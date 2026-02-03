Riki Rodríguez con el Deportivo

El mercado de Segunda finalizó la madrugada del lunes al martes, concretamente a las 23.59 horas y estuvo marcado por multitud de movimientos, sobre todo de los equipos de la zona baja de la clasificación de esta “hipertensiones”.

Y es que las escuadras con más urgencias en la clasificación fueron los que a la postre apostaron por apuntalar buena parte de sus líneas y al mismo tiempo prescindir de aquellos jugadores con los que no contaban para aligerar sus respectivas plantillas.

Aunque hubo algún trasvase de futbolistas de un equipo de Segunda a otro (como en el caso del Dépor con Riki, del Albacete), también hubo bastantes operaciones en las que se optó por tirar de futbolistas de otras ligas, tanto europeas como de lugares más exóticos, como Qatar. Como dato, ni la Real Sociedad B ni el Málaga realizaron movimientos en este mercado de fichajes de invierno. Con el mercado ya cerrado los equipos que aún tengan fichas libres podrán, no obstante, incorporar a jugadores que sean agentes libres.

Las cesiones volvieron a ser uno de los recursos más habituales, tanto a la hora de incorporar jugadores de la ligas sudamericanas como del resto de Europa. Y como suele ocurrir en Segunda también recalaron futbolistas de Primera y bajaron así un escalón. Uno de los casos más sonados fue el de Dani Rodríguez, del Mallorca. El capitán del equipo balear, apartado desde hace meses por sus polémicas declaraciones sobre un compañero y el técnico Jagoba Arrasate, aterrizó en el Leganés. Una oportunidad de redención para el de Betanzos, que cayó en desgracia a principios del mes de septiembre, justo después del partido de su equipo contra el Real Madrid.

En una ventana de fichajes con menos oferta, ya que la gran mayoría de los jugadores tienen contrato y no siempre el límite salarial permite pagar traspasos, la fórmula de la cesión volvió a ser la estrella de muchas de las operaciones. Y el Mirandés fue con diferencia el que más la empleó, al protagonizar una batería de llegadas en forma de préstamos buscando el necesario impulso en la tabla que lo aleje del farolillo rojo.

Y aunque no es sencillo fichar delanteros en invierno varios de los rivales del Dépor se decidieron por rascarse el bolsillo para sumar artilleros a sus respectivos ataques. Así lo hizo el líder de Segunda, el Racing de Santander, que ante la salida de Jeremy Arévalo al Sttutgart incorporó a los ‘nueves’ Giorgi Guliashvili (FK Sarajevo) y Manex Lozano (Athletic.

También estuvo rápido el Castellón, una de las revelaciones de la categoría en este curso. Recuperó a un ex, Raúl Sánchez, del Nexaca mexicano y reclutó al pichichi de Primera RFEF, Álvaro García, del Mérida. También fichó ataque Las Palmas sumando a su proyecto al internacional Iker Bravo, compañero de David Mella en España sub-20, mientras el Almería logró la cesión de Miguel de la Fuente, del Leganés y con pasado en Primera. Mientras, en el caso del Dépor, finalmente no fichó a ningún delantero pero ha hecho una apuesta fuerte por el canterano Bil Nsongo, que ya ha debutado con el primer equipo.

Deportivo

Al igual que el mercado de la campaña pasada, el cuadro blanquiazul realizó únicamente tres altas en el mercado. Llegó el portero Álvaro Ferllo, el lateral Adrià Altimira y Riki, fichado este lunes, en el último día de mercado. Salió el portero Bachmann (Leyton Orient) y Rubén López, cedido al Pontevedra.

Albacete

El cuadro de Alberto González, que perdió a Riki Rodríguez, uno de sus capitanes, se topó con el infortunio a la hora de fichar a su sustituto. Preventivamente, el club había incorporado a Edward Cedeño se lesionó en el primer entrenamiento, lo que retrasó que la operación con el Dépor se pudiese agilizar.

Los blanquillos han buscado en este mercado reforzar las dos áreas, con la incorporación, además, del central Lluís López (Shandong Taishan, de la superliga china), de las altas de los delanteros Samu Obeng (Ceuta), Martín Fernández (Newells), Alejandro Rubio (Villarreal) y al centrocampista vasco Víctor San Bartolomé (Barakaldo). En el apartado de salidas, además de la del mediocentro Riki al Deportivo, el central Jon García se marchó al Real Murcia, el extremo Jon Morcillo fue traspasado al Almería y Dani Escriche recaló en el Apollon Limassol de la liga chipriota.

Almería

El conjunto indálico no quiere perder de vista el top-10 y fue uno de los animadores en esta ventana invernal. Además de Morcillo, del Albacete, incorporó al extremo Iván Parra (Lausanne Sport), al punta Miguel de la Fuente, cedido por el Leganés y a Rodri Ely (central Gremio). Dijo adiós al defensa Edgard González y al extremo Marko Perovic, cedidos al Andorra y al Atlético Madrileño, respectivamente, al zaguero Selvi Clua (en préstamo al Mirandés), al mediocentro Lucas Robertone (Vélez Sarsfield)y al central Aridane, con el que finalizó la relación contractual.

Andorra

El equipo del Principado trata de remontar el vuelo, en un curso de altibajos. Además de la zaga, con Edgard González del Almería, ha apostado sobre todo por más colmillo en el ataque y ha incorporado al ariete Marc Cardona, de Las Palmas, logró la cesión del extremo diestro Yeray Cabanzón, del Racing y repescó al mediocentro Alberto Solís, del Arenteiro. Perdió, aunque en este caso por lesión, a Martín Merquelanz y cedió al atacante Aitor Uzkudun al Real Avilés.

Burgos

El equipo del exdeportivista Luis Miguel Ramis, sin hacer mucho ruido, se ha aupado a los puestos de playoff de ascenso. Los burgaleses apuntalaron el medio campo con Pablo Galdames, del Inpendiente y con Hugo Cuenca (Genoa). Ficharon, además, al defensa Oier Luengo, cedido por el Oviedo. En lo relativo a las bajas se marchó el central Aitor Córdoba, que fichó por el Tianjin Jinmen Tiger, de la superliga china y el extremo Iván Chapela, que fichó por el Tenerife.

Cádiz

El conjunto del extécnico blanquiazul Gaizka Garitano se resiste a perder el tren del playoff de ascenso. El cuadro andaluz adelantó el Dépor en la contratación del extremo Antoñito Cordero (Westerlo), fichó al ariete Jerónimo Dómina, del Unión argentino, al defensa, procedente del Huesca, Sergio Arribas y al mediocentro Rominigue Kouamé , del Chicago Fire FC, de la MLS. Rescindió el contrato del defensa Fali, por indisciplina y el extremo Efe Aghama, que se marchó en préstamo al Huesca.

Castellón

El sorprendente conjunto orellut de Pablo Hernández, la revelación de este curso, ha optado por reforzar su ataque. Recuperó a un ex, Raúl Sánchez, del Nexaca mexicano, incorporó al pichichi de Primera RFEF, Álvaro García, del Mérida y al mediapunta Álvaro Fidalgo (Club América). Dijo adiós al defensa Óscar Gil (Murcia), cedió a los extremos Nick Markanich (Houston), Serpeta (Unionistas) y traspasó a Kenneth Mamah al Van Spor FK, de la segunda turca.

Ceuta

Uno de los ascendidos a Segunda se mantiene en la zona media de la tabla y no se amilana pese al escenario. Los caballa han optado en esta ventana invernal por reforzar sobre todo el último medio tercio del campo. Incorporaron, cedido por el Mallorca, al delantero Marc Domènech y a los mediocentros Mario Illescas (Mirandés) y José Campaña, que llegó como agente libre. Se despidió Juan Ortuño, que se fue al Real Murcia, Samu Obeng, que se marchó en préstamo al Albacete, del mediocentro Andy Escudero, que recaló en el Hércules de Primera Federación, misma categoría para el nueve Iomar Vidal, que fichó por el Atlético Sanluqueño y del mediapunta Manu Vallejo, que actualmente se encuentra sin equipo.

Córdoba

El conjunto verdiblanco, otro de los recién ascendidos, se asoma a los puestos de promoción. Logró la cesión del ex lateral diestro del Dépor, Álvaro Trilli, sin apenas minutos en el Valladolid, y del mediocentro Mikel Goti, de la Real Sociedad e incorporó al atacante Diego Percan, que llegó libre y cuyo último equipo había sido el Arka Gdynia, de la primera polaca. Trilli llegó precisamente para cubrir la baja de Carlos Isaac, que se marchó al Widzew polaco. Salió también el mediocentro Jan Salas, que se marchó al Mallorca.

Cultural

El último rival de los blanquiazules, actualmente en puestos de descenso, busca un golpe de timón para enderezar la campaña. Buscó sumar efectivos en defensa. Incorporó al central Peru Rodríguez, que llegó libre desde la Real Sociedad B, al lateral izquierdo Homam Al-Amin, del Al-Duhail SC catarí y al extremo Víctor Moreno (Villarreal B). Se despidió de cuatro jugadores: los extremos Jordi Mboula (Henan FC, de la Superliga china), Agustín Pastoriza, al FC Aktobe, de la primera disivión de Kazakistán, el lateral Juan Larios (Southhampton) y el delantero Daniel Paraschiv (Rápido de Bucarest).

Eibar

El único movimiento que realizó fue la salida de Buta, tras romper el contrato de cesión con el Udinese.

Granada

El cuadro nazarí, en una posición comprometida en la tabla y coqueteando con el descenso, se movió bastante en este mercado. Incorporó al exdefensa blanquiazul Álvaro Lemos, que llegó libre y sumó hasta a tres jugadores en préstamo: el ariete Gonzalo Petit (propiedad del Betis, pero que estaba cedido en el Mirandés), al central Diaby (Elche), el mediocentro Izán González (Elche) y el extremo Baba Dioucou (del Tenerife, de Primera Federación). A golpe de talonario el equipo andaluz perdió a Souleymane Faye, que se marchó al Sporting de Portugal. Un extremo con el que los lisboetas apuntalaron una posición en la que también deseaban incorporar a Yeremay, traspasó al volante diestro Theo Corbenau al Toronto, de la MLS y el pivote Martin Hongla recaló en el Aris Salónica como cedido.

Huesca

El cuadro oscense, en puestos de descenso a Primera Federación, fue de lo más bulliciosos en este mercado, aunque acometió varias operaciones sobre la bocina, como las del mediocentro defensivo Michael Agbekpornu (Slaven Belupo) y la inclusión del extremo Ignacio Laquintana ( Red Bull Bragantino. También llego cedido Efe Aghama, del Cádiz, el delantero Samuel Ntmack, del Amiens SC, el central Joaquín Fernández (Kansas City, MLS), Álex Cantero (Jagiellonia, de Polonia y Jordi Escobar, del AVS, de la segunda lusa. Cedió a los atacantes Manu Rico y Ayman Arguigue a los filiales de Osasuna y Villarreal, respectivamente, y traspasó a Ángel Pérez al Alavés.

Las Palmas

El equipo pío-pío está en puestos de promoción de ascenso a Primera pero no se conforma y quiere más. Y sobre todo en el último tercio del campo, en el que ha optado por dotar de más pólvora a su ataque. Tres de esos futbolistas de corte ofensivo han llegado como cedidos: Iker Bravo (Unidese), Miyashiro (Vissel Kobe) y Estanis Pedrola (Sampdoria). Además sumó a este trío al mediocentro Nicolás Benedetti (Mazatlán). También se despieron varios futbolistas: los delanteros Jaime Mata y Marc Cardona (Andorra), el pivote Edward Cedeño (Albacete, lesionado en la actualidad) y el extremo Adam Arvelo (Unionistas).

Leganés

El club pepinero rescató al mediocentro Dani Rodríguez, el capitán del Mallorca, tras su abrupta salida del conjunto balear e incorporó, además al delantero Luis Asué (Sh Shensua chino). Dijo adiós a Benjamin Pauwels, que se marchó cedido al F.C. Volendam y a Miguel de la Fuente, rumbo al Almería, en préstamo.

Mirandés

El equipo de Anduva pasó de ser el equipo sorpresa de Segunda a vivir una situación delicada esta campaña. El farolillo rojo de la categoría de plata ha revolucionado su equipo en busca de la reacción que lo impulse en la tabla. Muchas caras nuevas, incorporadas la mayoría a través de una fórmula que se ha convertido en santo y seña del equipo: la cesión. De esta manera han llegado el atacante Diego Sia, del AC Milan, el ariete Siren Diao (Atalanta BC) el mediocentro Selvi Clua (Almería), los centrales Jorge Cabello (Levante) y Nikola Maras (Alavés), el medio ofensivo Javi Hernández (Espanyol) y el mediapunta Ali Houary (Elche). Han abandonado la entidad cinco, cuatro de ellos al dar por concluidos sus respectivos préstamos: el delantero Etienne Eto’o (Villarreal B), el ariete Gonzalo Petit (Granada), el mediocentro Isma Barea (Real Betis B) y el centrocampista ofensivo Álex Cardero. Mientras el medio Marino Illescas se marchó libre al Ceuta.

Racing Santander

El cuadro cántabro lidera la clasificación de Segunda y a pesar de ser el equipo más goleador de la categoría perdió potencia en ataque con la marcha de Jeremy Arévalo, a golpe de talonario, al Sttutgart y la baja de Asier Villalibre. Se movió rápido en el mercado e incorporó a los delanteros Giorgi Guliashvili (FK Sarajevo) y Manex Lozano (Athletic), este último cedido y que ya se ha estrenado como goleador. También llegó en préstamo, del Celta, el pivote Damián Rodríguez y ficho al arquero Simon Eriksson, del Elfsborg sueco. También cedió al mediocentro Yeray Cabanzón (Andorra).

Sporting de Gijón

Los asturianos no renuncian a engancharse a los puestos altos de la tabla y ya han movido ficha en este mercado. Ha incorporado a Brian Oliván, que estaba sin equipo y al ariete Andrés Ferrari (Sint-Truiden) de la primera belga. Han salido de la entidad Óscar Cortés, que en verano se había marchado en préstamo a los Rangers y que acabará el curso en el Huracán, de la primera escocesa, Jordy Caicedo, en préstamo ya en verano en el Atlas y que también terminará el año en el equipo de la primera argentina y el central Yann Kembo, que se marchó cedido al Ibiza (Primera Federación).

Valladolid

El conjunto de Pucela, uno de los descendidos de Primera, no acaba de despegarse de la zona de quema y ha intentado dar un golpe de timón en esta ventana invernal de fichajes. Caras nuevas, muchas de ellas para sumar más mordiente en ataque. Los delanteros Vegard Erlien (Tromso) y Noa Ohio (FC Utrech), el extremo Lucas Sanseviero (Danubio), el lateral izquierdo Carlos Clerc, que era en la actualidad agente libre y el central Ramón Martínez, cuyo último club había sido el Sevilla. Se despidió del ex del Dépor Trilli (en préstamo al Córdoba), el defensa Javi Sánchez (Arouca), el extremo diestro Xavi Moreno (cedido al Sabadell), el punta Jorge Delgado, cedido al Chaves y el ariete Adrián Arnu, prestado al Real Madrid C, de Segunda Federación.

Zaragoza

El cuadro maño vive una situación crítica en la tabla, penúltimo en Segunda. Para tratar de revertir la dinámica ya ha incorporado nuevos actores. Para el ataque llegaron el extremo Rober González, cedido por el NEC Nimega de la Eredivisie, el volante izquierdo Nikola Cumic (Rubin Kazán), el punta William Agada, cuyo último equipo había sido el Salt Lake City (de la MLS), el mediocentro Mawuli (Betis) y el lateral zurdo Juan Larios (Southampton).

En lo relativo a las salidas encontró en Polonia el acomodo para dos cedidos: el delantero Samed Bazdar ( Jagiellonia) y al interior Pau Sans (Cracovia) mientras que el central Sebastian Kosa se marchó al FC Kosice eslovaco.