira, conduciendo el balón en su debut Patricia G. Fraga

Uno de los tres refuerzos del Deportivo en el mercado de invierno, Adrià Altimira, recogió el trofeo Estrella Galicia correspondiente al mejor jugador del mes de enero. El lateral derecho llegó a Riazor con el objetivo de sumar más minutos y, desde el primer día, se hizo con la titularidad en el once de Antonio Hidalgo.

El catalán se mostró muy contento por haber arrancado con tan buen pie su andadura en el Dépor y reconoció estar feliz con la decisión de haber elegido A Coruña como su nueva ciudad.

Jugador del mes. "Estoy muy contento por recibir este premio. Ha sido un muy buen primer mes y me encuentro con ganas por todo lo que nos viene ahora".

Primer mes en A Coruña. "Me han recibido muy bien, tanto los compañeros como los miembros del staff. La ciudad es increíble, es un sitio para estar a gusto y centrarse en el fútbol, que es a lo que vengo. No habría podido escoger un sitio mejor".

Clima. "Al tiempo hay que adaptarse lo antes posible. Todo tiene su lado bueno".

Participación. "Tenía ganas de sumar esos minutos que en Villarreal me estaban faltando. Desde el primer día he estado a la disponibilidad del míster. Me tocó salir de inicio el primer día y así hasta ahora. Tenía ganas de demostrar el nivel que tengo y de poder ayudar en lo máximo posible".

Sustituir a Ximo Navarro. "Venía de entrenar a un nivel muy alto, pero con pocos minutos de competición. En los primeros partidos me costó aguantar los 90 minutos completos. A medida que han ido pasando las semanas he ido cogiendo el ritmo y ya estoy preparado para todo".

Rival por la titularidad. "La competencia interna es positiva para cualquier jugador. Él venía de una lesión muy larga y es difícil entrar en ese tipo de partidos después de tantos meses. Nos ayudó mucho cuando entró y eso es lo que necesitamos de cualquier jugador. Dar el máximo para ayudar. La competencia aumenta el nivel del grupo y nos acerca al objetivo".

Riki. "Lleva muchos años en Segunda. Es un jugador de mucha calidad y creo que nos aportará muchísimo en el medio del campo. Estos fichajes nos dan un subidón al equipo".

Riazor. "Es un partido importante para darle una alegría a la afición. Lo merecen. Es una evidencia que estamos consiguiendo muchos más puntos fuera de casa, pero nos sentimos muy cómodos en Riazor. Necesitamos que la afición nos apoye en cada partido y seguro que así conseguiremos los tres puntos en casa".

Albacete. "Va a ser un rival difícil de batir. Es un equipo fuerte, eliminó al Madrid y estuvo a punto de hacer lo propio con el Barcelona. Nos tenemos que centrar en nuestro juego, analizarlos y afrontar el partido con ganas. No sé qué ha hablado Riki con el míster".

Máxima igualdad. "La Liga está muy apretada. Es importante centrarse en el partido a partido durante la semana. Cualquier equipo te puede ganar, da igual que sea de la zona de abajo".