Cuatro sesiones y el retorno de Zaka para la visita del Albacete

El Dépor preparará su próxima cita desde este miércoles en Abegondo

Israel Zautúa
Israel Zautúa
03/02/2026 19:48
Eddahchouri, durante un entrenamiento
Eddahchouri, durante un entrenamiento
Patricia G. Fraga
El Deportivo preparará, desde este miércoles en Abegondo, su próximo compromiso liguero, frente al Albacete el próximo domingo en Riazor (16.15 horas), un duelo que Antonio Higaldo planificará a lo largo de cuatro sesiones, con la presencia de toda su plantilla, con el regreso de Eddahchouri tras cumplir un partido de sanción. 

El máximo goleador de la escuadra blanquiazul se perdió la cita del Reino de León, ante la Cultural (0-1), por acumulación de tarjetas amarillas. Fue el segundo encuentro de Liga de la temporada 2025-26 en el que no participó el delantero neerlandés, tras su ausencia también frente al Ceuta el pasado 23 de noviembre, en aquel momento por un proceso vírico. Mulattieri cubrió la baja de Zaka en ambas ocasiones.

Ahora, con el retorno de Eddahchouri, el técnico del cuadro blanquiazul deberá decidir si mantiene al italiano en el once inicial frente al Albacete o, por el contrario, devuelve la confianza al neerlandés, que fue titular en las dos jornadas anteriores.

Samuele Mulattieri, rematando mal en el Cultural-Deportivo

Mulattieri desafina otra vez... con todo el escenario para él

Descansados

Hidalgo, quien concedió este martes como día de descanso para sus futbolistas, dispondrá de cuatro entrenamientos para preparar la visita del Albacete y confeccionar el equipo que alineará frente al conjunto que dirige Alberto González. Las cuatro sesiones, desde mañana hasta el sábado, están programadas en el mismo horario: 10.30 horas.

El estratega tiene a todos sus jugadores disponibles para el duelo contra la escuadra manchega y contará desde hoy mismo con el último fichaje de invierno, el ex del Albacete, Riki, quien firmó con la escuadra blanquiazul el último día de mercado.

Riki Rodríguez y Juergen Elitim en el Deportivo-Albacete del playoff de ascenso

Riki Rodríguez y el Dépor, final feliz para un romance prohibido que comenzó en 2021

