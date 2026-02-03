El nuevo escenario para Gragera y Herrera tras no hacer las maletas en el mercado de invierno

Gragera y Herrera, durante la eliminatoria de Copa del Rey frente al Sabadell Fernando Fernández

La bajada del telón del mercado de invierno, con las llegadas de Ferllo, Altimira y Riki y la marcha de Bachmann y Rubén López, amplía la primera plantilla del Deportivo a 24 fichas (dos más que en la primera mitad de la temporada, ya que el mediocampista tenía dorsal del Fabril). Esta circunstancia presenta un nuevo escenario para Antonio Hidalgo, quien ahora dispone de mayor fondo de armario para afrontar los cinco últimos meses de la temporada y, por tanto, deberá saber reactivar a futbolistas que figuraban como descartes, pero que, una vez que continúan en el equipo tras el cierre de la ventana invernal, pasan a formar parte de la rotación y, por tanto, serán piezas necesarias de aquí a final de curso.

En esta situación se hallan José Gragera y Cristian Herrera, quienes no han disputado ni un solo minuto en las cinco jornadas de Segunda División que se han celebrado en 2026.

Otro adiós salvado

Herrera se ha acostumbrado a vivir al filo de la navaja desde que llegó al Deportivo y eludir hacer las maletas siempre, a pesar de figurar en la lista de prescindibles cada vez que se abre el mercado.

El 7 de mayo de 2025, cuando su primera temporada como blanquiazul afrontaba la recta final y parecía que el canario no seguiría en el club coruñés, Herrera sorprendió a todos al desvelar en rueda de prensa que había renovado su contrato. “Ya está hecha. Era por unos objetivos individuales que yo tenía, ya se cumplió y a seguir otro año más aquí”, dijo el atacante.

Cerró su primer curso en A Coruña con 25 partidos de Segunda División, pero solo cinco titularidades y 679 minutos en los que marcó dos goles. Sus pobres números le convertían en uno de los descartes para la campaña 2025-26. De hecho, tenía todas las papeletas para irse durante el mercado de verano. Pero una vez más escapó de la criba y arrancó el curso. Su rol totalmente secundario —prácticamente residual— quedó claro desde el inicio. Apenas ha completado 89 minutos entre los once encuentros de Liga que ha disputado, todos como suplente. Trece minutos fue lo máximo que llegó a jugar en un duelo de Segunda. Su última presencia fue en la derrota en Andorra (1-0), donde jugó nueve minutos. Desde ese último partido de Liga en 2025, Herrera no ha vuelto a contar para Hidalgo en el campeonato de la regularidad. Cinco partidos ha jugado el Dépor en este 2026 y no ha entrado en ninguno de ellos.

Sus únicos minutos en el presente año fueron los 57 en los octavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. En la Copa sí tuvo mucho protagonismo, ya que fue titular en las cuatro eliminatorias y marcó tres tantos.

El futbolista y el club rastrearon el mercado de invierno en busca de una solución, pero finalmente Herrera sigue de blanquiazul.

De titular a desaparecido

Más radical fue la evolución —o involución— de Gragera desde su llegada a Riazor. El mediocampista cedido por el Espanyol ha pasado de ser titular indiscutible en las tres primeras jornadas, a desaparecer de los planes de Hidalgo.

El gijonés, como pareja de Villares en el doble pivote, fue clave en la medular en el inicio de curso. Completó los 90 minutos en las dos primeras citas de la Liga y también formó en el once inicial en la tercera jornada, contra el Leganés. Pero el técnico lo sentó tras el descanso y en ese momento se inició una nueva etapa para él.

No volvió a jugar hasta las jornadas novena y décima. De nuevo como titular. Así como en la doce y la trece. Fue su última titularidad. Desde entonces, solo jugó cuatro minutos contra el Córdoba, siete ante el Albacete y 44 frente al Andorra el pasado 20 de diciembre.

Gragera no ha jugado un solo minuto en 2026. Ni en Liga ni en la Copa. Estuvo en la rampa de salida en el mercado de invierno, pero se ha quedado y ahora deberá pelear por tener minutos en la segunda mitad de curso, pero con tiene por delante a Villares, José Ángel, Patiño, el recién llegado Riki y hasta a Mario Soriano, a quien Hidalgo ha alineado en más de una ocasión en la medular.