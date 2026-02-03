Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Riki, en su despedida del Albacete: "Sé que los finales son difíciles y casi nunca llegan en el momento justo para alguna de las dos partes"

El mediocentro del Dépor recuerda en su carta de adiós el ascenso en Riazor que logró con el conjunto manchego

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
03/02/2026 20:24
riki_imagen_despedida.png
riki_imagen_despedida.png
rikirgc6
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El nuevo mediocentro del Deportivo, Riki Rodríguez tuvo unas palabras de despedida para el Albacete, el que había sido su club las últimas cinco campañas y se despidió de la entidad blanquilla en una sentida carta que publicó en su cuenta personal de Instagram

El jugador ovetense reconoció que no le gustan las despedidas, asegurando que podía ser por "falta de valor al afrontarlas" y reconoce que sus inicios en el Albacete no fueron sencillos. "No os voy a engañar, no venía tirando cohetes, bajaba de categoría y era ajeno a la ciudad". Así recordaba su paso del Burgos, de Segunda, al Albacete, que estaba en Primera RFEF en la campaña 2021-22. Pero un curso después las sensaciones eran muy diferentes y Riki recuerda aquel "Riazorazo" en el que él participó, cuando subió ante el Dépor a Segunda. "Ese 11 de junio todo cobró sentido, sabía que tenía en mis manos la posibilidad de regresar al fútbol profesional y no la iba a desaprovechar. Lo que no sabía era lo que el fútbol y la vida nos tenía preparado. Un año mágico del Alba Canalleta, donde todo se alinea, todo fluye y todo es idílico (...) Qué felices fuimos y no era consciente"

Riki Rodríguez y Juergen Elitim en el Deportivo-Albacete del playoff de ascenso

Riki Rodríguez y el Dépor, final feliz para un romance prohibido que comenzó en 2021

Más información

Riki, que portó en el Albacete el brazalete, explica que se puede "capitanear desde el ejemplo, la honestidad y diciendo las cosas a la cara". Y asegura que los últimos meses en el equipo fueron "increíbles", recordando las noches coperas ante Real Madrid y Celta. Sobre su salida reconoce que "los finales son difíciles y casi nunca llegan en el momento justo para una de las partes". Y zanja dando las gracias a sus compañeros, miembros del club y afición con el siguiente mensaje: "Si hoy en día soy el jugador que soy es gracias a vosotros"

El mediocentro, que será presentado este miércoles como nuevo jugador del Deportivo, podría verse las caras contra el Albacete, su ya exequipo, la próxima jornada liguera, este domingo 8 de febrero en Riazor (16.15 horas). 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Eddahchouri, durante un entrenamiento

Cuatro sesiones y el retorno de Zaka para la visita del Albacete
Israel Zautúa
Malou Marcetto, nuevo fichaje del London City Lionesses

Baja sensible en la medular del próximo rival del Deportivo
Bea Arrizado
Celebración de Espe Pizarro tras su gol al Real Madrid

Espe Pizarro despega y permite al Deportivo alzar el vuelo
Bea Arrizado
Carlos Fernández festeja una diana ante el Málaga en Anduva el pasado lunes

Carlos Fernández, el salvavidas del Mirandés a ritmo de récord
Armando Palleiro