Rubén López, na súa presentación co Pontevedra: "Antes de nada quería vir aquí"
O mediocentro xogará en calidade de cedido en Pasarón ata final de tempada
No último día do mercado de fichaxes de inverno, Rubén López puxo rumbo a Pontevedra para incorporarse en calidade de cedido á disciplina granate. Tal e como confirmou Fernando Soriano en rolda de prensa, o mediocentro de Silleda contaba con múltiples ofertas de diferentes categorías, pero o propio xogador decidiu que o seu destino fose Pasarón e competirá ás ordes de Rubén Domínguez en Primeira RFEF. Esta mañá foi presentado ante os medios de comunciación e falou do motivo da súa elección e dos seus obxectivos, tanto persoais como colectivos.
Decisión. “Desde o primeiro momento que falo con Rubén e con Jacobo é un sitio que me atrae. Ademais do proxecto deportivo, o adestrador aseguroume confianza, depositouma desde o primeiro momento. É o equipo da miña provincia, quédame moi preto de casa, pero non é o motivo principal. Antes de nada quería vir aquí".
Como se define. “Son un xogador que sempre o dá todo, que sempre que entra ao campo non deixa nada. Que tenta combinar, asociarse cos seus compañeiros e que o vai a dar todo”.
Outras ofertas. “Para min de primeiras xa estaba bastante inclinada para vir para aquí, outra cousa é o tempo que levase”.
Obxectivos. “Os persoais, tentar seguir crecendo e mellorando como xogador e como persoa. Os colectivos, tentar axudar ao equipo porque o está facendo de forma incrible. Buscaremos quedar o máis arriba posible e lograr os obxectivos”.
Reencontros. “Son os meus amigos, Diego (Gómez) desde que fomos os dous para a residencia, Compa coincidín con el na selección, a Brais Abelenda tamén o coñecía… hai varios xogadores que xa coñecía”.
Conversacións con Rubén Domínguez sobre o próximo partido. “Aínda non, pero estiven a falar de que é un vestiario moi san, un grupo incrible, as instalacións están moi ben... é un club grande. Pero en canto ao partido, aínda non”.
Posición. “Prefiro de 6 ou de 8, pero ao final se tes polivalencia é mellor para o equipo e para o míster, para poder decidir e cando faga falta botar unha man onde sexa”.