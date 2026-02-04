Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Rubén López, na súa presentación co Pontevedra: "Antes de nada quería vir aquí"

O mediocentro xogará en calidade de cedido en Pasarón ata final de tempada

Lucía Dávila
Lucía Dávila
04/02/2026 16:58
Rubén López, durante a súa presentación co Pontevedra
Rubén López, durante a súa presentación co Pontevedra
Pontevedra CF
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No último día do mercado de fichaxes de inverno, Rubén López puxo rumbo a Pontevedra para incorporarse en calidade de cedido á disciplina granate. Tal e como confirmou Fernando Soriano en rolda de prensa, o mediocentro de Silleda contaba con múltiples ofertas de diferentes categorías, pero o propio xogador decidiu que o seu destino fose Pasarón e competirá ás ordes de Rubén Domínguez en Primeira RFEF. Esta mañá foi presentado ante os medios de comunciación e falou do motivo da súa elección e dos seus obxectivos, tanto persoais como colectivos.

Decisión. “Desde o primeiro momento que falo con Rubén e con Jacobo é un sitio que me atrae. Ademais do proxecto deportivo, o adestrador aseguroume confianza, depositouma desde o primeiro momento. É o equipo da miña provincia, quédame moi preto de casa, pero non é o motivo principal. Antes de nada quería vir aquí".

Como se define. “Son un xogador que sempre o dá todo, que sempre que entra ao campo non deixa nada. Que tenta combinar, asociarse cos seus compañeiros e que o vai a dar todo”.

Outras ofertas. “Para min de primeiras xa estaba bastante inclinada para vir para aquí, outra cousa é o tempo que levase”.

Obxectivos. “Os persoais, tentar seguir crecendo e mellorando como xogador e como persoa. Os colectivos, tentar axudar ao equipo porque o está facendo de forma incrible. Buscaremos quedar o máis arriba posible e lograr os obxectivos”.

Reencontros. “Son os meus amigos, Diego (Gómez) desde que fomos os dous para a residencia, Compa coincidín con el na selección, a Brais Abelenda tamén o coñecía… hai varios xogadores que xa coñecía”.

Diego Gómez, en su presentación este miércoles con el Pontevedra

Diego Gómez, tras su llegada al Pontevedra: "Estoy muy convencido de que quería terminar aquí"

Más información

Conversacións con Rubén Domínguez sobre o próximo partido. “Aínda non, pero estiven a falar de que é un vestiario moi san, un grupo incrible, as instalacións están moi ben... é un club grande. Pero en canto ao partido, aínda non”.

Posición. “Prefiro de 6 ou de 8, pero ao final se tes polivalencia é mellor para o equipo e para o míster, para poder decidir e cando faga falta botar unha man onde sexa”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Víctor Orta, director deportivo del Valladolid

Seis partidos de sanción para Víctor Orta
Armando Palleiro
Redru y Espe Pizarro a punto de ingresar al verde en el encuentro ante el Badalona de la primera jornada liguera

El fondo de armario del Deportivo se queda corto
Bea Arrizado
Álex Chan trata de escapar de la defensa de Oviedo

Álex Chan se queda a cero por primera vez con el OAR
Raúl Ameneiro
Imagen del Victoria-Paiosaco disputado el pasado domingo 25 de enero

Un descuido puede costar muy caro en Preferente
Santi Mendoza