Dos meses y medio en el olvido: Petxarroman desaparece de los planes del Andorra

Alex Petxarroman, durante el viaje del Andorra a Valladolid el pasado fin de semana FC Andorra

Álex Petxarroman atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. El lateral derecho vasco, cedido por el Deportivo al Andorra, ha perdido completamente el protagonismo en el conjunto del Principado y acumula ya dos meses y medio sin disputar un solo minuto en Liga, una situación que contrasta con el papel que se esperaba de él al inicio de la temporada.

Formado en la cantera de la Real Sociedad, Petxarroman fue una de las piezas importantes del filial txuri-urdin en el histórico ascenso a Segunda División en la temporada 2020-21. Aquel equipo dirigido por Xabi Alonso le permitió explotar su polivalencia, alternando el lateral derecho con la posición de mediocentro. Su progresión le abrió las puertas del primer equipo del Athletic Club, con el que debutó en Primera y disputó 17 partidos en la temporada 2021-22.

El siguiente curso recaló cedido en el Andorra, entonces en la categoría de plata. Su rendimiento convenció al club andorrano, que apostó por él en propiedad para la 2023-24. Esa campaña fue, hasta la fecha, la más estable en el fútbol profesional de su carrera: 31 partidos, 27 titularidades y un gol, aunque no pudo evitar el descenso del equipo, que recuperaría la categoría al año siguiente, ya sin Petxa en la plantilla.

Pérdida de protagonismo

El 15 de julio de 2024, el vasco llegó a A Coruña y firmó por el conjunto blanquiazul hasta 2028. La salida de Paris Adot obligó al club a buscar un recambio de garantías para el regreso a Segunda División, y el lateral guipuzcoano llegaba como una solución a una banda derecha que solamente compartiría con Ximo Navarro. Sin embargo, su paso por Riazor dejó más sombras que luces. Errores defensivos lastraron su confianza y la de la afición blanquiazul y, a pesar de disputar 27 partidos, 17 como titular y dar dos asistencias, nunca logró asentarse del todo. Siempre que el andaluz estuvo disponible, fue el elegido por delante del vasco.

Un error de Petxarroman inició la debacle del Dépor contra el Burgos en la primera vuelta (0-2) | Patricia G. Fraga

Con el objetivo de que recuperar sensaciones y minutos, Deportivo y Andorra acordaron su cesión el pasado verano. Pero el regreso al Principado no está siendo como se esperaba. Tras comenzar el curso siendo titular, el encuentro ante el Córdoba en la jornada 5 marcó un punto de inflexión. Un gol en propia puerta en el minuto 2 y una amarilla antes del descanso llevaron a Ibai Gómez a sustituirlo en el intermedio. A partir de ahí, una sucesión de suplencias, tarjetas y una expulsión por doble amarilla ante el Leganés terminaron de condenarlo.

Diez jornadas sin vestirse de corto

Desde el 4 de octubre apenas contó para el técnico bilbaíno, que sería destituido el 23 de noviembre. “Yo fui el que hablé con él personalmente para convencerlo y que pudiese venir con nosotros. Sabemos qué tipo de jugador es, que puede actuar en diferentes posiciones partiendo desde la derecha. Es cierto que ahora está jugando otro compañero en esa posición, que ha tenido más dificultades para tener minutos. Seguramente esté teniendo menos oportunidades de lo que todos esperábamos”, explicó Ibai durante la entrevista con este diario antes de la visita del Dépor a Andorra.

En las 24 jornadas disputadas hasta ahora, solo ha participado en siete partidos, cuatro como titular, todos con Ibai al mando del banquillo andorrano. No juega en Liga desde el 15 de noviembre, ante el Albacete, cuando fue sustituido en el minuto 56. Ni siquiera con Carles Manso, primero interino y ahora entrenador definitivo hasta final de temporada, ha logrado recuperar terreno. Sí participó en Copa del Rey, donde formó parte del once que eliminó al Valle de Egüés en la primera ronda (1-5) y marcó el segundo tanto de su equipo. Manso también lo alineó como titular en la eliminatoria ante la Cultural, en la que los andorranos cayeron por 4-2.

A pesar de esto, la realidad en la competición regular es clara: el lateral derecho está reservado para el ex del filial celeste Thomas Carrique. El francés se ha adueñado del carril diestro, con 19 titularidades consecutivas, y Petxarroman observa desde el banquillo, o incluso desde la grada, ya que fue el descarte en la visita del Andorra a Riazor a pesar de que no tenía la 'cláusula del miedo', cómo su protagonismo se desvanece, en una cesión que, por ahora, está muy lejos de cumplir su propósito.