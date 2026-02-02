Mi cuenta

Ya hay fecha y hora para la visita del Eibar a Riazor

El Deportivo se enfrentará al cuadro armero el próximo sábado 21 de febrero a las 16.15 horas

Dani Fernández
Dani Fernández
02/02/2026 13:19
David Mella tira a portería en el partido ante el Eibar en Riazor de la pasada temporada
ARCHIVO DXT
Todavía con la emoción en el cuerpo de la victoria en el tiempo de añadido en el Reino de León, los aficionados del Deportivo esperan ansiosos por volver a Riazor. Poco más de 24 horas después del penalti de Yeremay ante la Cultural Leonesa, LaLiga ha dado a conocer el horario en el que se enfrentarán Dépor y Eibar, en el partido correspondiente a la jornada 27 de Segunda División, el próximo sábado 21 de febrero a las 16.15 horas en el feudo herculino.

El encuentro podrá seguirse en abierto a través de la TVG y GOL. También por el canal de pago de LaLiga Hypermotion TV.

Los de Antonio Hidalgo recibirán la visita del conjunto armero con cierto ánimo de revancha. En el partido de ida, en Ipurua, un gol de Adu Ares en el 93 evitó el triunfo coruñés y supuso el principio de una racha de cinco partidos en los que el Deportivo dejó de sumar de tres.

El Deportivo intentará devolverle al Eibar aquel mazazo. Y de paso sumar una victoria ante su afición en la competición regular. Algo que no sucede desde el 2-1 ante el Ceuta a finales del mes de noviembre.

Será el segundo encuentro consecutivo en el que la parroquia blanquiazul se reunirá a las 16.15 horas. Antes este domingo. Los blanquiazules ya preparan su duelo ante el Albacete con el objetivo de encadenar otra victoria y seguir presionando al resto de rivales que luchan por ascender a Primera División.

