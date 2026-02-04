Soriano y las ofertas recibidas: "Nada que nos preocupara, salvo a última hora con el acercamiento de un club de Primera"

Fernando Soriano hace balance del mercado QUINTANA

Fernando Soriano aprovechó la presentación de Riki Rodríguez para hacer balance del mercado de invierno y repasar la situación del Deportivo en lo que va de temporada:

Balance. "El mercado empezó muy rápido. Teníamos muy claro desde mediados de temporada, a partir de octubre, lo que necesitábamos tras la lesión de Ximo. Ahí estuvimos trabajando para incorporar a Alti. Luego en diciembre hubo la circunstancia de Bachmann, había que reforzar la portería. A partir de ahí, sabíamos que había alguna posición que podíamos intentar mejorar y en este caso estaba Riki. Terminaba contrato a final de temporada, a partir de enero se podía hablar con él y todo ha terminado con su pronta incorporación reforzando parcela en la que creo que tenemos variantes, pero él nos da variantes".

Temporada. "Sois conocedores de la igualdad que se vive en Segunda. Las dinámicas, los buenos y los malos momentos. Hay que estar preparados para lo que llegue a partir de ahora. A medida que llegue el final, la tensión es cada vez menor y los errores se pagan. El día a día, hay que saber que tenemos que dar más todavía de lo que hemos dado hasta ahora. Con lo que hemos dado hasta ahora no nos llega y queremos estar lo más arriba posible".

Sobre Riki. "Primero, que tiene una experiencia en la categoría que ha ido acumulando en los últimos años. Muchos partidos, desarrollando cualidades que mejoran y complementan lo que tiene ahora el equipo, las carencias que podía haber para el último tramo de temporada. Creíamos que un jugador de sus características nos podía venir fenomenal. Y a partir de ahí, su liderazgo. Lleva tiempo siendo capitán, afrontando momentos de dificultad y exigencia... Y jugadores con este bagaje siempre suman. No podemos dar cantidades, siempre hay bonus por objetivos, pero no hablemos por cantidades. Son cantidades razonables para el Deportivo que por una gestión equilibrada en verano nos ha permitido afrontar este coste y que Riki llegara antes".

Salida de Rubén. "Para abaratar nada. En ningún momento Rubén ha aparecido en ninguna negociación dentro del traspaso de Riki. El Albacete buscaba pivote y valoró la incorporación de Rubén, igual que otro en Segunda y muchos en Primera RFEF. La llegada de Riki, veíamos que con Rubén disputando pocos minutos, la aparición de Noé restaba protagonismo… pensamos que la mejor opción de crecer era que disputara minutos fuera de aquí. Pontevedra fue el sitio que decidió él, decisión personal y nosotros la apoyamos. Nuestra misión es recomendarle, ver las opciones y la última decisión es suya".

Salidas. "Hubo conversaciones, pero puramente profesionales. Si me preguntas si hemos invitado a salir a alguien, no. Ni a Cristian ni a Gragera. Conversaciones de rendimiento, futuro y comentas que es una posibilidad, una posibilidad que ha surgido, ya lo he comentado. Pero muchas veces hay situaciones que nosotros que estamos dentro, sí que valoramos y que conocemos, y que en este caso ninguno de los dos daba pie a que hubiera que invitar a salir. Cuando hemos tenido que hacerlo, es mi trabajo desagradable decir que han tenido que abandonar el club, pero no ha habido que pasar por eso. Muy buena actitud, apoyan cuando hay que apoyar… ¿Que están tristes cuando no juegan? Claro. Pero quedándose, la plantilla está más compensada. Y sí que creo que van a jugar de aquí al final, seguro".

Se buscó central. "El central en ningún momento hemos planteado ningún cambio. Tenemos cuatro centrales, más la opción de Ximo y la opción de Samu. Creo que ahí estamos más que cubiertos. No tuvimos dudas. ¿Otra posición? Gente de ataque es cierto que siempre miras, pero ves rendimientos, siempre decimos que somos un equipo que estamos invirtiendo mucho en Abegondo, formar a los nuestros y hay dos o tres jugadores abajo fantásticos. Si Riki no llega a darse, no hubiéramos tenido ningún miedo para que Noé peleara ese puesto como lo está haciendo. Son circunstancias que el equilibrio entre rendimiento y Abegondo no se nos va de la cabeza y no nos desviamos de esto. Cuando hablamos de cantera, no se puede hablar de estas preguntas, porque cerramos hueco para otros jugadores. Veo a Bil, Noé, Samu… mucha gente que entrena con el primer equipo y es cuestión de dar ese paso".

Delantero. "Diría que no estuvo cerca. Si llegaba alguno era porque salía alguno. Sabéis el nivel de jugador que tenemos ahora, muchos de ellos en edad apetecible para otros clubs y siempre estuvo más que el miedo, el respeto a que en algún momento pudiera haber salidas, había que estar preparados. Veíamos que la plantilla estaba bastante compensada, contando siempre con la gente del Fabril. Se valoraron diferentes nombres, pero más por precaución que por sentimiento de necesidad. Ahora mismo, si vemos el equipo en las últimas semanas, se puede mejorar, pero lo que hay que mejorar es el porcentaje de acierto. Estamos teniendo ocasiones muy claras, pero no estamos como en otros partidos. Confiamos plenamente en los delanteros que tenemos, en el equipo cuando ataca, porque todos son responsables de hacer gol. No era prioridad. Las prioridades las cubrimos bastante rápido".

El mejor mercado desde que llegó. "Cuando firmas a un jugador te convences de que estás firmando lo correcto. Hasta que no pasa tiempo… luego es muy ventajista. Juzgar ahora si hemos acertado o no… estoy convencido de que sí. Pero hay que esperar tiempo para ver que los jugadores se acoplen, que rindan… Álvaro y Alti han entrado de inicio, el míster ha decidido que entren de inicio y nos están aportando cosas positivas. Hemos aumentado la competencia en todas las líneas del equipo y esa es la idea. Subir la exigencia del día a día para que el equipo pueda rendir un poco más".

Cantera. "Había una posibilidad de que Bil empezara ya un poco más de forma más clara en el primer equipo y hubiera quedado vacante, y sí que contempláramos la vuelta de Martín —Ochoa—. Al no haber ninguna salida en primer equipo, Bil vimos que iba a estar compaginando, Dipanda está prácticamente recuperado y sabíamos que iba a incorporarse a la rutina del Fabril y creímos que no era necesario reforzarse".

Cedidos. "Fueron peticiones personales de los jugadores. No estaban a gusto, otros perdían protagonismo. Una decisión buscando su progresión para lo que buscamos siempre con las cesiones. Si hubiéramos querido ser egoístas o potenciar al Fabril, algunos hubiéramos peleado para que estuvieran aquí, pero la idea es que los chavales crezcan y sean opción para el Deportivo del futuro".

Objetivo ascenso directo. "Creo que son miras muy a largo plazo. Debemos mirar una semana vista como mucho. Mirar lejos distrae, confunde… lo más importante es lo inmediato. Tenemos que intentar llegar al final lo más arriba posible, ahí es donde empiezan las finales y no queda margen. Intentar sumar lo máximo, sabiendo que cada partido es importantísimo y así es como nos lo planteamos. A partir de ahí, se verá".

Ofertas por Yeremay, Mella…"Ha habido movimiento, pero en ningún momento ha habido algo tan serio como sí que hubo en verano. Sí que hubo cercanía de clubs, ofertas… pero vimos que no había nada que nos pudiera preocupar… quitando a última hora que hubo un club de Primera que hubo acercamiento… no eran Mella, Yeremay, ni Luismi".

Gragera. "Se habló con él la situación deportiva. Me gusta ser claro con los jugadores, porque cuando llegan estos momentos es importante saber la situación real. Le dijimos que estaba entrenando bien, que confiábamos, pero que en estos momentos había compañeros que estaban mejor. Con esto queremos que el jugador se comprometa de que la exigencia en el día a día tiene que ser máxima. Si ves dudas en ese compromiso, buscas una solución en el mercado. Pero no sucedió eso. Nos dicen que quieren luchar por el puesto, demostrar que queremos jugar. Todos se sienten importantes, todos sienten que pueden jugar. Y nuestro objetivo es que nunca pierdan esa intención".

Mejor a domicilio. "A principio de temporada los números en casa eran buenos. Hasta Castellón éramos el segundo mejor en casa. Pierdes con Castellón, pierdes Real B, empatas Cádiz y pierdes con Racing de Santander. Fuera somos un equipo que transita muy bien. En casa tienes que llevar más protagonismo, fuera podemos jugar de las dos formas. Creo que somos versátiles en eso. Tener confianza en que vamos a darle la vuelta en Riazor, porque la gente se lo merece. Le damos muchas vueltas, vemos estadísticas, números, cuando el equipo está más bajo y más alto. Somos un equipo bastante regular, últimamente estamos mejorando en salida de balón, estar más en campo rival, ser dominadores en el juego".