El Penafiel movió el mercado en busca de una reacción que evite el descenso

El delantero Dinis Rodrigues, cedido por el FC Sion, fue el último refuerzo del club vinculado con el Dépor FC Penafiel

La necesidad llevó al FC Penafiel de Portugal, club vinculado al Deportivo, a agitar el árbol en el recién finalizado mercado de fichajes de invierno con la intención de armar una plantilla competitiva que permita a los pupilos de José Manuel Aira evitar el descenso de categoría.

El equipo del norte de Portugal cierra la clasificación de la segunda categoría lusa por segunda jornada consecutiva, después de su empate frente al Leixoes (0-0) del pasado fin de semana. El conjunto adquirido el pasado verano por el presidente blanquiazul, Juan Carlos Escotet, sumó su primer punto de 2026, pero sigue sin ganar en el presente año, en el que registra tres derrotas, además de ese empate del pasado viernes.

La mala racha deja al Penafiel en el decimoctavo puesto de la tabla, con 20 puntos, a uno del penúltimo, el Farense, y a dos tanto del Leixoes, antepenúltimo y que disputaría el playoff de descenso, como del Paços de Ferreira, que marca la permanencia.

En busca de una reacción que saque a los rubro-negros del pozo de la clasificación, la entidad que preside Escotet ha efectuado cinco fichajes en invierno y ha dado salida a otros cinco futbolistas. El último de ellos en abandonar la disciplina penafidelense fue el mediocampista onubense Dani Molina, que el martes, un día después del cierre del mercado, alcanzó un acuerdo con el club para rescindir su contrato. El andaluz disputó siete partidos, seis de ellos como titular.

El lunes, unas horas antes de que la ventana de fichajes de invierno bajara el telón, el Penafiel anunció otra salida, la del extremo izquierdo Jota, cedido al Sporting Clube Covilha de la tercera categoría de Portugal. El joven atacante arrancó el curso como titular, pero desde mediados de septiembre perdió sitio en el equipo y tuvo un rol secundario.

Anteriormente, hicieron las maletas el delantero Hélder Suker, que ante la falta de minutos salió a la tercera división lusa, el central brasileño Gustavo Fernandes, que se marchó a Indonesia, y el lateral derecho Francisco Ferreira, refuerzo del Mafra, de la categoría de bronce de Portugal, y que ya ha debutado con su nuevo equipo.

Refuerzos

Cinco jugadores se han ido y otros cinco han recalado en los durienses para armar una plantilla capaz de competir por la permanencia. El último en llegar al club propiedad de Escotet es el delantero centro portugués Dinis Rodrigues, quien horas antes del cierre del mercado selló su cesión desde el FC Sion de la primera división de Suiza.

El pasado 24 de enero, la entidad del norte de Portugal anunció la contratación del interior derecho japonés Soma Anzai, cedido por el FC Tokyo.

“Destaca por su estilo de juego dinámico, inteligente y técnicamente hábil, con una gran capacidad para leer el juego, desequilibrar al rival y un fuerte compromiso con el trabajo colectivo. Versátil y tácticamente disciplinado”, subrayó el Penafiel el día que anunció su incorporación.

El futbolista japonés no entró en la convocatoria para el duelo de la pasada jornada contra el Leixoes.

Quienes sí se han estrenado ya con la escuadra rubro-negra son los otros tres refuerzos del mercado de invierno, el delantero Ricardo Schutte, con nacionalidad portuguesa y sudafricana, así como los españoles Álex Carbonell y Jorge Meré.

Schutte, procedente del Vizela, también de la segunda división lusa, ha participado en las tres últimas jornadas y ha sido titular en los dos últimos encuentros, aunque no ha visto portería.

El mediocampista Carbonell fue la primera incorporación que realizó el Penafiel durante el periodo invernal. Procedente del Lugo, firmó hasta 2027 y ha sido titular en los tres últimos duelos.

También Jorge Meré ha asumido un rol protagonista nada más llegar. El central asturiano, quien llevaba sin competir desde 2024, jugó 26 minutos contra el Oliveirense y el pasado viernes ya fue titular y completó todo el partido.

En el duelo contra el Leixoes, Jaime Sánchez fue el único ex del Dépor que formó en el once inicial. Además, Iano Simao y Davo entraron al campo en el minuto 73 de un enfrentamiento que finalizó sin goles.