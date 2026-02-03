LA LUPA | Cultural 0-1 Deportivo: La pausa que llegó acelerando

Luismi Cruz, recibiendo el balón con Yeremay detrás Fernando Fernández

Un equipo de dos caras encontró el premio a su mejoría con el Cultural 0-1 Deportivo. Fue en el epílogo de su choque en León, sufriendo y de penalti. Pero, al fin y al cabo, fue. Y eso es lo que importa.

Después de un primer tiempo en el que equipo coruñés vivió tan acelerado que entró en parálisis, todo cambió en la segunda mitad. Porque el Dépor logró acelerar su juego a través de la pausa. Juntándose en torno al balón para construir. Sin prisa, pero con ritmo. Con más referencias por dentro para amenazar entre líneas, pero a la vez referencias fuera para profundizar.

Los cambios de Antonio Hidalgo sentaron de maravilla al equipo. Buena circulación de balón para hundir al rival, amenazar y, a la vez, dejar de correr hacia atrás. El gol llegó al final, pero el Deportivo lo merecía mucho antes.

Desde atrás

El Deportivo saltó al Reino de León con un once en el que destacaban dos novedades con respecto a la alineación titular que venía de perder contra el Racing.

A mayores de la obligada entrada de Mulattieri por el sancionado Zaka, Antonio Hidalgo dejó en el banquillo a Villares para dar entrada a Stoichkov. En un partido en el que se preveían menos espacios grandes y más reducidos, tenía sentido la entrada del andaluz en detrimento del vilalbés, al que había utilizado una semana antes prácticamente como segundo punta. Para potenciar su primera línea de presión, pero también para ganar una referencia en el juego directo en disputas o al espacio.

La Cultural, permitiendo a los centrales conducir y juntándose mucho en el carril central para dejar sin referencias al Dépor. Con tres iniciando, Yeremay, Mario y Stoichkov están bien vigilados

No necesitaba demasiado de eso Hidalgo ante la Cultural. Pero la presencia de Stoichkov tampoco le ayudó a encontrar la fluidez que Villares no puede dar moviéndose en la trinchera entre la defensa y el centro del campo rival.

Aunque las dudas del Dépor llegaron ya mucho antes. Concretamente, desde la zona de iniciación, donde no encontró demasiadas ideas para salir limpiamente cuando la Cultural le iba a presionar en los reinicios ni tampoco tuvo agresividad para aprovechar la superioridad numérica que generaba la línea de tres construida casi de constantemente por Jurado con Noubi y Loureiro.

El Deportivo sufría para sacar el balón desde atrás. La Cultural, pasiva en su campo, iba a presionar muy arriba en los reinicios incluso generando superioridades numéricas defensivas

Se le apagaban las luces al Deportivo cada vez que no podía conectar con Mario Soriano, siempre vigilado por Diallo o uno de los pivotes dentro del 4-4-2 con el que la Cultural se estructuraba e iba arriba a buscar al Dépor para, después, esperarle atrás.

Sin conexión

De este modo, la Cultural planteaba una presión alta y agresiva cada vez que el Deportivo salía desde atrás que se tornaba en bloque bajo, muy corto y pasivo en cuanto el equipo visitante se asentaba mínimamente en campo rival.

Ahí la prioridad de la Cultural no era incomodar, sino negarle espacios al Dépor. Provocar que se equivocase por desesperación para, entonces, recuperar y correr. Lo consiguió de manera notable durante la primera mitad, pues el equipo coruñés pecó de falta de ritmo. Ante una Cultural muy junta, apenas había espacios dentro. Pero tampoco hizo demasiado el combinado deportivista por crearlos.

Sin conducciones para superar marcas o movilizar a rivales pendientes de compañeros y sin velocidad en la circulación, todo fue demasiado previsible... y errático. El plan para juntar en un carril al rival y girar posteriormente al opuesto apenas funcionó. Porque el Deportivo jugaba con tantas dudas, con tantas imprecisiones y con tan pocas movilidades que a la Cultu le bastaba con flotar en torno al balón.

Solo Soriano encontraba la luz. En la imagen, una circulación por fuera que acaba con un pase dentro de Noubi al madrileño, que intenta conectar con Stoichkov pero la acción acaba en pérdida

De esta forma, apenas sorprendió el Deportivo alguna vez por el carril diestro, cuando logró darle cierto tiempo a su pareja Alti-Cruz para que recibiesen y buscasen situación de centro o pase en profundidad para el otro.

Atacar mal, defender peor

Así, el Dépor anduvo escaso de ideas en la primera mitad. Y sus dificultades a la hora de atacar le hicieron, por ende, defender peor. O al menos, tener que sufrir corriendo para atrás.

Por un lado, las dudas construyendo desde atrás condujeron a situaciones de juego directo en las que el Dépor no solo nunca fue ganador, sino que provocó una distancia entre líneas que facilitó varios ataques a la Cultural.

El Dépor, muy largo, no lograba presionar bien. La acción que acaba en el palo de Calero: Mario va fuera a por Selu, hay un pase filtrado a Sobrino, tercer hombre con Maestre y balón al espacio

Por otro, las dificultades para enhebrar jugadas en campo contrario también ofreció a la Cultu una ventana desde la que expandirse. El Deportivo quería ser amplio para agrandar las distancias de su rival. Pero esa intención acababa redundando en que no se juntase en torno al balón y, en muchas pérdidas, no tuviese red de seguridad para poder presionar. El equipo no llegaba a incomodar ni a interrumpir con falta en esos primeros segundos de posesión del contrario, que tenía muy claro cómo estirarse y acababa obligando a los blanquiazules a correr hacia atrás. Al menos, los defensas temporizaron bien y dieron tiempo al repligue.

Algo parecido sucedía en los ataques posicionales del conjunto local. El Deportivo, estructurado en 4-4-2, apostaba por ir arriba prácticamente emparejando puntas con centrales, extremos con laterales y medios con medios. Pero sin demasiada agresividad por parte de las primeras líneas, el poseedor acababa teniendo tiempo y espacio para mirar lejos, donde el combinado leonés acababa encontrando su superioridad numérica en el centro del campo. Un hecho que el Deportivo no lograba neutralizar. Demasiadas distancias.

Juntarse dentro

Todo cambió tras el descanso. Más allá de dar un paso adelante sin balón -más agresividad sobre el poseedor, más posición zonal en el centro del campo y más persecuciones para anticipar en los defensas-, Deportivo elevó su ritmo de circulación.

El Deportivo crece con Luismi como mediapunta y Altimira fijando en el carril intermedio. El equipo circula rápido, Alti detecta la ruptura de Luismi y va al apoyo para que Noubi filtre al espacio

Aunque la entrada de Mella permitió al equipo ganar dos piezas: una por dentro con Luismi Cruz y otra por fuera, con el propio David. El conjunto herculino empezó a atacar más y mejor. Y eso redundó en más balón. En más continuidad, una circunstancia que ayudó a evitar que la Cultural saliese de la cueva cada dos por tres.

Mario comenzó a dirigir desde la base, pero sin necesidad de tener que acudir demasiado abajo, sino únicamente ejerciendo como sostén de cada jugada. El madrileño atraía la atención y por detrás aparecía Luismi Cruz, con más sensibilidad en los contactos con Stoichkov y clave para salir desde atrás y penalizar la presión de la Cultu, que ya no incomodaba de la misma manera y empezaba a sufrir y a acusar el desgaste.

La mejoría con balón del Deportivo empezó a provocar desgaste en la Cultu. Alti y Yeremay fijan dentro y dan espacio a Mario, que aparece a espaldas de los dos centrocampistas, pendientes de Luismi

Con Yeremay apareciendo más y Patiño dando frescura en el lugar de José Ángel, el Deportivo empezó a tener de verdad referencias y movilidad en el pasillo central. Y así, incomodar a su rival. Había estructura y alturas. Y el dinamismo apareció.

Las parejas fuera

Las referencias por dentro fueron importantes para que el Deportivo circulase más y mejor. Pero la clave final para que el conjunto herculino lograse hundir definitivamente al rival estuvo fuera, gracias a las dobles parejas exteriores. Y es que el Deportivo fue un equipo abierto que, en la segunda parte, sí supo aprovechar su amplitud. A través de la velocidad en su construcción, pero también gracias al rol fijador-receptor que asumían laterales y extremos.

El Deportivo, más atrevido con balón. Mario atrae a extremo y mediocentro mientras Yeremay, en el carril intermedio, fija al extremo y al lateral para que Quagliata reciba con tiempo y espacio

En la derecha, Altimira se dedicó a ubicarse constantemente en el pasillo intermedio para provocar que Mella recibiese con tiempo y espacio para iniciar su conducción y encarar, ya en carrera, a su par. Lo mismo sucedía con Yeremay y Quagliata en la izquierda. El canario aparecía dentro como posible receptor, pero también para liberarle de agobios iniciales al italiano.

El Deportivo amagó con desequilibrar de esa manera, pero tuvo que ser en una acción al espacio, en la que Mella detectó el arrastre de Bil a Rodri y atacó en diagonal la espalda del capitán culturalista. Escudero le puso el balón en beneficio de carrera y el santiagués hizo el resto. Penalti y 0-1 de Yeremay. A veces, la clave para acelerar de verdad es tener pausa y control.