Andone y el descenso del Dépor a Segunda en 2018: "Un destrozo de temporada que vino de arriba y lo remataron con Seedorf"

Florin Andone puso ser una de las ventas más importantes del Deportivo en la historia reciente, pero su paso por el club blanquiazul será recordado como una historia de más a menos que, como muchas otras, terminó en desastre. El delantero recuerda su traspaso frustrado al Brighton en verano de 2017, "tenían firmado a mi sustituto del Mónaco", y también la temporada del descenso a Segunda, en la que tiene claros a los culpables, "el destrozo vino de arriba y lo remataron con Seedorf, un desastre". El rumano repasa su carrera en Balears en Joc y habla así de su etapa en Riazor:

Llegada a Riazor. “Me sale Galatasaray, me salió el Deportivo, el Eibar, el Málaga… Lo apalabro todo con el Dépor para irme a Primera. Me iguala la ofertas el Galata. Me llaman y me dicen que me quieren, el director deportivo, Garitano, vi mucho interés… me pareció un sitio donde podía tener opciones de jugar y pedí igualar el contrato. Me dijeron que sin problema. Lo teníamos todo apalabrado y la mañana para salir a Coruña me lama el Valencia. Alcácer se marcha al Barça y me llaman. Que querían reunirse, pero dije que no quería escuchar más. Erea todos los días. Yo con 22 años, 22 goles y 8 asistencias. Me llamaron un montón de equipos, pero me fui al Dépor, cinco años de contrato y una de las mejores decisiones que he podido tomar en mi vida”.

Etapa en el Dépor. “La primera temporada fue muy buena. La segunda fue una lástima, descendimos a Segunda. Me llevo muy buenos recuerdos de A Coruña. Ciudad espectacular, ambiente por el fútbol espectacular. Lástima ese segundo año. La primera fue buena, nos salvamos tranquilitos, estando cómodos… en la segunda creo que nos equivocamos”.

Verano del Brighton. “Mi problema personal fue que meto 12 goles en Primera y sigue el mismo cuento. Me llaman miles de equipos. Tenía para hacer otro salto. Premier, equipos Champions, Galata, Sporting de Lisboa, Fiorentina, Lazio… equipos de China… tenía 30 millones de cláusula y el Dépor no me quería soltar. Le digo, ‘vale, no me queréis soltar, no hay problema, renuevo, pero me tenéis que mejorar las condiciones’. Hice buena temporada, soy joven y me doblan el contrato en otros sitios. Creía que me tenían que recompensar que recompensar. Pero el Dépor que no, que el esfuerzo por mí ya había sido grande… no era la meta cobrar el que más, pero que me pagaran por el valor que tenía. Entramos en un bucle de rifirrafe mi agencia y el club. Ya me vi que no estaba cómodo. Llegó una oferta del Brighton por 17 millones, la que más gustó. Fiore, Lazio… ofrecían todos 12 y llegó el Brighton y puso 17. Dijeron que no, porque el 30% del pase lo tenía el Córdoba. Pero no sobre la plusvalía, era sobre el coste total, que ahí se equivocó el Dépor. Fueron listos los del Córdoba y se lo metieron. De 17 perdían 4 o 5 millones. Y no lo veían. Qué pasa, que el último día de mercado, yo estaba en la selección a finales de agosto. Estaba a cerrado todo con el Brighton. Viajó el cuerpo médico a Bucarest, pasé el reconocimiento. Estaba todo cerrado. Y el Dépor tenía firmado a Guido Carrillo, delantero del Mónaco. Y el penúltimo día hacen un amistoso y Carrillo mete dos goles en el Mónaco. El presidente dice que no sale, y al no salir él, yo tampoco voy al Brighton. Vuelvo, nos sentamos con el club, nos siguen dando largas”.

Segundo año. “Empezamos la temporada bien y de repente me empiezan a sentar. Un partido de suplente, juego, luego suplente dos partidos… paso de ser imprescindible, teniendo ofertas de toda Europa, a no dejarme salir y dejarme en el banquillo. Paso a tener diferencias con el entrenador. Con Pepe Mel muy bien, pero lo echan. Viene Cristóbal y empiezo muy mal con él, y eso que hoy en día nos queremos mucho y nos respetamos. Nos equivocamos los dos en aquel momento. Lo pasé mal. Vuelve el Brighton en enero y vuelve a ofrecer 15 millones. Y no me dejan. Me reúno personalmente con el presidente Tino Fernández para pedirle que me dejara salir, que no jugaba y quería salir. Con Cristóbal no jugaba y no me querían dejar salir. Al final acabó en lo que acabó. Vino Seedorf, un desastre. Como jugador, top mundial, como entrenador, un desastre, un desastre. Cogió el equipo a uno, dos, tres puntos de la permanencia y lo dejó a 16. Bajamos con Lucas Pérez, Adrián López, Çolak, yo, Fabian Schar, que ahora juega la Champions, Guilherme, Mosquera… había un montón de jugadores en nuestro prime”.

Seedorf. “Un desastre de temporada, pero el desastre viene de arriba, de la mierda y el destrozo que hicieron y que remataron con Seedorf. No conocía a ningún jugador. Entrenábamos a las dos o las tres de la tarde todos los días, nos metían tres días en el hotel. Hacía ir gente de la ciudad deportiva al hotel para hablar con él… un desastre. Temporada vergonzosa para el nivel de los jugadores y bajamos a Segunda. Estoy seguro de que con un entrenador en condiciones, Pepe Mel o Cristóbal, si acaban la temporada nos salvamos. Pero llego este y lo desmontó”.

Salida. “Descendemos, temporada nefasta. Y mi cláusula pasa de 30 a 6 millones. El Brighton llevaba dos o tres años detrás de mí, con ofertas formales. Paga la cláusula y firmé mi contrato con ellos. El Dépor tuvo 17 millones encima de la mesa y no los aceptaron. Al final me voy por 6 millones y el Dépor más o menos creo que se quedan a la par conmigo, quizá incluso perdieron un poco”.