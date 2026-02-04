Un nuevo tren pasa de largo para Lucas Pérez, Hugo Rama y Mfulu

Lucas Pérez, durante un entrenamiento con el Leganés durante las dos semanas que estuvo a prueba en el conjunto pepinero CD Leganés

Un nuevo tren ha pasado de largo, al menos de momento, para los exblanquiazules Lucas Pérez, Hugo Rama y Omenuke Mfulu, quienes encadenan dos ventanas de fichajes sin encontrar un nuevo destino. No encontraron equipo el pasado verano y continúan en la misma situación a día de hoy, aunque, al estar en paro, podrían fichar en cualquier momento por una escuadra que dispusiera de fichas libres.

El delantero coruñés fue el que más cerca se encontró de hallar un nuevo equipo, ya que estuvo a prueba con el Leganés desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero.

Sorpresa

El club pepinero anunció el retorno de la plantilla a los entrenamientos, tras el parón de Navidad, “con la incorporación a los mismos de Lucas Pérez”. Aunque a algunos les sonó a inocentada, la entidad madrileña explicó que el de Monelos estaría “a prueba de forma indefinida” al tratarse de un agente libre.

El Leganés indicó que el ex del Dépor, a sus 37 años de edad, formaría “parte de las sesiones de entrenamiento del primer equipo”. “Dependerá de él, y yo seré un elemento más que opinará. Hay una situación de mercado clara, es un jugador de una trayectoria increíble, y en función de lo que pueda dar y lo que interese al club se decidirá”, manifestó Igor Oca, entrenador del Leganés, al día siguiente en rueda de prensa.

Dos semanas después de que Lucas se ejercitara por primera vez con los pepineros, el Leganés anunció que “la dirección de fútbol del club, junto al cuerpo técnico y el propio jugador, mantuvieron una reunión en la que, de común acuerdo, se decidió dar por concluidas sus sesiones de entrenamiento”.

De esta forma, al de Monelos se le cerró la posibilidad de regresar al césped a nivel profesional y Lucas ya lleva diez meses y medio sin competir. Disputó su último partido el 15 de marzo de 2025, cuando, como futbolista del PSV Eindhoven, jugó contra el RKC Waalwijk en la liga de Países Bajos. El 22 de enero había anunciado su adiós del Deportivo, un mes después fichó por el PSV, pero una tuberculosis le impidió que jugara más que esos trece minutos contra el RKC Waalwijk, tres, también en la liga, anteriormente contra el Go Ahead Eagles y ocho frente a ese mismo rival en el que fue su debut, el 26 de febrero, en la semifinal de la Copa neerlandesa.

Desde que dejó el PSV, se ha ejercitado con varios equipos. Primero, a finales de julio, el Racing de Ferrol hizo público que el delantero coruñés se estaba entrenando con la plantilla racinguista. En septiembre, participó en los entrenamientos del Rayo Majadahonda, escuadra que compite en la Segunda RFEF. Y, por último, estuvo a prueba con el Leganés esas dos semanas.

Difícil de explicar

Más difícil de imaginar resulta la inactividad profesional de Hugo Rama desde que finalizó su contrato con el Deportivo el pasado 30 de junio.

El de Oroso tiene 29 años, una edad excelente para rendir al máximo nivel. Cuenta con una experiencia de 246 partidos como profesional, 128 de ellos en Segunda División y aunque la pasada campaña no ofreció el rendimiento esperado con el conjunto coruñés, participó en quince partidos de la categoría de plata, uno de ellos como titular. En principio, parecía que no tendría demasiados problemas para encontrar un nuevo destino. Además, el mediapunta estaba dispuesto no solo a escuchar ofertas del fútbol español, sino también del extranjero. Sin embargo, el exblanquiazul continúa sin equipo ocho meses después de disputar su último partido. Fue el 1 de junio de 2025, cuando jugó once minutos en el Deportivo-Elche que cerró la temporada 2024-25.

Sonó en Primera RFEF

Mfulu rescindió su contrato con la entidad blanquiazul el 6 de agosto, después de no participar en ninguno de los amistosos de pretemporada, y desde entonces está parado, a pesar de que en verano se rumoreó que podía irse a Turquía o a Arabia Saudí.

Hace unas semanas, su nombre sonó como posible refuerzo del Racing de Ferrol en el mercado de invierno, pero finalmente no fichó por el club de Primera RFEF y el congoleño sigue sin equipo.