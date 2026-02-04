Riki: "No salí del Albacete como me hubiese gustado, pero tenía claro que quería estar en el Dépor"

Riki Rodríguez, durante su presentación con el Deportivo QUINTANA

Riki Rodríguez fue presentado en la mañana de este miércoles en Abegondo como nuevo jugador del Deportivo. En sus primeras declaraciones públicas, el último fichaje blanquiazul reconoció que ha pasado "días algo complicados, con estrés y tensión" porque no tenía nada claro que se pudiese cerrar su traspaso al club herculino en este mercado de invierno. Sin embargo, al final sí se dio y recalcó encontrarse "encantado de estar aquí". "No fue la salida que me gustaría, pero tenía claro que quería estar aquí", reconoció.

Últimos días antes de venir. “Han sido días algo complicados, con estrés y tensión. Llevaba tiempo allí, pero tenía claro que quería estar aquí. No fue la salida que me gustaría. He recibido cariño y estoy agradecido, pero esto es fútbol. Son decisiones que hay que tomar y estoy encantado de estar aquí”.

Temió no fichar en enero. “Sí, sí. Me quedaba contrato allí, por ese lado tengo la conciencia tranquila porque fui sincero. No me ha gustado, pero es fútbol y es lo que hay”.

Relación con el Albacete. “Ha sido un proceso largo. En todo momento estuve en contacto y siendo sincero con el Albacete de lo que quería. Al final de la temporada pasada, por motivos personales y deportivos, dije que tenía un año pero mi intención era no renovar. En cada mercado hubo opciones. Lo que más me gustaba y atraía era esto, estoy donde quiero estar y estoy muy contento”.

Irse sin jugar la Copa contra el Barça. “Evidentemente da rabia, pero es lo que hay. El mercado es el mercado, cerraba el día antes y al final estoy donde quiero estar. Me alegro mucho de que a mis compañeros les vaya bien, ojalá hubieran pasado”.

Expectativas. “Que lleve tantos mercados sonando genera expectación, pero estoy tranquilo. Nunca he sido un jugador que gane partidos, pero sí ayudo a crecer desde atrás, ayudar al compañero y a progresar. Espero trabajar mucho y que esas expectativas se cumplan”.

Su momento físico y posible debut contra el Albacete. “El calendario es caprichoso. Físicamente estoy bien, ya he entrenado con todos. He tenido problemas y tuve que parar unos días por precaución. Pero voy cogiendo ritmo, llevo semanas sin jugar, pero en plena disposición del míster y lo que él considere”.

Charla con Hidalgo. “He hablado con él hoy. Un poco me ha contado más del equipo, hemos hablado del partido del domingo, me ha preguntado bastantes cosas sobre el rival. Me ve de '6' y '8', en esas tres posiciones del mediocampo. Quiere que haga lo que vengo haciendo, lo que hacía. Seguro que salen las cosas bien”.

Referencias del Dépor. “Al Dépor lo conozco perfectamente, no necesito que nadie me cuente nada. En verano tuve alguna conversación con Noguerol, sí, pero más acerca de la ciudad”.

El equipo que se encuentra. “Es un auténtico equipazo. Todos los que juegan contra el Dépor van al 100 por 100. Tiene un plantillón, con una competencia increíble y da igual quien juegue, que el nivel es muy alto. Al final, somos un equipo que vamos a estar arriba y peleraemos por conseguir cosas bonitas".

Compensar el 'Riazorazo'. “Aquí fue un día triste, pero yo debuté aquí con el Oviedo en Segunda, subí con el Albacete… ojalá pueda cerrar el círculo”.