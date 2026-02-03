Así le fue a los cedidos del Dépor: estreno con asistencia para Diego Gómez y solo dos victorias

El Pontevedra, celebrando la victoria en El Prado Pontevedra CF

Fin de semana con malas noticias para la gran mayoría de cedidos por el Deportivo. Salvo Bouldini, aunque sin minutos con el conjunto granadino, y Diego Gómez, que tuvo un gran estreno con el Pontevedra, ninguno consiguió la victoria esta jornada. Petxarroman sumó su décima semana consecutiva sin pisar el terreno de juego en Liga, y Martín Ochoa debutó con el Ourense CF, aunque no lograron llevarse la victoria del País Vasco y se acercan en exceso a la zona baja de la tabla.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): el eumés solamente ha sido suplente en tres partidos esta temporada, y dos de ellos de manera forzada al estar cedido por el Deportivo y enfrentarse al conjunto coruñés. Chacón volvió a la titularidad la pasada jornada tras ver el duelo ante el Sporting desde el banquillo por decisión técnica, y le tocó volver a parar en la visita del equipo dirigido por Antonio Hidalgo este sábado al Reino de León, de donde los blanquiazules se llevaron los tres puntos desde el punto de penalti en el minuto 93.

Bouldini (Granada): el delantero no jugó ni un solo minuto en la importante victoria de los granadinos ante el Racing de Santander para alejarse a cuatro puntos del descenso. Se trata de la segunda semana consecutiva sin participación para Bouldini, que tras volver de su lesión el pasado 29 de noviembre solo ha disputado un total de 81 minutos sobre el verde.

Petxarroman (Andorra): tampoco está siendo una buena temporada para Álex Petxarroman. Décima jornada consecutiva sin minutos para el lateral vasco, que no se viste de corto en Liga desde hace dos meses y medio. El Andorra cayó en casa del Castellón tras dos goles del conjunto orellut en la primera mitad de los que no supieron reponerse, y se colocan a cuatro puntos de la zona caliente.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): golpe duro para el conjunto ferrolano tras caer en casa del Zamora por la mínima y abandonar los puestos de playoff. El equipo local tuvo controlado el encuentro y logró mantener el resultado después de adelantarse en el minuto 16. El centrocampista coruñés fue titular y jugó todo el partido.

Diego Gómez (Pontevedra): primeros minutos con la camiseta granate para Diego Gómez. El de Amoeiro saltó al terreno de juego en el 71 y poco tiempo después asisitó a Yelko Pino para que este subiera el cuarto de la tarde al marcador. El Pontevedra se divirtió y goleó (0-4) en Talavera de la Reina para mantenerse en el tercer puesto de la clasificación y sumar su novena jornada consecutiva sin conocer la derrota. Diego se reencontrará con Rubén López tras la cesión del mediocentro al equipo pontevedrés y, junto a Luisao, ya son tres los deportivistas cedidos en Pasarón.

Martín Ochoa y Adrián Guerrero (Ourense CF): Adrián Guerrero fue titular y completó los 90 minutos en la derrota del cuadro ourensano ante el Getxo. Martín Ochoa debutó al saltar al terreno de juego en el 71 ya con el 2-0 en el marcador, y aunque David Rabadán logró recortar distancias todavía con tiempo por delante para igualar el encuentro, no lograron sacar ningún punto de Fadura. El conjunto dirigido por Dani Llácer se coloca a tan solo dos punto del descenso y este sábado afronta otro choque fuera de casa y visitará a Unionistas en un duelo directo por la salvación.

Kevin Sánchez (Cartagena): primer partido para los albinegros sin Javi Rey en el banquillo. El interino Raúl Guillén estuvo al frente del equipo, pero el Cartagena firmó su quinto partido consecutivo sin sumar de tres y continúan metiéndose en problemas al colocarse a tan solo un punto del descenso. Kevin Sánchez fue titular en la derrota ante el Hércules (2-0), y salió del campo en el minuto 92 a punto de sonar el pitido final. Los dos tantos de los locales fueron desde el punto de penalti. El colegiado señaló la primera pena máxima en el 83, y el segundo fue señalado en el 91, ambos transformados por Fran Sol.