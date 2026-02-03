Mi cuenta

Riki Rodríguez y el Dépor, final feliz para un romance prohibido que comenzó en 2021

El asturiano había dado el sí para firmar un contrato que ya estaba redactado, pero el severo control económico autoimpuesto por el club blanquiazul frustró la operación

Jorge Lema
Jorge Lema
03/02/2026 10:00
Riki Rodríguez y Juergen Elitim en el Deportivo-Albacete del playoff de ascenso
Riki Rodríguez y Juergen Elitim en el Deportivo-Albacete del playoff de ascenso
ARCHIVO DXT
Algo tienen los amores de verano, que por mucho que pasen los años uno siempre acaba acudiendo a recordarlos. Sobre todo si el romance no salió como alguna de las dos partes esperaba. Así se escribe la historia del Deportivo Riki Rodríguez, por fin juntos después de que hace casi cinco años suspiraran por primera vez el uno por el otro.

Brillaba el sol estival de 2021 cuando el club coruñés llamó a la puerta del Real Oviedo para cortejar al entonces prometedor mediocentro, una de las perlas de la cantera carbayona. En Riazor se ponían los cimientos para un nuevo proyecto en la recién estrenada Primera RFEF y la dirección deportiva blanquiazul buscaba para Borja Jiménez un elegido que llevara la batuta en la zona ancha. El flechazo fue inmediato y el acuerdo, instantáneo.

Bil Nsongo festeja una diana ante el Langreo

El Dépor da por cerrado el mercado con el fichaje de Riki y solo está pendiente de la salida de Rubén López

Todo estaba preparado para que Riki vistiera la camiseta del Dépor, incluido el marco de una relación que, de primeras, se iría a dos años de vínculo, con uno más opcional en caso de ascenso a Segunda División. Esa fórmula que tan habitual ha sido en A Coruña durante los años de barro. Pero igual que en tantas parejas, y relaciones de cualquier ámbito, rotas a lo largo de la historia, el dinero fue un obstáculo insalvable después de que la operación no recibiera luz verde desde la planta noble deportivista. El despilfarro del primer curso en Segunda B dio paso al otro extremo, un severo control económico autoimpuesto por la propia entidad herculina que frustró una operación a pesar de que el contrato estaba ya redactado.

El volantazo terminó llevando al asturiano a Burgos, en este caso como cedido, donde no tuvo demasiadas oportunidades, lo que abrió de nuevo la puerta a que el club coruñés lo intentara en enero. Para entonces Juergen Elitim llevaba el timón del Dépor y otro gigante de Primera RFEF, con más urgencias en la sala de máquinas y, desde luego, más libertad para gastar, sedujo a un Riki que no tardó en convertirse en una pieza intocable para Rubén de la Barrera durante su etapa en el Carlos Belmonte. Ni siquiera se acercaban a adivinar entonces en la Plaza de Pontevedra que esta cruel historia de desamor terminaría con la puñalada más dolorosa posible: el Albacete ascendiendo en Riazor a Segunda con la participación del ovetense, que dejaba un año más en la categoría de bronce a su primer pretendiente.

Ventana cerrada

El conjunto manchego le dio entonces a Riki el matrimonio que había pactado un año antes con el Dépor. El ascenso supuso la compra obligatoria del centrocampista, que en los últimos años no solo ha sido indiscutible para Rubén Albés y luego Alberto González, consolidándose como un jugador importante en la categoría de plata, sino que en este periodo había firmado un nuevo acuerdo que se iba hasta 2026 portando el brazalete de capitán del cuadro manchego.

Riki, durante un partido con el Albacete

De La Barrera piropea a Riki Rodríguez

Hasta que de nuevo se cruzó el Dépor y la ventana se abrió otra vez el pasado verano, donde una vez más el aspecto financiero, aunque en este caso por las altas pretensiones blanquillas, dejaron la conversación para más adelante. La cita que ambas partes esperaban estaba fijada para este verano, cuando Riki quedaba liberado para elegir su futuro. Pero ninguno se ha aguantado las ganas. En el bando blanquiazul aprendieron la lección y no quisieron cometer por segunda vez en cinco años el mismo error, asumiendo el coste de romper un pacto con una cantidad significativamente inferior a la que habría tenido que pagar hace seis meses, pero probablemente superior a la de 2021. Esa ha sido la penitencia para jurarse ahora amor ‘eterno’ prácticamente un lustro después del flechazo de ambos amantes. Todos los euros serán pocos si el romance acaba en final feliz.

