El nuevo mediocentro del Deportivo, Riki Rodríguez tuvo unas palabras de despedida para el Albacete, el que había sido su club las últimas cinco campañas y se despidió de la entidad blanquilla en una sentida carta que publicó en su cuenta personal de Instagram.

El jugador ovetense reconoció que no le gustan las despedidas, asegurando que podía ser por "falta de valor al afrontarlas" y reconoce que sus inicios en el Albacete no fueron sencillos. "No os voy a engañar, no venía tirando cohetes, bajaba de categoría y era ajeno a la ciudad". Así recordaba su paso del Burgos, de Segunda, al Albacete, que estaba en Primera RFEF en la campaña 2021-22. Pero un curso después las sensaciones eran muy diferentes y Riki recuerda aquel "Riazorazo" en el que él participó, cuando subió ante el Dépor a Segunda. "Ese 11 de junio todo cobró sentido, sabía que tenía en mis manos la posibilidad de regresar al fútbol profesional y no la iba a desaprovechar. Lo que no sabía era lo que el fútbol y la vida nos tenía preparado. Un año mágico del Alba Canalleta, donde todo se alinea, todo fluye y todo es idílico (...) Qué felices fuimos y no era consciente"

Riki, que portó en el Albacete el brazalete, explica que se puede "capitanear desde el ejemplo, la honestidad y diciendo las cosas a la cara". Y asegura que los últimos meses en el equipo fueron "increíbles", recordando las noches coperas ante Real Madrid y Celta. Sobre su salida reconoce que "los finales son difíciles y casi nunca llegan en el momento justo para una de las partes". Y zanja dando las gracias a sus compañeros, miembros del club y afición con el siguiente mensaje: "Si hoy en día soy el jugador que soy es gracias a vosotros".

El mediocentro, que será presentado este miércoles como nuevo jugador del Deportivo, podría verse las caras contra el Albacete, su ya exequipo, la próxima jornada liguera, este domingo 8 de febrero en Riazor (16.15 horas).